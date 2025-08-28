Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Białym. Policjanci podsumowali sezon

Policyjni wodniacy z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie wspólnie z Ratownictwem Wodnym Rzeczpospolitej wstępnie podsumowali sezon letni nad Jeziorem Białym. Jak podkreślają – wakacje upłynęły bezpiecznie, nikt nie utonął ani nie odniósł poważnych obrażeń.
Mimo że wakacje dobiegają końca, policjanci nadal pełnią służbę nad jeziorem. Kontrolują teren przybrzeżny i akwen, dbają o bezpieczeństwo osób korzystających ze sprzętu wodnego oraz prowadzą kontrole kąpielisk.
Podczas uroczystej zbiórki w Okunince I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie, podinsp. Andrzej Kowalski, przedstawił wstępne dane dotyczące tegorocznych działań. Włodawscy policjanci, wspierani przez PSP, RWR i WOPR Chełm, patrolowali jezioro zarówno z brzegu, jak i z łodzi wyposażonej w nowoczesny sprzęt ratowniczy.
W trakcie sezonu funkcjonariusze:
- przeprowadzili 4 akcje ratownicze na wodzie,
- ujawnili 24 nietrzeźwych sterników,
- odnotowali 43 wykroczenia na wodzie,
- udzielali pomocy jednostkom pływającym.
Oprócz codziennych działań policjanci prowadzili również akcje edukacyjne, m.in. kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, promującą bezpieczny wypoczynek.
Sezon turystyczny zakończyły wspólne ćwiczenia włodawskich policjantów i Ratowników Wodnych Rzeczpospolitej. Podczas pokazów zaprezentowano techniki ratownicze na wodzie i plaży oraz sprzęt wykorzystywany w akcjach ratunkowych.