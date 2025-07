Seryjny złodziejaszek w rękach policji

Pod koniec czerwca doszło do włamania do jednej z firm na terenie Dęblina. Łupem złodzieja padły specjalistyczne narzędzia oraz elektronarzędzia o wartości 60 tys. zł.

Prowadzone czynności doprowadziły policjantów do mieszkańca powiatu puławskiego. W środę weszli na teren gospodarstwa, gdzie przebywał mężczyzna i po przeszukaniu odzyskano sprzęt o wartości 40 tys. zł. 41-latek już wcześniej znany był policjantom i dodatkowo jest poszukiwany do odbycia kary za poprzednie przewinienia.

Mieszkaniec powiatu puławskiego usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy, do których się przyznał. Został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia, jednak z racji tego, że mężczyzna działał w warunkach recydywy, to ta kara może wynieść nawet 15 lat.