Dramatyczne warunki w budynku dla psów ze schroniska. Bez głosów nie będzie pieniędzy

Dziurawe drzwi, nieszczelne dachy, odchodzące od posadzki płytki - takie są warunki w budynku dla psów w zamojskim schronisku dla zwierząt. Może być lepiej, ale trzeba pieniędzy. A te da się zdobyć z budżetu obywatelskiego.
- stworzenie miejsca aktywności plenerowej Dzik Gym przy II LO,
- stworzenie boiska wielofunkcyjnego na ul. Sikorskiego,
- przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Kamienna w kierunku Kilińskiego,
- modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy OSiR,
- budowa naturalnego placu zabaw z ogrodami deszczowymi na ul. Królowej Jadwigi 8,
- uruchomienie Akademii Golfa na boiskach treningowych OSiR,
- stworzenie aktywnej strefy sportu i rekreacji przy SP nr 6,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Sadowej.