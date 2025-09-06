Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 6 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Puławy

Dzisiaj
8:47
Strona główna » Puławy

Pielgrzymi zmierzają do Wąwolnicy. Ruszają religijne uroczystości

Autor: Zdjęcie autora rs
Udostępnij A A
(fot. rs/archiwum)

Co roku tysiące wiernych uczestniczą w nabożeństwach ku czci Matki Bożej Kębelskiej w gminie Wąwolnica. Nie inaczej będzie w ten weekend - pielgrzymi są już w drodze. Dzisiaj m.in. koncert maryjny w bazylice i Apel Jasnogórski z procesją do Kębła. W niedzielę - suma pontyfikalna.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Dzisiaj i jutro kierowcy poruszający się drogami prowadzącymi do Wąwolnicy w powiecie puławskim mogą spodziewać się wzmożonego ruchu, a w samym miasteczku przed i po najważniejszymi nabożeństwami mogą tworzyć się korki. Właśnie rozpoczynają się uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej.

Dzisiaj w południe w miejscowej bazylice mszę świętą będzie celebrował ks. bp Józef Wróbel. Następnie o godz. 16 przewidziano nabożeństwo różańcowe, a dwie godziny później rozpocznie się kolejna msza - tym razem na Placu Różańcowym z udziałem ks. bp Adama Baba. Około godz. 20 - w bazylice zaśpiewa Zespół Muzyki Sakralnej "Lumen". Po koncercie wierni wezmą udział w Apelu Jasnogórskim i procesji światła do Kębła, gdzie o godz. 22 rozpocznie się msza z udziałem ks. bp Artura Mizińskiego. Następne nabożeństwo rozpocznie się o północy w bazylice w Wąwolnicy. Wierni będą modlić się całą noc.

Do Wąwolnicy zmierzają już pielgrzymi z różnych stron kraju oraz Lubelszczyzny. Piesze pielgrzymki organizują m.in. lubelskie parafia (ok. 27 km). Pogoda nie jest najlepsza, ale wiernych to nie zniechęca. Wielu pielgrzymów we wrześniowych uroczystościach uczestniczy każdego roku modląc się w swoich intencjach.

W niedzielę o godz. 9 na Plac Różańcowy wprowadzona zostanie figura Matki Bożej Kębelskiej a pół godziny później rozpocznie się msza święta. Najważniejszym nabożeństwem dnia będzie rozpoczynająca się w południe suma pontyfikalna z udziałem m.in. metropolity lubelskiego, ks bpa Stanisława Budzika, ks bpa Mieczysława Cisło i innych. Religijne uroczystości zakończy dziękczynny różaniec i msza o godz. 17.

(fot. parafia św. Wojciecha)
Mapa parkingów dla pielgrzymów (fot. parafia św. Wojciecha/FB)
e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Wąwolnica bazylika uroczystości religia Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy

Pozostałe informacje

Pielgrzymi zmierzają do Wąwolnicy. Ruszają religijne uroczystości
wiara

Pielgrzymi zmierzają do Wąwolnicy. Ruszają religijne uroczystości

Co roku tysiące wiernych uczestniczą w nabożeństwach ku czci Matki Bożej Kębelskiej w gminie Wąwolnica. Nie inaczej będzie w ten weekend - pielgrzymi są już w drodze. Dzisiaj m.in. koncert maryjny w bazylice i Apel Jasnogórski z procesją do Kębła. W niedzielę - suma pontyfikalna.
Efektowne otwarcie stadionu w Zamościu, Hetman pokonał Lubliniankę

Efektowne otwarcie stadionu w Zamościu, Hetman pokonał Lubliniankę

O problemach ze stadionem przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu i o tym, jak wygląda zmodernizowany obiekt pewnie słyszeli kibice w różnych zakątkach Polski. W skrócie można napisać, że na długo przed wbiciem pierwszej łopaty kontrowersji nie brakowało. Po dwóch latach stadion oddano jednak do użytku, a w piątek o efektowne otwarcie postarali się piłkarze Hetmana, którzy pokonali Lubliniankę 5:2.
Awanse i odznaczenia. Święto Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie
zdjęcia
galeria

Awanse i odznaczenia. Święto Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie

W piątek, 5 września, na Placu Litewskim zorganizowano regionalne obchody Dnia KAS w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie. Ponad 300 pracowników tej instytucji otrzymało płacowe i stanowiskowe awanse. Najbardziej doświadczenych odznaczono medalami.

Skatepark w Puławach to największy obiekt tego typu w regionie
Puławy

Muzyka, zabawa i hulajnogowe akrobacje. Czas na Skate Jam

W sobotę, 6 września, miłośnicy jazdy na hulajnogach pojawią się na skateparku przy ul. Niemcewicza w Puławach, gdzie zaplanowano czwartą edycję imprezy o nazwie Skate Jam. Organizatorzy zapraszają na rywalizację na najlepsze tricki, zabawę i muzykę.
Motor niespodziewanie dostał w piątek lanie od Stali Rzeszów

Motor Lublin wysoko przegrał sparing ze Stalą Rzeszów. "To nie był taki sobie występ, tylko bardzo słaby"

Wygląda na to, że Stal Rzeszów lubi grać w województwie lubelskim. Niedawno rozbiła w Łęcznej Górnika aż 4:0. W piątek przyjechała do Lubartowa, gdzie też pokazała się z bardzo dobrej strony. Tym razem efektownie pokonała w sparingu Motor Lublin aż 4:1 i zrobiła to bardzo młodym składem.
Jarosław Hampel w piątek ogłosił, że kończy sportową karierę

Jarosław Hampel ogłosił w Lublinie zakończenie sportowej kariery

Orlen Oil Motor Lublin szykował się do biegów nominowanych w starciu z Bayersytem GKM Grudziądz. W czasie kosmetyki na torze pojawił się niespodziewanie Jarosław Hampel i zszokował wszystkich. 43-letnia żużlowa żywa legenda ogłosiła bowiem zakończenie swojej sportowej kariery
W tym miejscu zostanie zamknięta ulica Juranda

Lublin. W sobotę omijajcie ulicę Graffa, w poniedziałek Juranda

W sobotę, 6 września, będą kontynuowane prace związane z naprawą nawierzchni ulicy Graffa.  Tego dnia zostanie wykonana warstwa ścieralna na długości ok. 600 m. Kierowcy musza się liczyć z utrudnieniami na tym ważnym lubelskim skrzyżowaniu.
Orlen Oil Motor Lublin po raz piąty z rzędu w finale PGE Ekstraligi! [zdjęcia]
galeria

Orlen Oil Motor Lublin po raz piąty z rzędu w finale PGE Ekstraligi! [zdjęcia]

Orlen Oil Motor Lublin piąty raz z rzędu melduje się w finale PGE Ekstraligi! W piątkowy wieczór lubelskie „Koziołki” po zaciętym pojedynku pokonały Bayersystem GKM Grudziądz różnicą 10 „oczek”. Najlepszym z gospodarzy był tym razem Jack Holder, który zdobył 11 punktów
Świdnik dopłaci do wymiany „kopciucha”

Świdnik dopłaci do wymiany „kopciucha”

200 tysięcy złotych – tyle ma do podziału Gmina Miejska Świdnik na wymianę starych pieców do ogrzewania. Można już składać wnioski na dofinansowanie.
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz. Mamy piąty finał z rzędu! [zapis relacji na żywo]

Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz. Mamy piąty finał z rzędu! [zapis relacji na żywo]

O godzinie 17.45, a nie o 18 jak pierwotnie planowano rozpocznie się rewanżowy mecz półfinałowy pomiędzy Orlen Oil Motorem, a Bayersystem GKM Grudziądz. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!
Mateusz Ch., podczas pierwszego dnia procesu nie chciał składać wyjaśnień.

Dramat rodzinny pod Lublinem. Syn odpowiada za śmierć partnera matki

– Powiedziałem mamie, że Grzesiek chyba nie żyje, na co ona odparła, że to niemożliwe – relacjonował przed śledczymi Mateusz Ch. Prokuratura oskarża 29-latka o brutalne morderstwo i przemoc domową. Właśnie ruszył jego proces.

W drodze do aresztu

Tymczasowy areszt dla fana „buchania”

Prawie 80 gramów narkotyków zabezpieczyli kraśniccy kryminalni w mieszkaniu 32-latka. Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Wizualizacja stadionu żużlowego autorstwa Kavoo Invest z Poznania oraz Sybilski, Wesoły and Partners Constructions

Projektu stadionu nie ma. Będzie milionowe odszkodowanie?

W kwietniu tego roku Ratusz ogłosił odstąpienie od umowy z projektantem niedoszłego stadionu żużlowego, a raczej hali wielofunkcyjnej z funkcją stadionu żużlowego. Wczoraj prezydent Krzysztof Żuk zapowiedział, że Miasto wystąpi o odszkodowanie w wysokości 3 milionów złotych… za straty wizerunkowe. O co chodzi?
Niedźwiedź w centrum Lublina, czyli Dzień Krajowej Administracji Skarbowej
galeria

Niedźwiedź w centrum Lublina, czyli Dzień Krajowej Administracji Skarbowej

Przed Pocztą Główną, na placu Litewskim w Lublinie, od rana stał miś. Pojawił się tam nie bez kozery, bo swój dzień mieli urzędnicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w województwie lubelskim.
Hrubieszowskie święto plonów. Powiatowe dożynki w Kozodawach

Hrubieszowskie święto plonów. Powiatowe dożynki w Kozodawach

Gmina Hrubieszów i powiat hrubieszowski organizują w niedzielę wspólne święto plonów. Dożynki w Kozodawach zaczną się częścią oficjalną, a zakończą artystyczną i rozrywkową z koncertami zespołów disco polo.

Najnowsze
Pielgrzymi zmierzają do Wąwolnicy. Ruszają religijne uroczystości

08:47 Pielgrzymi zmierzają do Wąwolnicy. Ruszają religijne uroczystości

08:11

Efektowne otwarcie stadionu w Zamościu, Hetman pokonał Lubliniankę

07:38

Awanse i odznaczenia. Święto Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie

07:15

Muzyka, zabawa i hulajnogowe akrobacje. Czas na Skate Jam

21:19

Motor Lublin wysoko przegrał sparing ze Stalą Rzeszów. "To nie był taki sobie występ, tylko bardzo słaby"

20:58

Jarosław Hampel ogłosił w Lublinie zakończenie sportowej kariery

20:30

Lublin. W sobotę omijajcie ulicę Graffa, w poniedziałek Juranda

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Pielgrzymi zmierzają do Wąwolnicy. Ruszają religijne uroczystości

Pielgrzymi zmierzają do Wąwolnicy. Ruszają religijne uroczystości

Efektowne otwarcie stadionu w Zamościu, Hetman pokonał Lubliniankę

Efektowne otwarcie stadionu w Zamościu, Hetman pokonał Lubliniankę

Awanse i odznaczenia. Święto Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie
galeria

Awanse i odznaczenia. Święto Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie

Skatepark w Puławach to największy obiekt tego typu w regionie

Muzyka, zabawa i hulajnogowe akrobacje. Czas na Skate Jam

Motor niespodziewanie dostał w piątek lanie od Stali Rzeszów

Motor Lublin wysoko przegrał sparing ze Stalą Rzeszów. "To nie był taki sobie występ, tylko bardzo słaby"

Jarosław Hampel w piątek ogłosił, że kończy sportową karierę

Jarosław Hampel ogłosił w Lublinie zakończenie sportowej kariery

Pielgrzymi zmierzają do Wąwolnicy. Ruszają religijne uroczystości

Pielgrzymi zmierzają do Wąwolnicy. Ruszają religijne uroczystości

Efektowne otwarcie stadionu w Zamościu, Hetman pokonał Lubliniankę

Efektowne otwarcie stadionu w Zamościu, Hetman pokonał Lubliniankę

Awanse i odznaczenia. Święto Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie
galeria

Awanse i odznaczenia. Święto Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie

Skatepark w Puławach to największy obiekt tego typu w regionie

Muzyka, zabawa i hulajnogowe akrobacje. Czas na Skate Jam

Motor niespodziewanie dostał w piątek lanie od Stali Rzeszów

Motor Lublin wysoko przegrał sparing ze Stalą Rzeszów. "To nie był taki sobie występ, tylko bardzo słaby"

Jarosław Hampel w piątek ogłosił, że kończy sportową karierę

Jarosław Hampel ogłosił w Lublinie zakończenie sportowej kariery

Nadchodzi jesień
film

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Pożar na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
galeria
film

Pożar sortowni odpadów w Bełżycach: Prokuratura wszczęła śledztwo

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą
galeria
film

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli
galeria
film

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Nadchodzi jesień
Pogoda

Nadchodzi jesień

film
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Foto
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

galeria
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025