Puławski sąd doczeka się rozbudowy. Niedługo przeprowadzka na peryferia

Budynek puławskiego sądu powstał w latach 60-tych zeszłego wieku. Położony w centralnej części miasta, tuż obok kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej oraz miejskiego Ratusza, szpeci charakterystyczna, żółto-szara elewacja. Co gorsza, jego wymiary, zaledwie 2,3 tys. mkw powierzchni użytkowej, to zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. Powszechna ciasnota, brak windy, brak klimatyzacji, archaiczne wyposażenie, małe sale rozpraw, stare instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania - to tylko część mankamentów trapiących siedzibę dwóch ważnych instytucji państwowych. Na szczęście, po latach przygotowań, już niedługo dojdzie do oczekiwanej rozbudowy.

W ramach zmian budynek znacznie się rozrośnie, chociaż nie tak, jak proponowali puławscy samorządowcy. Po zmianach gmach będzie liczył sobie ponad 4,2 tys. mkw powierzchni użytkowej, czyli niemal dwukrotnie więcej, niż dzisiaj. Zgodnie z projektem, jego niższa część zostanie podwyższona i wyrównana do poziomu dwupiętrowego.

W obiekcie znajdą się osobne klatki schodowe dla pracowników, petentów i podsądnych prowadzonych z piwnicy do wydziału karnego. Będzie winda, nowe główne wejście od ul. Lubelskiej, atrium, klimatyzacja w całym budynku, nowe instalacje, jednym słowem - zmieni się niemal wszystko.

Niestety nie udało się uratować 17 drzew rosnących (jeszcze) tuż obok sądu, w tym wielu dębów szypułkowych, jesionów i wiązów. Propozycje, by budynek rozbudować w górę, by zachować zieleń, nie zostały uwzględnione przez decydentów w resorcie sprawiedliwości oraz Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, który pełni rolę inwestora. Opłata za wycinkę na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Puławach wyniesie prawie 120 tys. zł.

Przetarg na rozbudowę gmachu sądu i prokuratury wygrała firma Baudziedzic z Głogowa Małopolskiego, która pokonała 11 konkurentów, w tym puławski Termochem. Wykonawca podpisał już umowę z zamawiającym. Za swoją pracę otrzyma 57,3 mln zł. Roboty mają potrwać 33 miesiące, czyli prawie 3 lata.

Na czas przebudowy pracowników czeka przeprowadzka na przedmieścia, a dokładniej na ul. Mościckiego 1 - do biurowca Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W obiekcie niedawno zwolniło się miejsce po wyprowadzce Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, która wróciła na ul. Słowackiego. Jak informuje nas prezes technoparku, Grzegorz Sobolewski, sąd zajmie pomieszczenia na pierwszym piętrze w budynku "B". Obecnie trwają już przygotowania do przyjęcia nowego lokatora, w tym prace adaptacyjne. Te mają zakończyć się w połowie lipca. W lecie możemy zatem spodziewać się przeprowadzki.

Niestety nadal niewiele wiemy o tym, jak nowy budynek sądu będzie prezentował się po rozbudowie. W dokumentach przetargowych nie zamieszczono żadnej, nawet najprostszej wizualizacji, rzutu elewacji itp. Udało nam się znaleźć jedynie zapis mówiący o szarym kolorze ścian oraz płaskim dachu. Pozostaje nadzieja, że całość utrzyma co najmniej poziom nowej siedziby sądu w Janowie Lubelskim.