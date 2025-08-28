Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Białym. Policjanci podsumowali sezon

Mimo że wakacje dobiegają końca, policjanci nadal pełnią służbę nad jeziorem. Kontrolują teren przybrzeżny i akwen, dbają o bezpieczeństwo osób korzystających ze sprzętu wodnego oraz prowadzą kontrole kąpielisk.

Podczas uroczystej zbiórki w Okunince I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie, podinsp. Andrzej Kowalski, przedstawił wstępne dane dotyczące tegorocznych działań. Włodawscy policjanci, wspierani przez PSP, RWR i WOPR Chełm, patrolowali jezioro zarówno z brzegu, jak i z łodzi wyposażonej w nowoczesny sprzęt ratowniczy.

W trakcie sezonu funkcjonariusze:

przeprowadzili 4 akcje ratownicze na wodzie,

na wodzie, ujawnili 24 nietrzeźwych sterników ,

, odnotowali 43 wykroczenia na wodzie,

na wodzie, udzielali pomocy jednostkom pływającym.

Oprócz codziennych działań policjanci prowadzili również akcje edukacyjne, m.in. kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, promującą bezpieczny wypoczynek.

Sezon turystyczny zakończyły wspólne ćwiczenia włodawskich policjantów i Ratowników Wodnych Rzeczpospolitej. Podczas pokazów zaprezentowano techniki ratownicze na wodzie i plaży oraz sprzęt wykorzystywany w akcjach ratunkowych.