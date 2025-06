Strajki zaczęły się w Świdniku. Miasto zaprasza na jubileuszowe koncerty

– Nie bez powodu mówimy, że w naszym mieście zaczęła się wolność. To właśnie Świdnik zapoczątkował falę strajków na Lubelszczyźnie, która tak naprawdę otworzyła drogę do akcji protestacyjnych w całym kraju. Warto o tym pamiętać i przypominać kolejnym pokoleniom. W tym roku obchodzimy 45-lecie Świdnickiego Lipca. To ważny jubileusz, dlatego zależało nam na tym, aby uczcić go w wyjątkowy sposób – mówi burmistrz Marcin Dmowski.

Z okazji 45. rocznicy Świdnickiego Lipca, na 11 i 12 lipca zaplanowano część oficjalną i wydarzenia kulturalne. Jako pierwsza na scenie zaprezentuje się Monika Kowalczyk, świdnicka artystka, uczestniczka tegorocznych „Debiutów” w Opolu, autorka utworu „Dla Tych”, który powstał z okazji 40. rocznicy Świdnickiego Lipca

– Nie wyobrażamy sobie, by podczas obchodów rocznicy tak ważnego dla świdniczan wydarzenia, zabrakło artystów z naszego miasta. Cieszymy się, że Monika Kowalczyk przyjęła nasze zaproszenie i że to właśnie ona otworzy część artystyczną 45-lecia Świdnickiego Lipca. Jesteśmy pewni, że wprowadzi publiczność w niezwykły nastrój. Już teraz z niecierpliwością czekamy na jej występ. Gwiazdą piątkowego wieczoru będzie Natalia Szroeder. Dzień później, 12 lipca, do swojego muzycznego świata zaprosi Świdnik Gospel Choir. Wystąpi również zespół „Lombard” – zaprasza Monika Wójcik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

Organizatorami wydarzenia są Miejski Ośrodek Kultury, Miasto Świdnik oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” WSK PZL-Świdnik. Patronat honorowy sprawuje burmistrz Marcin Dmowski.

Program obchodów

11 lipca – teren PZL-Świdnik

10.00 – złożenie kwiatów i okolicznościowe wystąpienia przy pomniku „Świdnickiego Lipca”

11 lipca – plac Konstytucji 3 maja

14.00–19.00 – dmuchane miasteczko dla dzieci – teren przy muszli koncertowej CUS

18.00 – Monika Kowalczyk

20.00 – Natalia Szroeder

12 lipca – plac Konstytucji 3 maja

14.00–19.00 – dmuchane miasteczko dla dzieci – teren przy muszli koncertowej CUS

18.00 – Świdnik Gospel Choir – „Opowieść o Lipcu ’80”

20.00 – Lombard – widowisko muzyczno-multimedialne „Roads to Freedom”

13 lipca – kościół pw. NMP Matki Kościoła

10.00 – msza święta

Wydarzenia towarzyszące

1 lipca – Stadion Miejski

9.00–14.00 XVI Wakacyjny Mundial Piłkarski o Puchar Świdnickiego Lipca

10 lipca – muszla koncertowa CUS

18.00–21.00 – potańcówka w Kulturalnej Oranżerii

10–11 lipca – Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

10.00–18.00 – gry z PRL-u

13 lipca – kościół pw. NMP Matki Kościoła

8.00–12.30 – akcja honorowego krwiodawstwa