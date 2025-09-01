Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 1 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Puławy

Dzisiaj
8:28
Strona główna » Puławy

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli

Autor: Zdjęcie autora Radosław Szczęch
Udostępnij A A
9043f2be2d29c3bc2d5ff1b40e12d1a8.jpg
Dożynki powiatu puławskiego w Końskowoli (zdjęcie 2) Dożynki powiatu puławskiego w Końskowoli (zdjęcie 3) Dożynki powiatu puławskiego w Końskowoli (zdjęcie 4) Dożynki powiatu puławskiego w Końskowoli (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (49)
Autor galerii: rs

W niedzielę na boisku przy ul. Pożowskiej w Końskowoli odbyły się powiatowe dożynki. Na scenie wystąpiły lokalne zespoły wokalne i taneczne. Wieczorem zagrali Poparzeni Kawą Trzy.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Nawet kilka tysięcy ludzi w niedzielny wieczór bawiło się na koncercie gwiazdy tegorocznych dożynek, złożonego z dziennikarzy stacji radiowych zespołu Poparzeni Kawą Trzy. W Końskowoli muzycy zagrali swoje największe hity, w tym "Po prostu ze mną bądź", "Byłaś dla mnie wszystkim" , czy "Kawałek do tańca". Wcześniej swoje taneczne popisy w rytm wiązanki przedwojennych, hitów w stylu "Tylko we Lwowie" zaprezentował zespół Gęsowa w Gołębia. Na scenie pokazał się również Zespół Tańców Polskich "Rosa" z Janowca, wokalistka Natalia Kosmowska i wielu innych, utalentowanych artystów z całego powiatu puławskiego.

Na boisku swoje gastronomiczno-artystyczne stoiska wystawiły koło gospodyń z gmin różnych stron powiatu. Gospodynie i coraz częściej pomagający im gospodarze rywalizowali również o nagrody m.in. za najlepszy chleb i wieniec. Jak przyznają jednak sami uczestnicy dożynek, dla nich najważniejsza jest rodzinna atmosfera i współpraca na rzecz lokalnych społeczności.

- Dla nas największą motywacją nie są nagrody, ale moment, gdy jesteśmy wszyscy razem, stoimy w komplecie za ladą i mamy ruch. Tę współpracę lubię najbardziej. Nasze koło powstało dlatego,k że chciałyśmy odciągnąć nasze dzieci od komputerów, coś dla nich zrobić. Zaczęłyśmy organizować festyny, zabawy i tak się zaczęło. Dzisiaj jest nasz już prawie 40 osób, pomagają nam mężowie i strażacy z naszego OSP - opowiada Urszula Kozak, przewodnicząca KGW w Skowieszynie. W tym roku założone zaledwie kilka miesięcy temu koło wygrało konkurs na najlepszy chleb dożynek. - Ale mamy też wiele innych przyszności, naleweczki, ogórki, ciasta, zapraszamy - uzupełnia Joanna Sikora, z-ca przewodniczącej.

Niewiele większy staż ma założone w zeszłym roku KGW "Przy Starym Młynie" w Zagoździu, w gminie Baranów. - W dożynkach najfajniejszy jest ten kontakt z ludźmi i to, że możemy wystawić to, co wspólnie przygotowałyśmy. Miło nam jest, jak widzimy, gdy ludzie kupują nasze pyszne jedzonko i wracają na nasze stoisko nawet po kilka razy. Ale najważniejsze jest poczucie wspólnoty, tego, że coś możemy razem zrobić - opowiada Małgorzata Miller.

- My tym żyjemy, gdy kończą się jedne dożynki, już czekamy na następne. To jest chyba ta atmosfera, wszyscy czujemy się tutaj jak rodzina. Dopingujemy nawzajem i bardzo się cieszymy, gdy nasza praca zostaje doceniona - mówią nam Anna Rzeźnik i Ewa Łuszczyńska ze stoiska Gminy Wąwolnica. Panie przygotowały m.in. cebularze, serniki, szarlotki, pierniki, jagodzianki i czerwony barszcz. Z kolei na bociany, tarty i swojski chleb zapraszało KGW Karmanowice. Panie w tym roku poświęciły sporo czasu na przygotowanie wieńca nowoczesnego. - Niestety nie doceniono naszej pracy, w tym roku tylko wyróżnienie - przyznaje wyraźnie rozczarowana Monika Kałdonek, członkini koła.

Dożynki to okazja do pokazania własnej twórczości plastycznej, rękodzielniczej. Poza wieńcami, nie brakowało różnorodnych ozdób. - Rękodzieło to moja pasja, więc cieszę się, że mam możliwość się dzisiaj zaprezentować. Zawsze pomagam, wciągam przyjaciół, znajomych - mówi Dorota Jabłońska ze stoiska Gminy Puławy. - Każdy jest częścią zespołu, każdy coś wnosi - podkreśla.

Jeden z konkursów artystycznych wygrał młody twórca, Artur Łagoda, który razem z rodzicami przeprowadza się do powiatu puławskiego spod Lublina. Nastolatek wykonał ludowego pająka krystalicznego z bibuły, słomy i kordonek. - Poświęciłem na to trzy miesiące. Na ten pomysł wpadłem z nudów, a że kiedyś nauczyłem się techniki na warsztach, postanowiłem spróbować. To jest pierwsza nagroda w mojej karierze - przyznaje młody twórca, który rozwija także pasję muzyczną, w tym taniec ludowy (ZTL w Świdniku).

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
zdjęcia wideo
galeria
film

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

W piątek, 15 sierpnia, mieszańcy miasta i gminy Kurów bawili się do dożynkach. Wieczorem wystąpiła grupa Video, jeden z popularnych polskich zespołów pop-rockowych. Publiczność bawiła się przy ich największych hitach śpiewając razem z wokalistą, Wojciechem Łuszczykiewiczem.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Końskowola zdjęcia folklor Poparzeni Kawą Trzy dożynki powiatu puławskiego dożynki powiatu puławskiego 2025

Pozostałe informacje

Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21
zdjęcia
galeria

Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21

Dzisiaj w szkołach całego kraju trwają uroczyste inauguracje roku szkolnego 2025/2026. My odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 21 w Lublinie, gdzie spotkanie połączono z akcjami promującymi bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne uczniów.
Red Sielczyk pokonał Orła Czemierniki

Pierwsza wygrana Unii Krzywda, szybkie gole w Milanowie i cenne punkty Red Sielczyk

W meczu drużyn z górnych rejonów tabeli LKS AGROTEX Milanów pokonał Az-Bud Komarówka Podlaska. KS Drelów wywiózł komplet punktów z terenu Sokoła Adamów. Wysokie zwycięstwa Absolwenta Domaszewnica i rezerw Podlasia Biała Podlaska
Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

W niedzielny wieczór 60-latek z powiatu biłgorajskiego był daleki od trzeźwości, a mimo to postanowił wziąść do swojego opla i wrócić do domu. Nieodpowiedzialny kierowca jechał całą szerokością jazdni.
Stanisław Gołębiowski przypomniał o sobie mieszkańcom swojej gminy

Były wójt o mieszkańcach swojej gminy: ciemnogród. Poszło o wiatraki

Czy w gminie Końskowola stanie farma wiatrowa? Część mieszkańców takiej inwestycji nie chce. O sprawie rozmawiano w sobotę podczas zebrania z udziałem polityków PiS. Jego uczestników były wójt gminy, Stanisław Gołębiowski, nazwał ciemnogrodem.
Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Kalkulator ciąży pozwala szybko określić termin porodu i wiek płodu. Odpowiedzi na kluczowe pytania znajdziesz w kilka sekund. Odkryj, jak prawidłowo wykorzystać to narzędzie.
Czy wynajem auta na dłużej się opłaca? 5 powodów, dla których warto rozważyć wynajem długoterminowy

Czy wynajem auta na dłużej się opłaca? 5 powodów, dla których warto rozważyć wynajem długoterminowy

Rosnące ceny nowych samochodów, wyższe koszty ich utrzymania oraz szybka utrata wartości sprawiają, że coraz więcej osób i firm zaczyna szukać alternatywy dla zakupu auta na własność. Jednym z rozwiązań, które zyskuje na popularności, jest wynajem długoterminowy samochodów. To model użytkowania pojazdu, który pozwala cieszyć się nowoczesnym autem bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów początkowych i martwienia się o późniejszą sprzedaż. Poniżej znajdziesz pięć powodów, dla których wynajem na dłuższy czas może być bardziej opłacalny niż zakup.
Młodzież Górnika II Łęczna już rozpoczęła naukę, trzy gole Cisowianki w Piaskach

Młodzież Górnika II Łęczna już rozpoczęła naukę, trzy gole Cisowianki w Piaskach

Rezerwy Górnika Łęczna wyszarpały zwycięstwo w Nałęczowie. Bohaterem zielono-czarnych na początku drugiej połowy okazał się Błażej Eminowicz.
Zobacz, jak wiele możesz zaoszczędzić dzięki gazetkom promocyjnym

Zobacz, jak wiele możesz zaoszczędzić dzięki gazetkom promocyjnym

Świadome zarządzanie domowym budżetem nie musi oznaczać wielkich wyrzeczeń, a raczej umiejętne korzystanie z dostępnych narzędzi. Jednym z najprostszych, a jednocześnie najbardziej efektywnych sposobów na kontrolowanie wydatków są gazetki promocyjne, które zyskują nową formę w cyfrowym świecie. Przestały być one jedynie zbiorem reklam, a stały się praktycznym przewodnikiem po świecie okazji, który pomaga planować zakupy i realnie oszczędzać każdego tygodnia.
Tatrzańska panorama i góralska kuchnia – spędź wyjątkowy weekend w Zakopanem!

Tatrzańska panorama i góralska kuchnia – spędź wyjątkowy weekend w Zakopanem!

Weekend lub dłuższy pobyt w górach to ciekawa opcja dla osób, które uwielbiają aktywnie spędzać wolny czas, zwiedzać piękne miejsca i podziwiać niesamowite widoki na górskich panoramach. Jeśli lubisz taką formę relaksu, możesz zarezerwować hotel w Zakopanem i cieszyć się nie tylko bliskością natury, ale też licznymi udogodnieniami na terenie wybranego obiektu. Zobacz, jak aktywnie spędzać czas w tej górskiej miejscowości!
Oczyszczalnia ścieków w Chełmie
Chełm

Śmierdzący problem Chełma. Hermetyzacja oczyszczalni ostatnią nadzieją mieszkańców

Mieszkańcy Chełma od lat walczą z uciążliwym fetorem unoszącym się nad miastem. Choć modernizacja oczyszczalni ścieków była już przeprowadzona, problem wciąż nie został rozwiązany. Teraz ratunkiem ma być pełna hermetyzacja, której koszt sięgnie 6 mln zł.
14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
DZIEŃ WSCHODZI
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę 14. emerytury. W województwie lubelskim pierwsze świadczenia trafiły już do ponad 26 tysięcy osób. Do końca września pieniądze otrzymają wszyscy uprawnieni seniorzy. ZUS przypomina, że nie trzeba składać żadnych wniosków i ostrzega przed próbami wyłudzeń. O tym świadczeniu dziś w naszym programie „Dzień Wschodzi”.
Ruch Izbica pokonał Kłosa Chełm 1:0

Astra przywiozła siódemkę, Ruch wygrał z Kłosem i reszta wyników chełmskiej okręgówki

Ruch Izbica lepszy od Kłosa Chełm. Eko Różanka pokonała Spartę Rejowiec Fabryczny. Unia Rejowiec ograła GKS Łopiennik, a Vitrum Wola Uhruska zremisowała z Bratem Siennica Nadolna. Astra Leśniowice rozgromiła Hetmana Żółkiewka
Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli
zdjęcia, wideo
galeria
film

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli

W niedzielę na boisku przy ul. Pożowskiej w Końskowoli odbyły się powiatowe dożynki. Na scenie wystąpiły lokalne zespoły wokalne i taneczne. Wieczorem zagrali Poparzeni Kawą Trzy.
Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Zabrakło skuteczności i przyśpieszenia gry

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Zabrakło skuteczności i przyśpieszenia gry

Niespodziewany wynik w Łęcznej. Tamtejszy Górnik przegrał ze Stalą Rzeszów aż 0:4. Jak spotkanie oceniają trenerzy obu ekip?
Zdrowie i obywatelskość, mniej religii. Czym jeszcze (nie)zaskoczy szkoła?
MAGAZYN

Zdrowie i obywatelskość, mniej religii. Czym jeszcze (nie)zaskoczy szkoła?

Pierwszy dzwonek w tym roku przynosi sporo zmian w programie nauczania. Uczniowie poznają dwa nowe przedmioty – edukację zdrowotną i obywatelską. To jednak dopiero przedsmak tego, co przyniosą następne lata.

Najnowsze
Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21
galeria

12:07 Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21

11:19

Pierwsza wygrana Unii Krzywda, szybkie gole w Milanowie i cenne punkty Red Sielczyk

11:08

Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

10:48

Były wójt o mieszkańcach swojej gminy: ciemnogród. Poszło o wiatraki

09:53

Młodzież Górnika II Łęczna już rozpoczęła naukę, trzy gole Cisowianki w Piaskach

09:13

Śmierdzący problem Chełma. Hermetyzacja oczyszczalni ostatnią nadzieją mieszkańców

08:45

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21
galeria

Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21

Red Sielczyk pokonał Orła Czemierniki

Pierwsza wygrana Unii Krzywda, szybkie gole w Milanowie i cenne punkty Red Sielczyk

Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

Stanisław Gołębiowski przypomniał o sobie mieszkańcom swojej gminy

Były wójt o mieszkańcach swojej gminy: ciemnogród. Poszło o wiatraki

Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Czy wynajem auta na dłużej się opłaca? 5 powodów, dla których warto rozważyć wynajem długoterminowy

Czy wynajem auta na dłużej się opłaca? 5 powodów, dla których warto rozważyć wynajem długoterminowy

Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21
galeria

Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21

Red Sielczyk pokonał Orła Czemierniki

Pierwsza wygrana Unii Krzywda, szybkie gole w Milanowie i cenne punkty Red Sielczyk

Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

Stanisław Gołębiowski przypomniał o sobie mieszkańcom swojej gminy

Były wójt o mieszkańcach swojej gminy: ciemnogród. Poszło o wiatraki

Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Czy wynajem auta na dłużej się opłaca? 5 powodów, dla których warto rozważyć wynajem długoterminowy

Czy wynajem auta na dłużej się opłaca? 5 powodów, dla których warto rozważyć wynajem długoterminowy

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli
galeria
film

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Jacques Ndiaye znowu był bohaterem Motoru
film

Wejście smoka Jacquesa Ndiaye, Motor Lublin zdobył trzy punkty w Zabrzu

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach
film

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

film
W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Foto
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

galeria
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025