Na liczniku 203 km/h, na koncie 15 pkt karnych, a w kieszeni mniej o 2,5 tys. zł

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 44-letni kierowca Audi, który po krajowej S17 poruszał się z prędkością ponad 200 km na godzinę. Mężczyzna został ukarany wysokim mandatem i punktami karnymi.
Policjanci z ryckiej drogówki patrolowali drogę S-17 kiedy dostrzegli kierowcę, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Policyjny radar pokazał, że Audi porusza się z prędkością 203km/h. Poczynania kierowcy nagrał policyjny wideorejestrator.
Kierowcą okazał się 44-letni mężczyzna. Za swoją jazdę został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł oraz 15 punktami karnymi.
– Apelujemy do wszystkich kierowców o rozsądek i przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Nadmierna prędkość to wciąż jedna z najczęstszych przyczyn tragicznych w skutkach wypadków. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich – apeluje aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji.