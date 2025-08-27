Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)

Ćwierć wieku temu pierwsza odsłona programu cieszyła się uznaniem widzów i krytyków. Teraz nowa odsłona „Wędrówek z dinozaurami” od BBC Studios Science Unit przedstawi nam historie sześciu dinozaurów.

Podróżując po całym świecie, będziemy śledzić losy dinozaurów, których szczątki przetrwały głęboko pod ziemią przez ostatnie miliony lat. Opowiedzą nam o nich naukowcy, którzy je odkryli. Opowiedzą jak żyły, polowały, walczyły o przetrwanie i ewoluowały.

Odwiedzimy Saharę, odludne tereny stanu Utah, kanadyjskie lasy i wzgórza Portugalii. W tych miejscach naukowcy odkryli szczątki bohaterów „Wędrówek z dinozaurami”. To na przykład spinozaur; największy mięsożerny dinozaur, jaki kiedykolwiek kroczył po Ziemi. To triceratops czy olbrzymi lusotytan.

„Ożywiając prehistoryczny świat przy użyciu najnowocześniejszych osiągnięć nauki, światowej klasy efektów wizualnych i najwybitniejszych popularyzatorów nauki, stworzyliśmy najwyższej klasy program o dinozaurach. To ambitna, rozrywkowa, oparta na faktach produkcja, która [...] sprawi, że nasi widzowie w jednej chwili będą zasłaniać sobie oczy, a w następnej nie będą mogli ich oderwać od ekranu” – opowiada Andrew Cohen, producent wykonawczy serialu.

Dinozaury powstały przy użyciu nowoczesnych technik CGI zrealizowanych przez studio efektów wizualnych Lola Post Production. Każde ze stworzeń zostało opracowane w oparciu o aktualną wiedzę naukową: począwszy od kości, poprzez mięśnie, oczy, a skończywszy na ubarwieniu.

Premiera w niedzielę, 14 września w BBC Earth. Premierowe odcinki będą emitowane w niedziele o godz. 11 i 21.