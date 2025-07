Najpiękniejsze róże wybrane. Wygrała "Wisława Szymborska"

Najpiękniejszą różą 28. wystawy podczas Święta Róż w Końskowoli została "Wisława Szymborska", którą zgłosił właściciel szkół w Nowym Pożogu Tomasz Jaśniewski. - Bardzo cieszę się, że z tą różą udało się osiągnąć taki sukces pomimo niesprzyjających warunków, obfitych deszczów. To na pewno motywuje do dalszej pracy. Poza tym jest to miłe wyróżnienie - mówi nam hodowca.

- Sama roża jest u nas pierwszy rok, mogę powiedzieć jedynie to, że charakteryzuje ją wyjątkowa zdrowotność - dodaje zwycięzca dwóch najważniejszych nagród. To wspomniany tytuł Najpiękniejszej Róży oraz pierwsze miejsce "Złota Róża" w konkursie profesjonalnym ocenianym przez fachowców.

Tytuł Srebrnej Róży otrzymał Tadeusz Pałka za "Cancun", a Brązową Róże zdobyła "Liebenszauber" Anety i Łukasza Sułków. Wszyscy hodowcy oraz ich wyjątkowe kwiaty otrzymali gratulacje od organizatorów i władz miasta oraz brawa od zgromadzonej na rynku publiczności.

Specjaliści oceniający kwiaty podkreślali, że warunki do ich hodowli w tym roku nie były sprzyjające. Tych trudności po najlepszych różach wystawy widać nie było. W całej gminie hodowlą kwiatów, w tym róż, drzewek, krzewów oraz innych roślin ozdobnych wielu mieszkańców zajmuje się od pokoleń, a największe szkółki znane są nie tylko w Polsce.

Poza wystawą róż na zgromadzonych czekały stoiska z różanymi przetworami, regionalnymi deserami, potrawami od kół gospodyń, lodami itp. Na scenie wystąpiła m.in. niezawodna Orkiestra Dęta Gminy Końskowola, zespół Pokolenie, a na zakończenie publiczność obejrzała spektakl "Urodziny Księżnej Izabeli".