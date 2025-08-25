Już po żniwach i po dożynkach. Odznaczenia dla zasłużonych, nagrody za wieńce

niedzielne (24 sierpnia) uroczystości zaczęły się tradycyjnym korowodem, w którym przeszły reprezentacje wszystkich gmin powiatu zamojskiego. Były przemówienia i odznaczenia dla rolników.

Medale „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane przez ministra na wniosek starosty w tym roku otrzymali: • Renata Konaszczuk • Jerzy Kuropatnicki • Mirosław Strąk • Grzegorz Wlazły • Wiesław Studziński • Tomasz Dołgań • Andrzej Kozak • Monika Kasprzak • Mirosław Dudka.

Ponadto starosta Stanisław Grześko kilkudziesięciu rolników z regionu wyróżnił listami gratulacyjnymi.

Po uroczystej mszy świętej, w trakcie której homilię wygłosił biskup Marian Rojek, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej ogłoszono wyniki dorocznego konkursu wieńców dożynkowych.

W kategorii tych tradycyjnych wygrało sołectwo Bródek w gminie Łabunie, a pozostałe dwa miejsca zdobyły: Niewirków Kolonia w gm. Miączyn i KGW w Czołkach (gm. Sitno).

Najpiękniejszy wieniec współczesny wykonało natomiast Stowarzyszenie „Malowanka” z Malewszczyzny pod Krasnobrodem. Na drugą nagrodę załużyło KGW Stara Huta (gm. Krasnobród), a na trzecież KGW w Krzaku (gm. Nielisz).

Zwycięskie wieńce z obu kategorii mają reprezentować powiat zamojski na dożynkach wojewódzkich, które w połowie września odbędą się w Świdniku.

W trakcie całodniowego święta plonów czynne były stoiska, na których wiejskie gospodynie serwowały tradycyjne przysmaki, a popołudnie i wieczór zdominowały koncerty.