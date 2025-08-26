Mandat na 5 000 złotych i 15 punktów. Musi też zdać egzamin

W weekend policjanci z puławskiego Wydziału Ruchu Drogowego (pełniący służbę radiowozem nieoznakowanym) na drodze S12 w Puławach zauważyli Mercedesa, którego kierowca dojeżdżając do tzw. nowego mostu jechał zdecydowanie szybciej niż zezwalają na to przepisy.

Pomiar prędkości potwierdził ich przypuszczenia: 173 km/h. Za kierownicą Mercedesa siedział 27-letni mieszkaniec powiatu radomskiego.

W trakcie sprawdzeń dokonanych przez policjantów okazało się, że mężczyzna, po wejściu w życie nowego taryfikatora, był już karany za przekroczenie prędkości. Z tego powodu zgodnie z obowiązującymi przepisami, nałożyli na niego mandat w warunkach tzw. recydywy. Oznacza to, że grzywna za przekroczenie prędkości wyniosła dwa razy więcej niż ta, która przypisana jest do tego wykroczenia; w tym przypadku to 5 000 złotych.

Kierowca dostał też 15 punktów karnych, a że miał już 13, to przekroczył dopuszczalny limit i nie może już kierować pojazdami, Będzie musiał zdać egzamin.