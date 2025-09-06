Pielgrzymi zmierzają do Wąwolnicy. Ruszają religijne uroczystości

Dzisiaj i jutro kierowcy poruszający się drogami prowadzącymi do Wąwolnicy w powiecie puławskim mogą spodziewać się wzmożonego ruchu, a w samym miasteczku przed i po najważniejszymi nabożeństwami mogą tworzyć się korki. Właśnie rozpoczynają się uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej.

Dzisiaj w południe w miejscowej bazylice mszę świętą będzie celebrował ks. bp Józef Wróbel. Następnie o godz. 16 przewidziano nabożeństwo różańcowe, a dwie godziny później rozpocznie się kolejna msza - tym razem na Placu Różańcowym z udziałem ks. bp Adama Baba. Około godz. 20 - w bazylice zaśpiewa Zespół Muzyki Sakralnej "Lumen". Po koncercie wierni wezmą udział w Apelu Jasnogórskim i procesji światła do Kębła, gdzie o godz. 22 rozpocznie się msza z udziałem ks. bp Artura Mizińskiego. Następne nabożeństwo rozpocznie się o północy w bazylice w Wąwolnicy. Wierni będą modlić się całą noc.

Do Wąwolnicy zmierzają już pielgrzymi z różnych stron kraju oraz Lubelszczyzny. Piesze pielgrzymki organizują m.in. lubelskie parafia (ok. 27 km). Pogoda nie jest najlepsza, ale wiernych to nie zniechęca. Wielu pielgrzymów we wrześniowych uroczystościach uczestniczy każdego roku modląc się w swoich intencjach.

W niedzielę o godz. 9 na Plac Różańcowy wprowadzona zostanie figura Matki Bożej Kębelskiej a pół godziny później rozpocznie się msza święta. Najważniejszym nabożeństwem dnia będzie rozpoczynająca się w południe suma pontyfikalna z udziałem m.in. metropolity lubelskiego, ks bpa Stanisława Budzika, ks bpa Mieczysława Cisło i innych. Religijne uroczystości zakończy dziękczynny różaniec i msza o godz. 17.