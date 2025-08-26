Do szkoły pójdą z awansem. Jest 33 nowych nauczycieli mianowanych

Rok szkolny 2024/2025 kończyli jako nauczyciele początkujący, a kolejny, już za kilka dni rozpoczną jako mianowani. Bo w międzyczasie przystąpili do egzaminów i pozytywnie je przeszli. 33 zamojskich pedagogów odebrało dokumenty zaświadczające o ich awansie zawodowym.
We wtorek (26 sierpnia) uroczystość z tej okazji została zorganizowana w ratuszu z udziałem prezydenta Rafała Zwolaka, a także dwóch doświadczonych nauczycieli: Marka Kudeli, wiceprezydenta i Wiesława Nowakowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość.
Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:
1. Magdalena Halinowska – II Liceum Ogólnokształcące
2. Katarzyna Cybulska-Basaj – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3
3. Barbara Grabowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
4. Monika Kuczewska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
5. Ewelina Konieczna – ZSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
6. Karolina Różycka – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
7. Katarzyna Plebanek – SOSW
8. Aneta Petrynko – ZSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
9. Katarzyna Sajdak-Mazur – Przedszkole Miejskie nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
10. Iwona Wolańczuk – SOSW
11. Agata Mazurkiewicz – SP nr 3
12. Agnieszka Rybińska – SP nr 9
13. Katarzyna Pilewicz- SP nr 9
14. Anna Śliczniuk – SP nr 6
15. Monika Hatała-Kiecana – PM nr 10
16. Katarzyna Kuśnierz – SP nr 2
17. Magdalena Jolanta Troć – SP nr 3
18. Karolina Dźwierzyńska - PM nr 6
19. Katarzyna Wolska – PM nr 8
20. Anna Lis – PM nr 4
21. Marta Korzeniowska – ZSP nr 2
22. Marta Lal – ZSP nr 5
23. Paweł Kozłowski – ZSP nr 5
24. Ewelina Tucka – ZSP nr 1
25. Paulina Hałasa – SOSW
26. Aneta Kwaśniewska – SOSW
27. Renata Biszczan – Bursa Międzyszkolna nr 1
28. Ewelina Harasiuk – BM nr 2
29. Paulina Winiarska – PM nr 10
30. Magdalena Grula – PM nr 9
31. Anna Madej – PM nr 13
32. Katarzyna Pietrynko – PM nr 12
33. O. Łukasz Rombel – SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
Przed wszystkimi awansowanymi teraz kolejne lata pracy wymagajścej i odpowiedzialnej pracy z dziećmi i młodzieżą. A w przyszłości być może kolejne awanse. Tym razem na stopień nauczycieli dyplomowanych.