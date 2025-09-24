Oszustwo internetowe: kobieta straciła ponad 6 tys. zł przez „łatwy zarobek”

44-latka podczas przeglądania mediów społecznościowych trafiła na ogłoszenie oferujące szybki zarobek w Internecie. Po kliknięciu w ofertę została przekierowana do komunikatora, gdzie rozmawiała z osobą podającą się za rekrutera. Praca miała polegać m.in. na polubieniu filmów, ofertach kupna czy logowaniu się na wskazane aplikacje.

Początkowo wszystko wyglądało wiarygodnie – kobieta otrzymywała drobne kwoty pieniędzy zgodnie z umową. W kolejnych etapach została poproszona o wykonanie przelewów na wskazane konta, przekonywano ją, że są one konieczne do dalszego uczestnictwa w projekcie i uzyskania wynagrodzenia. Niestety, po wykonaniu kilku przelewów na łączną kwotę ponad 6 tysięcy złotych pieniądze nie wróciły.

Policja apeluje o ostrożność:

zawsze weryfikuj oferty pracy w Internecie,

nie dokonuj przelewów na rzecz nieznanych osób,

nie udostępniaj danych dostępowych do kont bankowych.

– Szybki i łatwy zarobek w sieci może okazać się pułapką. Zanim klikniesz „akceptuję”, upewnij się, że oferta jest wiarygodna – przypomina aspirant Łukasz Filipek.