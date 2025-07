37 pomysłów na miasto zaakceptowane. Głosowanie tuż po wakacjach

Autorzy projektów rywalizują w dwóch kategoriach, małych - do 37,5 tys. zł i dużych - do 175 tys. zł. Do głosowania dopuszczonych zostanie 23 tych tańszych zdań i 14 droższych. Możliwe są jeszcze niewielkie korekty na liście, Ratusz czeka na ewentualne odwołania. Niżej pełna lista tych propozycji, które na pewno wezmą udział w internetowym głosowaniu. To planowane jest od 8 do 14 września.

Projekty duże:

Infrastrukturalne

⦁ Aleja Bezgranicznej Integracji - modernizacja ogólnodostępnego ciągu pieszego łączącego plac zabaw, siłownię plenerową i osiedle przy ul. C.K.Norwida - 175 tys. zł. (W przypadku wygranej Wspólnota Mieszkaniowa deklaruje pomoc miastu w dopłacie do kosztorysowych 216 tys. zł)

⦁ Ścianka wspinaczkowa na błoniach

⦁ Wybieg dla psów na skwerze przy ul. Jaworowej

⦁ Podświetlany napis "Puławy" na błoniach, ok. 175 000

⦁ Zestaw pralniczy dla OSP Włostowice, pralka i suszarka dla odzieży specjalnej - 80 tys. zł

⦁ Remont altany śmietnikowej przy ul. Cichockiego 4 i 6 - 100 000 zł

⦁ Wyrównanie nawierzchni głównej alei na cmentarzu komunalnym - 175 000 zł

⦁ Montaż oświetlenia na łączniku pomiędzy ul. Kopecia i Skowieszyńską - 60 000 zł

⦁ Remont nawierzchni chodnika pomiędzy Królewską 11 i Krańcową 1 - 60 000 zł

Wydarzenia, festiwale, promocja

⦁ Wydanie drugiego tomu książki "Dzieje Puław" autorstwa Andrzeja Tołpyho - 50 000 zł

⦁ I Puławski Festiwal Górski - promowanie turystyki górskiej, pokaz filmów podróżniczych, Dom Chemika, marina - 120 000 zł

⦁ Festiwal Nadwiślański, piknik towarzyszący Rajdowi Nadwiślańskiemu - 175 000 zł

⦁ Warsztaty hulajnogowe dla dzieci i młodzieży na skateparku - 175 000 zł

⦁ Festiwal Książki - Reaktywacja, spotkania autorskie, warsztaty w Mediatece - 80 tys. zł

Projekty małe:

Infrastrukturalne

⦁ Trampolina ziemna na błoniach

⦁ Zadaszenie stojaków na rowery przy SP nr 11 - 30 000 zł

⦁ Żagiel przeciwsłoneczny na placu zabaw na rogu Spacerowej i Pileckiego - ok. 36 000 zł

⦁ Defibrylatory AED dla MP nr 13, SP nr 11 i stadionu MOSiR - 25 000 zł

⦁ Puławski Kalendarz Fotograficzny, druk kalendarza ściennego ze zdjęciami lokalnych fotografów - 25 000 zł

⦁ Kostka Radości - doposażenie placu zabaw przy SP nr 4 w sześcian do wspinania - 17 000 zł

⦁ Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Włostowice - 16 000 zł

Wydarzenia, spotkania, profilaktyka

⦁ Ogrodnicza Izabeliada, targi ogrodnicze dla gospodarstw szkółkarskich w marinie - 35 000 zł

⦁ Przesiewowe badanie wzroku dla przedszkolaków - 12 500 zł

⦁ Koloseum Gaming Night, wydarzenie dla fanów gier, każda ost. sobota miesiąca, Mediateka - 37 500 zł

⦁ Puławski Festiwal (nie tylko) Męskich Pasji - spotkanie plenerowe, motoryzacja, rzemiosło, technika, koncert - 30 000 zł

⦁ Akcja reanimacja, darmowe kursy pierwszej pomocy - 37 500 zł

⦁ Rak nie tyka, gdy rządzi profilaktyka - dzień profilaktyki onkologicznej, konferencja i bezpłatne badania - 37 500 zł

⦁ Cykl darmowych warsztatów psychologicznych, radzenie sobie ze stresem, emocjami - 37 500 zł

⦁ "Aktywność bez granic" -projekt integracyjno-sportowy dla niepełnosprawnych - 37 500 zł

⦁ "Nie czekaj- przygotuj się", cykl szkoleń z obrony cywilnej dla mieszkańców - 15 000 zł

⦁ 350-lecie parafii św. Józefa, piknik, msza, wystawa, spacer historyczny - 37 500 zł

⦁ Akcja zdrowy kręgosłup - ruch bez bólu, zajęcia plenerowe na błoniach - 12 700 zł

⦁ Anielskie Ciała, całoroczny cykl zajęć ruchowych dla puławianek - 37 500 zł

⦁ Działajmy Razem - cykl spotkań dla puławskich organizacji pozarządowych - 37 500 zł

⦁ Koncert zespołów rockowych w ramach akcji Motoserce na Placu Chopina - 25 000 zł

Promocja

⦁ "Smak Puław" - film kulinarno-historyczny promującego Puławy przez pryzmat kuchni - 25 000 zł

⦁ Katalog dla inwestora - puławski przewodnik, informator dla przedsiębiorców - 20 000 zł