Biało Czerwone Winobranie. Zamek w Janowcu zaprasza na weekend

Wielbiciele wina i historii, zwłaszcza tej lokalnej - tego wydarzenia nie powinni przegapić. W sobotę, 6 września, o godz. 13 na zamkowym dziedzińcu w Janowcu rozpocznie się czwarta już edycja Biało Czerwonego Winobrania. Wydarzenie rozpocznie wernisaż wystawy "Pojedynek" poświęconej sporom rozstrzyganym dawniej za pomocą m.in. szabli oraz innej broni. Chętni będą mieli okazję sami spróbować swych sił stając do historycznego pojedynku (organizatorzy zalecają nie zabijanie przeciwnika). O godz. 14:30 najważniejszy punkt imprezy - pokaz winobrania w starym stylu z tłoczeniem i rozlewaniem w historycznych strojach i przy użyciu oryginalnych narzędzi.

Nie zabraknie również degustacji oraz nieodłączonego elementu dotychczasowych edycji BCW - koncertów akordeonowych. Na scenie kilka razy wystąpi wirtuoz tego instrumentu, Miłosz Bachonko. O godz. 16 dyrektor muzeum - Marzenia Brzezicka oraz Grzegorz Dymek zaprezentują nową pamiątkę turystyczną, lokalne wina: Czarny Marcel i Królewska Madeleine. Wina te wejdą do stałej sprzedaży poszerzając ofertę muzeum. Jak zapewnia dyrekcja placówki, trunki zostały wykonane z odmian rosnących w janowieckich winnicach.

O godz. 17 o ciekawostkach całego Małopolskiego Przełomu Wisły opowie dr Sylwia Bonin. Dwie godziny później dr Tomasz Mleczek pokaże 164-stronicową książkę "Kronika Zamku w Janowcu" powstałą pod redakcją miejscowego muzeum, którą również będzie można nabyć. Pierwszy dzień BCW zakończy akordeonowy koncert Elwiry Śliwkiewicz-Cisak i Szymona Chołomieja. Wstęp na te wydarzenia kosztuje 20 zł (bilet do muzeum do nabycia w kasie).

Niedziela zostanie poświęcona dyskusjom i nauce. O godz. 13 rozpocznie się konferencja "Region winiarski Małopolskiego Przełomu Wisły", następnie raz jeszcze zaprezentowana zostanie wspomniana publikacja zamkowej kroniki i prezentacja nowego zestawu win. W programie również prelecje na winiarskie tematy, m.in. o winiarskim słownictwie z XVIII wieku używanym w janowieckiej parafii, czy wpływie geografii na charakter wytwarzanych tutaj win. Wstęp na niedzielne wydarzenia jest wolny.