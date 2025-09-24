Minister Żurek stawia na swoim. Prezesi i wiceprezesi sądów odwołani

O tym, że kolegium SO w Zamościu negatywnie zaopiniowało wnioski Waldemara Żurka o odwołanie zawieszonych wcześniej Mirosława Baranowskiego, prezesa i Andrzeja Saka, wiceprezesa Sądu Okręgowego w Zamościu, także Barbary Gałki, wiceprezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju, Adama Pisiewicza, prezesa SR w Hrubieszowie, Tomasza Orła, wiceprezesa SR w Janowie Lubelskim, Wojciecha Osińskiego, prezesa i Arkadiusza Kopańko, wiceprezesa SR w Krasnymstawie, Krzysztofa Pliszki, prezesa SR w Tomaszowie Lubelskim oraz Adama Abraszka, prezesa i Konrada Łaszkiewicza, wiceprezesa SR w Zamościu pisaliśmy w sierpniu.

W takiej sytuacji minister sprawiedliwości, chcąc odwołać sędziów z pełnionych przez nich funkcji, powinien zwrócić się o opinię do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie zrobił tego jednak, bo tej powołanej po 2017 roku nie uznaje. W zeszłym tygodniu resort poinformował, że minister Żurek odwołał w całej Polsce, mimo negatywnych opinii kolegiów, 25 prezesów i wiceprezesów. W tym gronie znalazło się 10 wymienionych wyżej sędziów z okręgu zamojskiego.

„Decyzja dotyczy osób, które uczestniczyły w procedurach awansowych przed nieprawidłowo ukształtowaną Krajową Radą Sądownictwa lub udzielały jej poparcia, składając podpisy na listach kandydatów do tego organu. Minister wskazał, że dalsze pełnienie przez te osoby funkcji nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości” – przekazał w komunikacie resort sprawiedliwości.

Jako podstawę prawną podano art. 27 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, argumentując, że zgodnie z nim „dalszego zajmowania przez te osoby funkcji nie można pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości”.

Do decyzji Waldemara Żurka odniosła się KRS, uznając je za dokonane „wbrew obowiązującym przepisom prawa, wbrew stanowiskom organów sądów oraz wbrew wiążącemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego”.

„Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa stanowczo potępia te bezprecedensowe naruszenia prawa i jednocześnie kieruje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratura Generalnego” - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez sędziego Rafała Puchalskiego, wiceprezesa KRS.

Kto w tej chwili kieruje pracami sądów w okręgu zamojskim? Do czasu powołania nowych prezesów ich obowiązki pełnią dotychczasowi zastępcy. Tam, gdzie również zostali odwołani, pełnienie obowiązków powierzono przewodniczącym wydziałów z najdłuższym stażem. W poszczególnych sądach są to: Elżbieta Winiarska (SO w Zamościu), Renata Zielińska (SR w Krasnymstawie) oraz Jolanta Baran (SR w Zamościu), a także Henryk Buńko (SR w Tomaszowie Lub.).