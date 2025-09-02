Rockowe Pożegnanie Lata w Puławach. Zagra Budka Suflera

Budka Suflera z nowym wokalistą zagra w niedzielę, 7 września, podczas puławskiego pikniku "Pożegnanie Lata". Na scenie pojawią się również lokalni artyści inaugurując nowy festiwal Puławave.
Puławy zapraszają na swoją najważniejszą plenerową imprezę roku - piknik rodzinny "Pożegnanie Lata". Impreza od paru lat odbywa się na parkingu nowej hali sportowej przy ul. Lubelskiej. Podobnie jak w latach ubiegłych, już od godzin popołudniowych na miejscu będzie można korzystać ze strefy gastronomicznej, fotobudki i dmuchańców. Dla najmłodszych czekać będą również gry, zabawy, konkursy i animacje. O godz. 17:30 rozpocznie się Puławski Festiwal Muzyczny Puławave. Na scenie zagrają Blues Smile Band, Cud Nad Wisłą i Notolufa.
Wieczorem, o godz. 20, swój koncert rozpocznie natomiast gwiazda pikniku - Budka Suflera z nowymi wokalistami. Z oryginalnego składu została sekcja rytmiczna - perkusista Tomasz Zeliszewski i basista Mieczysław Jurecki. Budka to zespół założony w Lublinie w 1974 roku, legenda polskiej sceny rockowej. Jej przeboje to Jolka, Jolka pamiętasz...", "Noc komety", "Jest taki samotny dom" i wiele, wiele innych.
Wstęp wolny.