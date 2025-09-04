Blisko 16 mln zł na drogi i połączenia autobusowe dla samorządów w Lubelskiem

Osiemnaście samorządów z regionu otrzymało blisko 16 mln zł z rządowych funduszy na budowę i remonty dróg oraz nowe połączenia autobusowe – podał w czwartek Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podpisał w czwartek z przedstawicielami samorządów umowy na dofinansowanie inwestycji z trzech źródeł: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych.
- Mamy z oszczędności dodatkowe środki, co pozwala na budowę kolejnych kilometrów dróg w gminach i powiatach naszego regionu – powiedział wojewoda Komorski podczas briefingu.
Ponad 14 mln zł na budowę i przebudowę łącznie ok. 15 km dróg otrzymały gminy: Adamów, Annopol, Dorohusk, Józefów nad Wisłą, Komarów-Osada, Kraśniczyn, Łukowa, Miączyn, Modliborzyce, Tarnogród, Ulan-Majorat, Zakrzówek, Zwierzyniec i powiat janowski.
Wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa powiedział PAP, że za blisko 600 tys. zł dofinansowania w miejscowościach Brzeźno i Berdyszcze zostaną wybudowane dwie nowe drogi o łącznej długości ok. 1 km. – Były to drogi polne, które teraz będą miały nawierzchnię z warstwy bitumicznej – wyjaśnił. Stwierdził, że inwestycje ułatwią mieszkańcom życie.
Gmina Łomazy natomiast podpisała umowę na dofinansowanie budowy ok. 6,6 km dróg. Koszt inwestycji to 1,9 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodzi z programu rozwoju obszarów przygranicznych.
Blisko 300 tys. zł dofinansowania na uruchomienie w sumie ośmiu nowych linii autobusowych otrzymała gmina Chełm i powiaty: lubelski i lubartowski.
Lubelski Urząd Wojewódzki poinformował, że w naborze podstawowym na bieżący rok zawarto w sumie 44 umowy na 332 linie komunikacyjne z 28 gminami, 14 powiatami, województwem lubelskim i jednym związkiem powiatowo-gminnym. Dodatkowe umowy zostały zawarte dzięki oszczędnościom.
Zestawienie umów podpisanych 4 września
|
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2025
|
|
Jednostka Samorządu Terytorialnego
|
Nazwa zadania
|
Długość odcinka (w km)
|
Wnioskowana kwota dofinansowania
|
Powiat Janowski
|
Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) - Tokary - Huta Turobińska w lokalizacji od km 3+540 do km 5+000
|
1,46
|
4 371 159,84
|
Gmina Adamów
|
Przebudowa drogi gminnej nr 110845L w m. Potoczek od km 0+000,00 do km 0+830,04
|
0,830
|
1 083 163,52
|
Gmina Annopol
|
Przebudowa drogi gminnej nr 108546L w Świeciechowie Poduchownym
|
0,990
|
371 948,91
|
Gmina Dorohusk
|
Budowa drogi gminnej w miejscowości Berdyszcze
|
0,466
|
332 962,84
|
Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Brzeźno
|
0,299
|
252 196,58
|
Gmina Józefów nad Wisłą
|
Przebudowa drogi gminnej 108261L w m. Rybitwy, gm. Józefów nad Wisłą na odcinku od km 0+000 do km 1+432,00 dł. 1,432 km
|
1,432
|
965 632,43
|
Gmina Komarów - Osada
|
Remont drogi gminnej nr 110934L od km 0+000 do km 0+475
|
0,475
|
540 000
|
Gmina Kraśniczyn
|
Remont drogi gminnej nr 109995L od km 0+044,54 do 1+487,97 km w miejscowości Bończa
|
1,443
|
1 212 280,48
|
Gmina Łukowa
|
1,823
|
1 216 950,79
|
Remont drogi gminnej nr 109489L w m. Kozaki na odc. od km 0+010,60 do km 1+743,00
|
1,733
|
932 843,18
|
Gmina Miączyn
|
Remont drogi gminnej nr 110737 L w miejscowości Niewirków od km 0+193,00 do 1+433,92
|
1,241
|
600 416,06
|
Gmina Modliborzyce
|
Przebudowa drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska - Majdan Obleszcze od km 1+840,00 do km 2+830,00
|
0,990
|
210 727,03
|
Gmina Tarnogród
|
Przebudowa dróg gminnych Nr 109544L ul. Sienkiewicza oraz Nr 109545L ul. Mickiewicza w Tarnogrodzie
|
0,475
|
393 139,15
|
Gmina Ulan-Majorat
|
Przebudowa drogi gminnej nr 102155L w m. Żyłki Kozły od km 1+014 do km 1+460 odcinek dł. 446 mb
|
0,446
|
106 418,99
|
Gmina Zakrzówek
|
Rozbudowa drogi gminnej nr 108361L w miejscowości Świerczyna od km 0+222 do km 0+585,46
|
0,364
|
820 118,4
|
Budowa drogi w miejscowości Studzianki - Kolonia od km 0+000 do km 0+388
|
0,388
|
298 185,88
|
Gmina Zwierzyniec
|
Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica
|
0,251
|
133 221,85
|
RZĄDOWY PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNICH OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH NA LATA 2024–2030
|
|
Gmina Łomazy
|
”Inwestycje drogowe w Gminie Łomazy” PROP/1/45/2025
|
x
|
1 536 703,11
|
x
|
x
|
x
|
x
|
FUNDUSZ AUTOBUSOWY
|
|
|
ILOŚĆ DOFINANSOWANYCH KILOMETRÓW
|
ILOŚC NOWYCH LINII
|
KWOTA
|
Powiat Lubelski
|
31248
|
2
|
701 69,09
|
Powiat Lubartowski
|
39192
|
4
|
117 576
|
Gmina Chełm
|
27705
|
2
|
83 115,9