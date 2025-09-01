Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli

Nawet kilka tysięcy ludzi w niedzielny wieczór bawiło się na koncercie gwiazdy tegorocznych dożynek, złożonego z dziennikarzy stacji radiowych zespołu Poparzeni Kawą Trzy. W Końskowoli muzycy zagrali swoje największe hity, w tym "Po prostu ze mną bądź", "Byłaś dla mnie wszystkim" , czy "Kawałek do tańca". Wcześniej swoje taneczne popisy w rytm wiązanki przedwojennych, hitów w stylu "Tylko we Lwowie" zaprezentował zespół Gęsowa w Gołębia. Na scenie pokazał się również Zespół Tańców Polskich "Rosa" z Janowca, wokalistka Natalia Kosmowska i wielu innych, utalentowanych artystów z całego powiatu puławskiego.

Na boisku swoje gastronomiczno-artystyczne stoiska wystawiły koło gospodyń z gmin różnych stron powiatu. Gospodynie i coraz częściej pomagający im gospodarze rywalizowali również o nagrody m.in. za najlepszy chleb i wieniec. Jak przyznają jednak sami uczestnicy dożynek, dla nich najważniejsza jest rodzinna atmosfera i współpraca na rzecz lokalnych społeczności.

- Dla nas największą motywacją nie są nagrody, ale moment, gdy jesteśmy wszyscy razem, stoimy w komplecie za ladą i mamy ruch. Tę współpracę lubię najbardziej. Nasze koło powstało dlatego,k że chciałyśmy odciągnąć nasze dzieci od komputerów, coś dla nich zrobić. Zaczęłyśmy organizować festyny, zabawy i tak się zaczęło. Dzisiaj jest nasz już prawie 40 osób, pomagają nam mężowie i strażacy z naszego OSP - opowiada Urszula Kozak, przewodnicząca KGW w Skowieszynie. W tym roku założone zaledwie kilka miesięcy temu koło wygrało konkurs na najlepszy chleb dożynek. - Ale mamy też wiele innych przyszności, naleweczki, ogórki, ciasta, zapraszamy - uzupełnia Joanna Sikora, z-ca przewodniczącej.

Niewiele większy staż ma założone w zeszłym roku KGW "Przy Starym Młynie" w Zagoździu, w gminie Baranów. - W dożynkach najfajniejszy jest ten kontakt z ludźmi i to, że możemy wystawić to, co wspólnie przygotowałyśmy. Miło nam jest, jak widzimy, gdy ludzie kupują nasze pyszne jedzonko i wracają na nasze stoisko nawet po kilka razy. Ale najważniejsze jest poczucie wspólnoty, tego, że coś możemy razem zrobić - opowiada Małgorzata Miller.

- My tym żyjemy, gdy kończą się jedne dożynki, już czekamy na następne. To jest chyba ta atmosfera, wszyscy czujemy się tutaj jak rodzina. Dopingujemy nawzajem i bardzo się cieszymy, gdy nasza praca zostaje doceniona - mówią nam Anna Rzeźnik i Ewa Łuszczyńska ze stoiska Gminy Wąwolnica. Panie przygotowały m.in. cebularze, serniki, szarlotki, pierniki, jagodzianki i czerwony barszcz. Z kolei na bociany, tarty i swojski chleb zapraszało KGW Karmanowice. Panie w tym roku poświęciły sporo czasu na przygotowanie wieńca nowoczesnego. - Niestety nie doceniono naszej pracy, w tym roku tylko wyróżnienie - przyznaje wyraźnie rozczarowana Monika Kałdonek, członkini koła.

Dożynki to okazja do pokazania własnej twórczości plastycznej, rękodzielniczej. Poza wieńcami, nie brakowało różnorodnych ozdób. - Rękodzieło to moja pasja, więc cieszę się, że mam możliwość się dzisiaj zaprezentować. Zawsze pomagam, wciągam przyjaciół, znajomych - mówi Dorota Jabłońska ze stoiska Gminy Puławy. - Każdy jest częścią zespołu, każdy coś wnosi - podkreśla.

Jeden z konkursów artystycznych wygrał młody twórca, Artur Łagoda, który razem z rodzicami przeprowadza się do powiatu puławskiego spod Lublina. Nastolatek wykonał ludowego pająka krystalicznego z bibuły, słomy i kordonek. - Poświęciłem na to trzy miesiące. Na ten pomysł wpadłem z nudów, a że kiedyś nauczyłem się techniki na warsztach, postanowiłem spróbować. To jest pierwsza nagroda w mojej karierze - przyznaje młody twórca, który rozwija także pasję muzyczną, w tym taniec ludowy (ZTL w Świdniku).