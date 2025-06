Po wielkim remoncie pałacu było sporo do naprawy. Nawet gaśnic brakowało

Wyremontowany jeszcze za poprzedniego burmistrza Jerzego Rębka (PiS) za blisko 30 mln zł, w tym za środki unijne pałac to największy zabytek Radzynia Podlaskiego. Obecny burmistrz mierzy się teraz z tym, jak te wielkie przestrzenie zagospodarować. Część sal zajął Radzyński Ośrodek Kultury. A na parterze zaczęła też działać kawiarnia.

Odnowiony obiekt od początku nie ma szczęścia, bo w ubiegłym roku doszło do awarii instalacji hydraulicznej i oderwania tynku na elewacji.

Na tym jednak nie koniec. – W ubiegłoroczne wakacje po intensywnych opadach deszczu w alkierzu wschodnim pojawił się zator w studzience odprowadzającej wodę opadową. W wyniku zalania wypaczył się próg wejściowy, co doprowadziło do zablokowania drzwi prowadzących do pałacu - relacjonuje burmistrz Jakub Jakubowski.

Firma Lubren, w ramach przeglądu gwarancyjnego usunęła usterkę. Zajęła się też innymi technicznymi naprawami, m.in. tynkami elewacyjnymi nad wejściem do restauracji pałacowej. – Osuszyła też zawilgocone ściany, poprawiła układ grzewczy, wymieniła elementy instalacji centralnego ogrzewania i hydrauliki, a także naprawiła elektrykę - wymienia burmistrz.

Jednocześnie, miasto podjęło się prac, które dostosują pałac do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. – Udało się zrealizować wszystkie wytyczne - przyznaje Jakubowski. Chodziło na przykład o odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych czy zakup gaśnic.

- Dokładamy wszelkich starań, by pałac był utrzymywany w jak najlepszej kondycji – zarówno technicznej, jak i estetycznej. Naprawiamy usterki, prowadzimy bieżące przeglądy i interwencje - tłumaczy burmistrz. Przy tej okazji apeluje do mieszkańców, by dbali o „wspólne dobro”. W planach jest również zagospodarowanie ogromnego parku wokół zabytku.

W ramach rady miasta istnieje komisja ds. pałacu Potockich, która ma zajmować się również promocją i turystyką.