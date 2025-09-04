Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Blisko 16 mln zł na drogi i połączenia autobusowe dla samorządów w Lubelskiem

Autor: Zdjęcie autora PAP oprac. ak
Umowy z kilkunastoma samorządami zostały podpisane w czwartek 4 września
Umowy z kilkunastoma samorządami zostały podpisane w czwartek 4 września (fot. Lubelski Urząd Wojewódzki)

Osiemnaście samorządów z regionu otrzymało blisko 16 mln zł z rządowych funduszy na budowę i remonty dróg oraz nowe połączenia autobusowe – podał w czwartek Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podpisał w czwartek z przedstawicielami samorządów umowy na dofinansowanie inwestycji z trzech źródeł: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych.

- Mamy z oszczędności dodatkowe środki, co pozwala na budowę kolejnych kilometrów dróg w gminach i powiatach naszego regionu – powiedział wojewoda Komorski podczas briefingu.

Ponad 14 mln zł na budowę i przebudowę łącznie ok. 15 km dróg otrzymały gminy: Adamów, Annopol, Dorohusk, Józefów nad Wisłą, Komarów-Osada, Kraśniczyn, Łukowa, Miączyn, Modliborzyce, Tarnogród, Ulan-Majorat, Zakrzówek, Zwierzyniec i powiat janowski.

Wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa powiedział PAP, że za blisko 600 tys. zł dofinansowania w miejscowościach Brzeźno i Berdyszcze zostaną wybudowane dwie nowe drogi o łącznej długości ok. 1 km. – Były to drogi polne, które teraz będą miały nawierzchnię z warstwy bitumicznej – wyjaśnił. Stwierdził, że inwestycje ułatwią mieszkańcom życie.

Gmina Łomazy natomiast podpisała umowę na dofinansowanie budowy ok. 6,6 km dróg. Koszt inwestycji to 1,9 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodzi z programu rozwoju obszarów przygranicznych.

Blisko 300 tys. zł dofinansowania na uruchomienie w sumie ośmiu nowych linii autobusowych otrzymała gmina Chełm i powiaty: lubelski i lubartowski.

Lubelski Urząd Wojewódzki poinformował, że w naborze podstawowym na bieżący rok zawarto w sumie 44 umowy na 332 linie komunikacyjne z 28 gminami, 14 powiatami, województwem lubelskim i jednym związkiem powiatowo-gminnym. Dodatkowe umowy zostały zawarte dzięki oszczędnościom.

Zestawienie umów podpisanych 4 września

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2025

 

Jednostka Samorządu Terytorialnego

Nazwa zadania

Długość odcinka (w km)

Wnioskowana kwota dofinansowania
(w zł)

Powiat Janowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) - Tokary - Huta Turobińska w lokalizacji od km 3+540 do km 5+000

1,46

4 371 159,84

Gmina Adamów

Przebudowa drogi gminnej nr 110845L w m. Potoczek od km 0+000,00 do km 0+830,04

0,830

1 083 163,52

Gmina Annopol

Przebudowa drogi gminnej nr 108546L w Świeciechowie Poduchownym

0,990

371 948,91

Gmina Dorohusk

Budowa drogi gminnej w miejscowości Berdyszcze

0,466

332 962,84

Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Brzeźno

0,299

252 196,58

Gmina Józefów nad Wisłą

Przebudowa drogi gminnej 108261L w m. Rybitwy, gm. Józefów nad Wisłą na odcinku od km 0+000 do km 1+432,00 dł. 1,432 km

1,432

965 632,43

Gmina Komarów - Osada

Remont drogi gminnej nr 110934L od km 0+000 do km 0+475

 

 

0,475

540 000

Gmina Kraśniczyn

Remont drogi gminnej nr 109995L od km 0+044,54 do 1+487,97 km w miejscowości Bończa

1,443

1 212 280,48

Gmina Łukowa

Przebudowa drogi gminnej nr 114983L w m. Łukowa

1,823

1 216 950,79

Remont drogi gminnej nr 109489L w m. Kozaki na odc. od km 0+010,60 do km 1+743,00

1,733

932 843,18

Gmina Miączyn

Remont drogi gminnej nr 110737 L w miejscowości Niewirków od km 0+193,00 do 1+433,92

1,241

600 416,06

Gmina Modliborzyce

Przebudowa drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska - Majdan Obleszcze od km 1+840,00 do km 2+830,00

0,990

210 727,03

Gmina Tarnogród

Przebudowa dróg gminnych Nr 109544L ul. Sienkiewicza oraz Nr 109545L ul. Mickiewicza w Tarnogrodzie

0,475

393 139,15

Gmina Ulan-Majorat

Przebudowa drogi gminnej nr 102155L w m. Żyłki Kozły od km 1+014 do km 1+460 odcinek dł. 446 mb

0,446

106 418,99

Gmina Zakrzówek

Rozbudowa drogi gminnej nr 108361L w miejscowości Świerczyna od km 0+222 do km 0+585,46

0,364

820 118,4

Budowa drogi w miejscowości Studzianki - Kolonia od km 0+000 do km 0+388

0,388

298 185,88

Gmina Zwierzyniec

Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica

0,251

133 221,85

RZĄDOWY PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNICH OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH NA LATA 2024–2030

 

 

Gmina Łomazy

Inwestycje drogowe w Gminie Łomazy” PROP/1/45/2025

x

1 536 703,11

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

x

FUNDUSZ AUTOBUSOWY

 

 

 

ILOŚĆ DOFINANSOWANYCH KILOMETRÓW

ILOŚC NOWYCH LINII

 KWOTA

Powiat Lubelski

31248

2

701 69,09

Powiat Lubartowski

39192

4

117 576

Gmina Chełm

27705

2

83 115,9

 

Gmina Komarów-Osada otrzymała dotację w wysokości 540 tys. zł (fot. Lubelski Urząd Wojewódzki)
Czytaj więcej o:
drogi dotacje wojewoda lubelski Lubelski Urząd Wojewódzki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Niefortunny złodziej w drodze do więzienia

Popił, poczuł benzynę we krwi i zaparkował w ogrodzeniu

39-latek z powiatu lubartowskiego „po spożyciu” chciał ukraść ciągnik, ale padło na samochód osobowy. Na podwójnym gazie rozbił ukradziony pojazd. Jazdę zakończył na ogrodzeniu. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który już usłyszał zarzuty.
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu dysponuje w sumie ponad 26 milionami na aktywizację zawodową

Żeby łatwiej było znaleźć pracę. PUP ma na to dodatkowe pieniądze

Spore dodatkowe pieniądze na łagodzenie skutków bezrobocia pozyskał ostatnio Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu. Przydadzą się na pewno, bo na koniec sierpnia osób zarejestrowanych w pośredniaku było więcej, niż rok temu.
Umowy z kilkunastoma samorządami zostały podpisane w czwartek 4 września

Blisko 16 mln zł na drogi i połączenia autobusowe dla samorządów w Lubelskiem

Osiemnaście samorządów z regionu otrzymało blisko 16 mln zł z rządowych funduszy na budowę i remonty dróg oraz nowe połączenia autobusowe – podał w czwartek Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
Siatkarze mistrza Polski Bogdanki LUK Lublin przygotowują się do nowego sezonu

Bogdanka LUK Lublin szykuje się na pierwsze mecze kontrolne

Mistrz Polski Bogdanka LUK Lublin będzie mieć ciekawych przeciwników w okresie przygotowawczym do nowego sezonu.
Rada powiatu łęczyńskiego zagłosowała za odwołaniem zarządu powiatu łęczyńskiego na czele ze starostą z PSL, Danielem Słowikiem (na zdj.)

Tarcia w łęczyńskiej koalicji. Radni za odwołaniem zarządu

To będzie jedna z najkrótszych kadencji zarządu powiatu łęczyńskiego w historii. Wybrany wiosną zeszłego roku starosta Daniel Słowik z Trzeciej Drogi w ciągu trzech miesięcy straci stanowisko. Za odwołaniem zarządu opowiedzieli się nawet radni rządzącej koalicji.
Orlen Oil Motor Lublin przygotowuje się do walki o finał PGE Ekstraligi. "Odjechaliśmy dwie jednostki treningowe"

Orlen Oil Motor Lublin przygotowuje się do walki o finał PGE Ekstraligi. "Odjechaliśmy dwie jednostki treningowe"

W piątek o godzinie 18 Orlen Oil Motor Lublin w rewanżowym meczu półfinałowowym fazy play-off zmierzy się u siebie z Bayersystem GKM Grudziądz. W czwartkowe popołudnie odbyła się konferencja prasowa przed tym starciem, w której wzięli udział trener Maciej Kuciapa i żużlowiec Mateusz Cierniak
Badanie alkomatem

Szybcy i nietrzeźwi

Ponad promil – tyle wykazało badanie stanu trzeźwości 40-letniego kierowcy Kia, którego zamojscy policjanci zatrzymali do kontroli. Nie dość, że mężczyzna był nietrzeźwy, znacznie przekroczył limit prędkości, to w aucie przewoził dwójkę dzieci w wieku 4 i 6 lat. Natomiast ponad 2,5 promila miał 33-letni kierowca BMW złapany przez policjantów ze Szczebrzeszyna.
Broniąca trofeum Pucharu Polski na szczeblu województwa lubelskiego awansowała do kolejnej rundy tegorocznej edycji

Avia Świdnik urządziła sobie ostre strzelanie w Pucharze Polski

W środę rozegrano kolejne mecze w ramach Pucharu Polski LZPN. Najwięcej goli padło na bocznym boisku Areny Lublin, gdzie Avia Świdnik pokonała TJMMNW Lublin. Natomiast dopiero rzutu karne wyłoniły zwycięzcę meczu pomiędzy rezerwami Górnika Łęczna, a drugim zespołem Motoru Lublin
Zdjęcie z planu zdjęciowego filmu "Przysięga Ireny" kręconego w Lublinie

Serial "Lalka" nakręcą w Lublinie

Już niebawem pojawią się dwie konkurencyjne ekranizacje „Lalki” Bolesława Prusa. Jedno z epokowych dzieł polskiej literatury, to od lat obowiązkowy punkt listy szkolnych lektur. Niedługo uczniowie będą mogli posiłkować się nowymi, filmowymi wersjami. Jedna z nich będzie częściowo kręcona w Lublinie.
44-letni obywatel Ukrainy został wydalony z Polski

Pijany Ukrainiec spowodował kolizję. Już go wydalili z Polski

Usiadł za kierownicą kompletnie pijany i w takim stanie spowodował kolizję. 44-letni obywatel Ukrainy został za to zatrzymany, a w konsekwencji deportowany.
Koniec procesu w sprawie nieodpowiedniego transportu tygrysów. Wyrok dla organizatora i kierowcy

Koniec procesu w sprawie nieodpowiedniego transportu tygrysów. Wyrok dla organizatora i kierowcy

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej wydał dzisiaj wyrok ws. transportu tygrysów z Włoch do Rosji w nieodpowiednich warunkach. Organizator i kierowcy usłyszeli kary więzienia w zawieszeniu, a weterynarze zostali uniewinnieni. Ciężarówka utknęła w 2019 r. na granicy z Białorusią. Jedno ze zwierząt nie przeżyło.
Atak Rosji na Ukrainę. Dwukrotnie naruszono przestrzeń powietrzną Polski

Atak Rosji na Ukrainę. Dwukrotnie naruszono przestrzeń powietrzną Polski

Podczas zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę nocą z wtorku na środę dwukrotnie została naruszona przestrzeń powietrzna Polski - przyznał dzisiaj Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła.
Górnik Łęczna sparował z Pogonią Szczecin i poniósł minimalną porażkę

Górnik Łęczna sparował z Pogonią Szczecin i poniósł minimalną porażkę

W czasie przerwy w rozgrywkach dwóch najwyższych szczebli w Polsce spowodowanej meczami reprezentacji narodowych Górnik Łęczna rozegrał kolejny w tym sezonie mecz kontrolny. W czwartkowe przedpołudnie podopieczni trenera Macieja Stolarczyka zmierzyli się w Szczecinie z tamtejszą Pogonią i przegrali 1:2
Górki czechowskie

Górki Czechowskie – korzyści dla miasta w rękach radnych 

W ubiegłym tygodniu Urząd Miasta poinformował o podpisaniu z właścicielem terenu górek czechowskich umowy urbanistycznej, która jest efektem złożonego w ubiegłym roku przez inwestora wniosku w ramach procedury Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. Przedstawiamy główne zapisy umowy, której celem jest zagospodarowanie po wielu latach terenu górek czechowskich.

