Na wschodzie Białoruś, na zachodzie Wyryki. Burmistrz: Nalot dronów otworzył nam oczy

Jan Mazurek
Wiesław Muszyński
Wiesław Muszyński (fot. Facebook Wiesław Muszyński - Burmistrz Włodawy)

Ostatnie wydarzenia pokazały, że różne złe rzeczy dziać mogą się nie tylko na linii Bugu, ale też daleko stąd w głąb Polski. Nalot dronów na terytorium naszego kraju wielu otworzył oczy. Niemal wszyscy już są świadomi zagrożenia – czy to ktoś z Włodawy, czy z Lublina, czy z Łodzi, czy z Warszawy. Tylko że Włodawa leży przy granicy z Białorusią i wszyscy tu mamy świadomość, że w sytuacji zagrożenia zbrojnego znajdziemy się na pierwszej linii frontu - mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim.

Mieszkańców Włodawy trapi niepokój?

Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy: - Tak, to właściwe określenie. Włodawa leży przy granicy z Białorusią i wszyscy tu mamy świadomość, że w sytuacji zagrożenia zbrojnego znajdziemy się na pierwszej linii frontu. Co innego część mieszkańców naszego powiatu, która jeszcze niedawno mogła myśleć, że skoro mieszkają piętnaście czy dwadzieścia kilometrów od granicy, to zdążą zareagować i ewakuować się na czas.

Tymczasem na wschodzie zamknięta na czas nieokreślony granica z Białorusią, a na zachodzie zniszczony dom w Wyrykach…

Ostatnie wydarzenia z dronami pokazały, że różne złe rzeczy dziać mogą się nie tylko na linii Bugu, ale właśnie te piętnaście czy dwadzieścia kilometrów dalej, a nawet daleko stąd w głąb Polski. Nalot dronów na terytorium naszego kraju wielu otworzył oczy. Niemal wszyscy już są świadomi zagrożenia – czy to ktoś z Włodawy, czy z Lublina, czy z Łodzi, czy z Warszawy. Do tej pory myślenie było raczej takie: „Może u nas nic się nigdy nie wydarzy”.

We Włodawie, w sobotę 13 września, podobnie jak w Chełmie, Świdniku i Łęcznej, zawyły syreny alarmowe.

W stanie zagrożenia zawyły syreny, które włączone zostały automatycznie przez wojewódzkie zarządzanie kryzysowe i państwową straż pożarną. Mieszkańcy zastanawiali się, co się dzieje. W krótkim czasie alarm został odwołany, więc to ich uspokoiło. Ale przez moment rósł niepokój: „Co to może być?” i „Jak zareagować?”. W moim przekonaniu naszym obowiązkiem jest wyposażyć tych ludzi w wiedzę o zachowaniach w sytuacjach kryzysowych. Nie, żeby się z nimi oswoili, bo przyzwyczaić się do wojny czy jakiejś innej klęski to najgorsze, co może być. Ale żeby właściwa edukacja zapewniła im spokój. Również w tych najtrudniejszych chwilach.

W kwestii edukowania lokalnej społeczności zdajecie się na rząd czy macie jakieś własne pomyły?

Z jednej strony opieramy się na rządowych wytycznych, na przeróżnych szkoleniach, ale tej wiedzy jeszcze jest za mało. „Poradnik bezpieczeństwa”, wydany przez MON, zrobi świetną robotę, bo dotrze do każdego domu w wersji papierowej, a już dziś można go pobrać w wersji elektronicznej. Ale podejmujemy też własne kroki, żeby zabezpieczyć mieszkańców Włodawy. Długo przed sytuacją z dronami zorganizowaliśmy cykl spotkań z właścicielami większych miejskich obiektów, zarządcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Prosiliśmy ich, żeby przeprowadzili inwentaryzację budynków, które w sytuacjach kryzysu mogłyby stanowić schronienie. Jednocześnie my inwentaryzujemy budynki użyteczności publicznej, ale ich liczba jest dalece niewystarczająca.

I jaki jest efekt tych działań?

Okazuje się, że we włodawskich blokach jest wiele piwnic i pomieszczeń po dawnych pralniach i suszarniach, które mogłyby pełnić funkcję dobrze zabezpieczonego schronu. Trzeba tylko pozyskać środki, żeby te miejsca zmodernizować i wyposażyć.

Wie pan już, ile z 280 milionów złotych, które rząd przekazał do województwa lubelskiego na obroną cywilną i ochroną ludność, trafi do Włodawy?

Podpisaliśmy umowę w urzędzie wojewódzkim i uzyskamy na te cele 850 tysięcy złotych tylko na ten rok. To i dużo, i mało. Na pewno niewystarczająco, żeby przeprowadzać większe inwestycje budowlane. Skupiliśmy się więc na wyposażeniu magazynu zarządzania kryzysowego – nie tylko na wypadek wojny, ale też pożarów, powodzi, „blackoutów”. Zawnioskowaliśmy o cysternę na wodę, mobilną kuchnię polową, agregaty prądotwórcze, namioty z nagrzewnicami, przenośne lampy, piły, worki, rękawice, środki medyczne, radiotelefony.

W 2026 roku otrzymacie kolejną transzę pieniędzy i wtedy możliwe będzie zmodernizowanie schronów?

To będą już większe, kilkumilionowe środki. I faktycznie planujemy inwestycje budowlane. Nie mówię nawet o budowie schronów, choć te by się przydały. Ale pewne obiekty będziemy mogli zmodernizować, unowocześnić. To niezbędne dla mieszkańców wschodniej Polski, gdzie jesteśmy zagrożeni w dużo większym stopniu niż na zachodnich terenach naszego kraju.

Ile we Włodawie jest w tej chwili pełnoprawnych schronów?

Dwa wpisane w rejestr urzędu wojewódzkiego. Znajdują się w budynkach z lat sześćdziesiątych, więc wymagają nakładów finansowych, żeby dostosować je do warunków współczesnych. Oczywiście, gdyby coś się działo, można z nich skorzystać, ale nie ukrywajmy – to zimnowojenny relikt. Ale, jak mówiłem, czy to w szkołach, czy w urzędach, czy w blokach w różnych częściach Włodawy nie brakuje miejsc, które po odpowiednim dofinasowaniu mogłyby służyć jako schrony.

Rozmawiamy o czarnych scenariuszach. Zwykli ludzie mogą być tym zmęczeni. Pan więc apeluje w mediach społecznościowych: „Przede wszystkim zachowajmy spokój”. To możliwe?

Spokój jest najważniejszy. A on wynika z wiedzy i przygotowania. Tylko tak można bronić się, gdy powstaje chaos. Tak naprawdę nie wiemy, przed jakimi zagrożeniami stoimy i czy w ogóle przed jakimiś. W tej chwili do głowy przychodzą naloty dronów, zagrożenie z powietrza, ale Włodawa jest tak blisko granicy, że to może być zupełnie inne, bardziej bezpośrednie zagrożenie. Najważniejsze, żeby nie panikować, nie podsycać lęków. I współpracować na wszystkich szczeblach. Wszystkim nam zależy na jednym - na bezpieczeństwie Polski.

Jakub Stefaniak (sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) i Bartosz Kobus (doradca wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w MON)

Sekretarz stanu KPRM tłumaczy się ze zniszczonego domu w Wyrykach. „Powtórki z września 1939 roku nie będzie”

Szef MON o Wyrykach: o wszystkim informujemy prezydenta i BBN

Szef MON o Wyrykach: o wszystkim informujemy prezydenta i BBN

Na dom w Wyrykach nie spadł dron? Pierwsza taka reakcja z rządu

Na dom w Wyrykach nie spadł dron? Pierwsza taka reakcja z rządu

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas dzisiejszej wizyty w Kijowie

Powstanie polsko-ukraińska grupa zajmująca się rozwojem programów dronowych

Powstanie wspólna grupa polskich i ukraińskich wojskowych zajmująca się rozwojem programów dronowych i antydronowych, przede wszystkim szkoleniami – powiedział w czwartek w Kijowie minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu ze swoim polskim odpowiednikiem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Włodawa Wiesław Muszyński syreny alarmowe bezpieczeństwo Wyryki schrony schrony lubelskie rosyjskie drony drony nad Polską

Robbi Ryan była najlepszą zawodniczką czwartkowej rywalizacji
ZDJĘCIA
galeria

Pierwszy krok do Euroligi. Polski Cukier AZS UMCS Lublin pokonał DVTK Hun-Therm

Dawno w Lublinie nie było takiej inauguracji sezonu. Polski Cukier AZS UMCS Lublin rozpoczął sezon od naprawdę wielkiego wydarzenia, jakim był mecz kwalifikacji Euroligi z węgierskim potentatem, DVTK Hun-Therm.

Wiesław Muszyński
ROZMOWA

Na wschodzie Białoruś, na zachodzie Wyryki. Burmistrz: Nalot dronów otworzył nam oczy

Ostatnie wydarzenia pokazały, że różne złe rzeczy dziać mogą się nie tylko na linii Bugu, ale też daleko stąd w głąb Polski. Nalot dronów na terytorium naszego kraju wielu otworzył oczy. Niemal wszyscy już są świadomi zagrożenia – czy to ktoś z Włodawy, czy z Lublina, czy z Łodzi, czy z Warszawy. Tylko że Włodawa leży przy granicy z Białorusią i wszyscy tu mamy świadomość, że w sytuacji zagrożenia zbrojnego znajdziemy się na pierwszej linii frontu - mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim.
Ulica Kiepury w Zamościu. Teraz parkowanie jest tutaj darmowe, ale gdyby pomysł ZDG został zaakceptowany przez radnych, obowiązywałyby w tym miejscu takie same opłaty jak strefie C

Jeszcze darmowe, ale wkrótce być może płatne. Plan na rozszerzenie stref parkingowych

Tam, gdzie teraz można stać całą dobę za darmo, za jakiś czas mogą zostać wprowadzone bilety. Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu przygotował nową uchwałę dotyczącą stref płatnego parkowania w mieście. Radni zajmą się tym pomysłem w tym miesiącu.
Zamojski Szpital Niepubliczny może liczyć już na kolejną kilkumilionową dotację z KPO

Nowocześniej, bezpieczniej, sprawniej. Pieniądze z KPO na cyfryzację w szpitalu

Prawie 6 mln złotych ma otrzymać Zamojski Szpital Niepubliczny z KPO na inwestycje w cyfryzację. Dzięki temu będzie nowocześniej, a czas, jaki lekarze spędzają teraz „nad papierami” powinien się skrócić, bo wykorzystywana będzie sztuczna inteligencja.
W poprzednich latach artyści pokazywali swoje prace w przestrzeni publicznej. Podobnie będzie w tym roku
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 0:00

Lublin otwiera się na sztukę. Rusza XVII edycja Festiwalu OPEN CITY

Już w najbliższą sobotę, 20 września, Lublin po raz kolejny stanie się wielką galerią pod gołym niebem. Rozpoczyna się XVII edycja Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej OPEN CITY, który potrwa do 20 października.
14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje
galeria

14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje

Ponad 31 mln zł z Unii Europejskiej rozdysponował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na projekty warte łącznie aż 44 mln. To pieniądze, które pójdą na dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie powodziom i suszy oraz Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Ukrainiec deportowany za pomoc nielegalnym migrantom. Nie wjedzie do Polski przez pięć lat

Ukrainiec deportowany za pomoc nielegalnym migrantom. Nie wjedzie do Polski przez pięć lat

Pomagał w organizacji nielegalnej migracji przez granicę z Białorusią. Ukrainiec został wydalony z Polski. Ma zakaz wjazdu na nasze terytorium przez 5 lat. Nie może też pojawić się w żadnym innym kraju strefy Schengen.
Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób

Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób

PKP Cargo w 2025 r. zwolnią do 500 osób w ramach zwolnień grupowych. W czwartek spółka poinformowała, że zarząd, rada nadzorcza oraz zarządczyni masy sanacyjnej PKP Cargo wyrazili zgodę na przeprowadzenie zwolnień grupowych. Wypowiadanie umów o pracę ma być sfinalizowane do końca września.
Skarb Awarów spod Lublina. Niezwykłe odkrycie w Niedrzwicy Dużej

Skarb Awarów spod Lublina. Niezwykłe odkrycie w Niedrzwicy Dużej

Niepozorne, bo ma ledwie trzy centymetry długości, a jednak niesie ze sobą opowieść sprzed ponad tysiąca lat. Na terenie gminy Niedrzwica Duża znaleziono okucie końca rzemienia pasa typu awarskiego – rzadki zabytek związany z koczowniczym ludem Awarów.
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas dzisiejszej wizyty w Kijowie

Powstanie polsko-ukraińska grupa zajmująca się rozwojem programów dronowych

Powstanie wspólna grupa polskich i ukraińskich wojskowych zajmująca się rozwojem programów dronowych i antydronowych, przede wszystkim szkoleniami – powiedział w czwartek w Kijowie minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu ze swoim polskim odpowiednikiem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

W czwartek, 18 września, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby i miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego Podstacji Felin Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.

