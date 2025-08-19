Dramatyczne warunki w budynku dla psów ze schroniska. Bez głosów nie będzie pieniędzy

"Drodzy Zwierzolubni Mieszkańcy Zamościa! Potrzebujemy Waszej pomocy! Zamojski Budżet Obywatelski to jedyna realna szansa na przeprowadzenie poważnego remontu w naszym schronisku" - napisano w opublikowanym dzisiaj komunikacie, zachęcając do oddawania głosów na zadanie „Modernizacja budynku dla psów na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu”.

To jeden z kilku dużych, ogólnomiejskich projektów, które mają szanse zostać zrealizowane. Na zwycięski z budżetu miasta pójdzie 1,3 mln zł. Dla schroniska to bardzo duża kwota, dlatego postanowiło o nią zawalczyć.

Termin ukazania się apelu nie jest przypadkowy. W poniedziałek ruszyło bowiem internetowe głosowanie na propozycje, które mają szanse zostać wykonane w ramach budżetu obywatelskiego w 2026.

Modernizacja budynku dla psów w schronisku ma jednak silną konkurencję. Bo takich kosztownych, ogólnomiejskich projektów jest w sumie 9, a ich inicjatorzy również zaczęli już usilnie zabiegać o głosy zamościanek i zamościan. Do wyboru są:

stworzenie miejsca aktywności plenerowej Dzik Gym przy II LO,

stworzenie boiska wielofunkcyjnego na ul. Sikorskiego,

przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Kamienna w kierunku Kilińskiego,

modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy OSiR,

budowa naturalnego placu zabaw z ogrodami deszczowymi na ul. Królowej Jadwigi 8,

uruchomienie Akademii Golfa na boiskach treningowych OSiR,

stworzenie aktywnej strefy sportu i rekreacji przy SP nr 6,

budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Sadowej.

Planowane jest również głosowanie w formie tradycyjnej, ale o datach i miejscach samorząd jeszcze nie poinformował.