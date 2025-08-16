Motoryzacyjna uczta w Zamościu. Miasto opanowały auta, motocykle i muzyka

Już od rana atrakcji nie brakowało. Na Rynku Wielkim rozpoczęły się pokazy samochodów terenowych przygotowane przez grupę Drzewiasty 4x4. Na Rynku Solnym czekały na chętnych luksusowe auta – Lamborghini, McLaren, BMW, Ferrari i Mercedes AMG – które przez cały dzień woziły pasażerów po ulicach miasta. Wielką popularnością cieszyły się także loty śmigłowcem, dostępne od południa na Plantach.

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych. Na Rynku Wodnym działała specjalna strefa FUN z symulatorem wyścigów i mobilnym placem budowy RC. O godz. 13 spod ratusza wyruszył „Terenowy rajd dookoła Zamościa”, który zgromadził liczne grono rowerzystów.

Oficjalne otwarcie imprezy odbyło się o godz. 15 na Rynku Wielkim z udziałem prezydenta miasta. Program tej części poprowadził popularny konferansjer Irek Bieleninik. Publiczność mogła podziwiać m.in. efektowne przejazdy Zamojskiej Grupy Motocyklowej oraz widowiskowe akrobacje kaskaderów z Freestyle Family, którzy „latając” na motocyklach dostarczyli ogromnych emocji.

Zwieńczeniem całego dnia będzie koncert zespołu Afromental zaplanowany na 20:30.

Organizatorami imprezy jest Miasto Zamość, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zamojski Dom Kultury.