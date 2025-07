Muzeum Nadwiślańskie z nowym dyrektorem. Chce przyciągnąć turystów

Muzeum Nadwiślańskie to jednostka prowadzona przez lubelski Urząd Marszałkowski. Od połowy sierpnia zeszłego roku na jego czele stała pełniąca obowiązki dyrektora, Danuta Smaga - była starosta puławska i doświadczona radna Prawa i Sprawiedliwości powiatu puławskiego. W maju ogłoszony został konkurs, do którego zgłosiły sie dwie osoby: dr Tomasz Mleczek - z-ca dyrektora Muzeum Zamek w Janowcu i Romana Rupiewicz - historyk sztuki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, lokalna działaczka Polski 2050. Kandydatura Romany Rupiewicz została odrzucona z powodu nie spełnienia wymogów formalnych. Chodziło o brak potwierdzenia co najmniej pięcioletniego stażu pracy w instytucjach kultury lub wskazanych urzędach.

Rozmowa z jedynym w tej sytuacji kandydatem odbyła się 10 lipca. Członkowie komisji pod kierownictwem Agnieszki Drozd-Bownik z Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego pytali m.in. o główne kierunki rozwoju MNKD oraz zewnętrzne źródła finansowania jednostek kultury. Po przesłuchaniu komisja jednomyślnie zarekomendowała zarządowi województwa powołanie kandydata na stanowisko dyrektora. Ten stanowisko objął w czwartek, 24 lipca.

Dr Tomasz Mleczek to historyk wojskowości i bronioznawstwa, były kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, który w powiecie puławskim pojawił się w lutym tego roku. Został wtedy z-cą dyrektora nowo usamodzielnionej jednostki kultury, odłączonego od MNKD - Muzeum Zamek w Janowcu. Co ciekawe, z tej posady nie zrezygnuje. Na wady takiego rozwiązania zwrócili uwagę członkowie komisji konkursowej. Według Bartłomieja Pniewskiego, łączenie obydwu funkcji "będzie ze szkodą dla Muzeum Nadwiślańskiego". Nowy dyrektor jest innego zdania.

- Potwierdzam, mam zamiar łączyć obydwie te funkcję, na co otrzymałem zgodę marszałka. Te dwie jednostki, muzeum w Kazimierzu Dolnym i Janowcu łączy wspólny mianownik merytoryczny w postaci historii rodu Firlejów będących budowniczymi zamku w Janowcu oraz pełniącymi urząd starosty Kazimierskiego. W zamku rozpocząłem budowę kolekcji muzealnej, proces ten wymaga czasu. Nie mogę tego tak po prostu zostawić, byłoby to z mojej strony nieprofesjonalne - tłumaczy dr Tomasz Mleczek.

Czy MNKD w związku z pojawieniem się nowego dyrektora czekają zmiany? - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym posiada olbrzymi potencjał. Będę pracował nad tym aby w pełni go wykorzystać poprzez wzmocnienie promocji, rozbudowanie ofery wystawienniczej i edukacyjnej - zapowiada nasz rozmówca. - Moim marzeniem jest, by turyści w zwykłe dni odwiedzali nas tak samo chętnie jak w trakcie weekendów - podkreśla.