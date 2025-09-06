Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Biało Czerwone Winobranie. Zamek w Janowcu zaprasza na weekend

(fot. Muzeum Zamek w Janowcu/FB/rs)

Muzeum Zamek w Janowcu w sobotę zaprasza na winobranie w lokalnej winnicy liczącej 7 tys. krzaków winorośli. W programie także tradycyjne rozlewanie trunku, pokaz tłoczenia, premiera nowych winiarskich pamiątek oraz nowość - wystawa o pojedynkach na śmierć i życie.

Wielbiciele wina i historii, zwłaszcza tej lokalnej - tego wydarzenia nie powinni przegapić. W sobotę, 6 września, o godz. 13 na zamkowym dziedzińcu w Janowcu rozpocznie się czwarta już edycja Biało Czerwonego Winobrania. Wydarzenie rozpocznie wernisaż wystawy "Pojedynek" poświęconej sporom rozstrzyganym dawniej za pomocą m.in. szabli oraz innej broni. Chętni będą mieli okazję sami spróbować swych sił stając do historycznego pojedynku (organizatorzy zalecają nie zabijanie przeciwnika). O godz. 14:30 najważniejszy punkt imprezy - pokaz winobrania w starym stylu z tłoczeniem i rozlewaniem w historycznych strojach i przy użyciu oryginalnych narzędzi.

Nie zabraknie również degustacji oraz nieodłączonego elementu dotychczasowych edycji BCW - koncertów akordeonowych. Na scenie kilka razy wystąpi wirtuoz tego instrumentu, Miłosz Bachonko. O godz. 16 dyrektor muzeum - Marzenia Brzezicka oraz Grzegorz Dymek zaprezentują nową pamiątkę turystyczną, lokalne wina: Czarny Marcel i Królewska Madeleine. Wina te wejdą do stałej sprzedaży poszerzając ofertę muzeum. Jak zapewnia dyrekcja placówki, trunki zostały wykonane z odmian rosnących w janowieckich winnicach.

O godz. 17 o ciekawostkach całego Małopolskiego Przełomu Wisły opowie dr Sylwia Bonin. Dwie godziny później dr Tomasz Mleczek pokaże 164-stronicową książkę "Kronika Zamku w Janowcu" powstałą pod redakcją miejscowego muzeum, którą również będzie można nabyć. Pierwszy dzień BCW zakończy akordeonowy koncert Elwiry Śliwkiewicz-Cisak i Szymona Chołomieja. Wstęp na te wydarzenia kosztuje 20 zł (bilet do muzeum do nabycia w kasie).

Niedziela zostanie poświęcona dyskusjom i nauce. O godz. 13 rozpocznie się konferencja "Region winiarski Małopolskiego Przełomu Wisły", następnie raz jeszcze zaprezentowana zostanie wspomniana publikacja zamkowej kroniki i prezentacja nowego zestawu win. W programie również prelecje na winiarskie tematy, m.in. o winiarskim słownictwie z XVIII wieku używanym w janowieckiej parafii, czy wpływie geografii na charakter wytwarzanych tutaj win. Wstęp na niedzielne wydarzenia jest wolny.

(fot. Muzeum Zamek)
Od lewej była dyrektor MNKD - Izabela Andryszczyk, jej następczyni i obecna szefowa jednostki - Danuta Smaga oraz z-ca dyrektor do spraw zamku w Janowcu - Marzena Brzezicka
Janowiec

Miliony dla zamku w Janowcu uratowane. Dyrektorki mogą odetchnąć

Marzena Brzezicka dotychczas pełniła funkcję wicedyrektora Muzeum Nawiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, gdzie odpowiadała za oddział w Janowcu. Od tego roku jest dyrektorem Muzeum Zamek, które samorząd województwa usamodzielnił i odłączył od MNKD
DO ZWIEDZANIA

Zamek już na swoim. Nowa dyrektorka o pomysłach na muzeum

Od lewej marszałek Jarosław Stawiarski, dyrektor Marzena Brzezicka i Maciej Downar-Dukowicz. Na stole - miecz z późnego średniowiecza, jeden z przekazanych zabytków

Arras, miecz i księga, czyli zagraniczne prezenty dla Janowca

