Potrącenie pieszego na przejściu w Rykach

W piątkowe popołudnie w Rykach, na ul. Żytniej, doszło do potracenia pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych. 65-letni mieszkaniec powiatu ryckiego z obrażeniami ciał trafił do szpitala. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca volkswagena był trzeźwy, natomiast pieszy miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 44-letni mieszkaniec powiatu ryckiego kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen, jadąc ul. Żytnią, nie ustąpił pierwszeństwa 65-letniemu pieszemu, który był na przejściu dla pieszych. W wyniku potrącenia 65-letni mieszkaniec powiatu ryckiego z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Kierujący pojazdem był trzeźwy. Natomiast badanie alkomatem potrąconego pieszego wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.