Są dożynki, jest impreza. W Tyszowcach dla rolników zaśpiewa Mateusz Mijal

To właśnie starostowie gminno-powiatowych dożynek w Tyszowcach staną na czele korowodu, który o godz. 10.30 rozpocznie święto plonów. W samo południe na Placu Targowym odprawiona zostanie polowa msza święta w intencji rolników. Po nabożeństwie, zgodnie z tradycją odbędzie się konkurs wieńców dożynkowych, obejrzeć będzie można ponadto obrzęd dożynkowy.

Dożynki przyniosą również rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą posesję „Piękna gmina Tyszowce”.

Mniej więcej o 15 rozpocznie się festyn. Atrakcji nie zabraknie. Jedną z nich ma być pokaz Karola Kusa, kucharza i dziennikarza, który zaprezentuje przepisy na dania z dziczyzny. Występować mają też liczne lokalne zespoły artystyczne z całego powiatu. Gwiazdą wieczoru będzie Mateusz Mijal, zagra również zespół „Mayer House”, a na koniec zaplanowano dyskotekę z DJ-em. Przez cały czas otwarta ma być również strefa zabaw dla dzieci oraz stoiska z rękodziełem i lokalnymi przysmakami.

Starościną tegorocznych dożynek jest Anna Litwińczuk, która w Kazimierówceprowadzi z mężem gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Litwińczukowie mają 50 hektarów ziemi, na których uprawiają buraki cukrowe, pszenicę, kukurydzę, fasolę i jęczmień.

Jako starosta w niedzielę partnerować jej będzie Arkadiusz Jurkiewicz z Zamłynia. To rolnik, który z żoną gospodarzy na ponad 300 hektarach. Jurkiewiczowie uprawiają zboża, rzepak, kukurydzę i warzywa.