Muzyka, zabawa i hulajnogowe akrobacje. Czas na Skate Jam

Największy skatepark w regionie, muzyka serwowna przed DJ-a, dla publiczności - ciepłe przekąski i wata cukrowa, a dla najmłodszych - warsztaty bezpiecznej jazdy i nauka podstawowych akrobacji na hulajnodze. To wszystko już w sobotę od godz. 10 w Puławach.

Najpierw rozgrzewka - open park i wspomniane warsztaty, następnie ruszą eliminacje (godz. 11:30-13), półfinały (godz. 13-14) i finały (godz. 14-15). Uczestnicy będą rywalizować ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych - junior i open.

Po godz. 15 zawody na wykonanie najlepszego tricku, a godzinę później kolejny open park, czyli swobodna jazda po skateparku. Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody (godz. 17). Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników będą czuwać obecni na miejscu ratownicy medyczni. Za muzyczą stroną zawodów będzie odpowiadał DJ Jerry.

Wstęp dla publiczności oraz udział w zawodach są bezpłatne.