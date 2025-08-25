Silny wiatr wywrócił żaglówkę z nastolatkami. Szybka akcja na Jeziorze Białym

Do zdarzenia doszło przed godziną 17. Podmuch wiatru przewrócił żaglówkę Omega. Na pokładzie było pięcioro nastolatków. Na szczęście, wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani z wody i przekazani do punktu medycznego na plaży, a następnie pogotowie lotnicze przetransportowało młode osoby do szpitala.

Jak przekazuje Edward Rojek, szef ratowników z Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej „kluczowe było szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia i bezpieczna ewakuacja poszkodowanych. Wszystko wskazuje na to, że dzięki szybkiej interwencji służb nikomu nic poważnego się nie stało.”

Jak relacjonuje Kurier Włodawski poszkodowani unosili się na powierzchni jeziora w rejonie wywróconej żaglówki.

W akcji ratunkowej udział wzięli też ratownicy WOPR, strażacy z PSP Włodawa i OSP, a także policja i śmigłowiec LPR.