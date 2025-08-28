Puławy: Kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej znalezione w powiecie

W ostatnich dniach puławscy policjanci kilkukrotnie interweniowali w związku ze znalezieniem niewybuchów pochodzących z okresu II wojny światowej. Niebezpieczne przedmioty odkryto jak to zwykle przypadkiem – podczas prac polowych oraz spacerów w lasach.
Zgłoszenia, które wpłynęły do dyżurnego komendy, dotyczyły m.in. granatów moździerzowych oraz pocisku rakietowego typu Katiusza. Znajdowały się one w Puławach, Oblasach i w Kolonii Góry Puławskiej.
Każdorazowo funkcjonariusze zabezpieczali teren, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym, a policyjni pirotechnicy wstępnie identyfikowali znaleziska. Na miejsce wzywano saperów, którzy zabrali niewybuchy i w bezpieczny sposób je zneutralizowali.
Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku natknięcia się na podobne przedmioty.
Jak należy postąpić w razie znalezienia niewybuchu?
- Nie dotykać ani nie przenosić podejrzanego przedmiotu
- Oddalić się na bezpieczną odległość (minimum 100 metrów)
- Natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112
- Zadbać, by do czasu przyjazdu funkcjonariuszy nikt postronny nie zbliżał się do miejsca znaleziska