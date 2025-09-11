Dron uderzył w dom w Wyrykach. Droga powiatowa zablokowana

Z powodu prowadzonych działań służb zablokowana jest droga powiatowa nr 818 na trasie Parczew–Włodawa. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń policji i straży. O przywróceniu ruchu władze powiatu będą informować na bieżąco.

– Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych. O ewentualnym przywróceniu ruchu będziemy informować na bieżąco. Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość – piszą władze gminy w komunikacie.

Przypomnijmy, że dron uderzył wczoraj w jeden z domów jednorodzinnych w Wyrykach. Straty są określane jako bardzo duże. Poszkodowani otrzymali pomoc psychologiczną oraz lokal zastępczy zapewniony przez gminę Wyryki. Na miejscu działa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, a Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego prowadzi szacunek strat.