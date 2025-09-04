Blisko 16 mln zł na drogi i połączenia autobusowe dla samorządów w Lubelskiem

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podpisał w czwartek z przedstawicielami samorządów umowy na dofinansowanie inwestycji z trzech źródeł: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych.

- Mamy z oszczędności dodatkowe środki, co pozwala na budowę kolejnych kilometrów dróg w gminach i powiatach naszego regionu – powiedział wojewoda Komorski podczas briefingu.

Ponad 14 mln zł na budowę i przebudowę łącznie ok. 15 km dróg otrzymały gminy: Adamów, Annopol, Dorohusk, Józefów nad Wisłą, Komarów-Osada, Kraśniczyn, Łukowa, Miączyn, Modliborzyce, Tarnogród, Ulan-Majorat, Zakrzówek, Zwierzyniec i powiat janowski.

Wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa powiedział PAP, że za blisko 600 tys. zł dofinansowania w miejscowościach Brzeźno i Berdyszcze zostaną wybudowane dwie nowe drogi o łącznej długości ok. 1 km. – Były to drogi polne, które teraz będą miały nawierzchnię z warstwy bitumicznej – wyjaśnił. Stwierdził, że inwestycje ułatwią mieszkańcom życie.

Gmina Łomazy natomiast podpisała umowę na dofinansowanie budowy ok. 6,6 km dróg. Koszt inwestycji to 1,9 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodzi z programu rozwoju obszarów przygranicznych.

Blisko 300 tys. zł dofinansowania na uruchomienie w sumie ośmiu nowych linii autobusowych otrzymała gmina Chełm i powiaty: lubelski i lubartowski.

Lubelski Urząd Wojewódzki poinformował, że w naborze podstawowym na bieżący rok zawarto w sumie 44 umowy na 332 linie komunikacyjne z 28 gminami, 14 powiatami, województwem lubelskim i jednym związkiem powiatowo-gminnym. Dodatkowe umowy zostały zawarte dzięki oszczędnościom.