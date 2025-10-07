Tragedia w czasie pracy. Życia mężczyzny nie udało się uratować

Tomaszowska policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku przy pracy, do którego doszło w poniedziałek.
6 października toaszowscy policjanci otrzymali zgłoszenie z gminy Lubycza Królewska.
- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 66-letni obywatel Ukrainy wykonywał rozładunek urządzeń AGD z naczepy. W trakcie pracy mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn spadł z naczepy - informuje młodsza aspirant Aneta Brzykcy, rzeczniczka tomaszowskiej policji.
Pomimo szybko udzielonej pomocy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniać okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
- Apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas wykonywanych prac. Z pozoru proste czynności wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia - dodaje mł. asp. Brzykcy.