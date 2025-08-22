Pontonem przez granicę. 9 migrantów z Afganistanu zatrzymanych nad Bugiem

Do zdarzenia doszło w powiecie włodawskim.

– Funkcjonariusze Centrum Nadzoru NOSG dzięki urządzeniom do obserwacji terenu bariery elektronicznej, zaobserwowali w rejonie granicy państwa grupę osób, która przemieszczała się od rzeki Bug – informuje kpt. Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na miejsce wysłano patrol z Placówki Straży Granicznej w Dołhobrodach, który przy wsparciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, zatrzymał grupę dziewięciu mężczyzn. Jak ustalono, przepłynęli oni rzekę graniczną pontonem i przekroczyli granicę państwową wbrew przepisom.

Migranci zostali przewiezieni do pomieszczeń służbowych SG. Tam otrzymali wodę i żywność.

– Osoby były w dobrej kondycji fizycznej i nie zgłaszały potrzeby udzielenia im pomocy lekarskiej. Migranci przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy RP i zeznali, iż powodem ich wędrówki była chęć przedostania się do Niemiec – dodaje kpt. Sienicki.

Wszczęto procedury związane z opuszczeniem przez nich terytorium Polski. Od początku roku funkcjonariusze NOSG udaremnili już próby nielegalnego przedostania się przez granicę ponad tysiąca osób.

Bariera elektroniczna na Bugu liczy około 172 km długości. Składa się m.in. z 1900 słupów kamerowych, blisko 5000 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalnych czujników. Centrum Nadzoru nad systemem działa w Komendzie NOSG w Chełmie.