Obywatel Ukrainy nie wiedział co to ograniczenie prędkości

Policjanci z Ryk zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy, który nadmiernie przekroczył prędkość. Mężczyzna otrzymał wysoki mandat oraz punkty karne.
Do zdarzenia doszło we wtorek po południu. Mundurowi prowadzili nadzór prędkości w miejscu remontowanej drogi krajowej nr 48, gdzie niedawno doszło do poważnego wypadku, a mieszkańcy skarżyli się na nagminne łamanie przepisów.
Pomiar wykazał, że kierowca BMW – 30-letni obywatel Ukrainy – pędził swoim autem z prędkością 139 km/h. Funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi.
Policja apeluje o rozsądek zaa kierownicą.
– Nadmierna prędkość w miejscach szczególnie niebezpiecznych, takich jak odcinki w remoncie, może prowadzić do tragicznych zdarzeń. Bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności kierowców – przypomina asp. Łukasz Filipek z ryckiej policji.