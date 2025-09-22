Kierowca busa miał ponad 2 promile. Miał też dożywotni zakaz kierowania

W piątek (19 września) po godzinie 16 funkcjonariusze radzyńskiej drogówki w Stasinowie na DK-63 zatrzymali do kontroli drogowej kierującego busem marki Citroen Jumper wraz z przyczepą, na której przewożona była koparka.

Kierującym busem okazał się 48-letni mieszkaniec gminy Radzyń Podlaski. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. A po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że mężczyzna posiada dożywotnia zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Co teraz grozi kierowcy? Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. 48-latek musi się także liczyć ze świadczeniem pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie mniejszej niż 10 tysięcy złotych.