Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 23 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Zamość

Dzisiaj
13:31
Strona główna » Zamość

Po 300 tysięcy dla dwóch drużyn. Mają za to promować miasto

Autor: Zdjęcie autora Anna Szewc
Udostępnij 0 A A
Zawodnicy Hetmana już teraz występują w koszulkach z logo miasta
Zawodnicy Hetmana już teraz występują w koszulkach z logo miasta (fot. Kamil Gac/KS Hetman Zamość/facebook )

Dokładnie na tyle, ile miasto chciało zapłacić, wyceniły swoje działania promocyjne dla Zamościa dwa miejscowe kluby. Zarówno Padwa, jak i Hetman mają za to dostać po 300 tys. zł z miejskiego budżetu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

O pomyśle na to, by seniorskie drużyny piłki ręcznej i nożnej promowały miasto i brały za to pieniędze, pisaliśmy już w zeszłym tygodniu, gdy ogłoszenie pojawiło się w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie wskazano w nim oczywiście, które kluby miałyby promocji się podjąć, ani ile miasto gotowe jest za to każdemu z nch zapłacić, ale z opisu zamówienia dojść jasno wynikało, że w grze może być jedynie Padwa i Hetman.

Nie ukrywał tego zresztą rzecznik prezydenta. – Pomysł wziął się stąd, by jeszcze bardziej rozbudować już istniejącą współpracę między nimi a miastem, a jednocześnie, aby oba kluby były jeszcze bardziej rozpoznawalne i kojarzone z Zamościem i się z nim identyfikowały – powiedział nam Jacek Bełz.

Dzisiaj był termin otwarcia ofert. Tuż przed wyznaczoną godziną w BIP została zamieszczona informacja, że zarówno szczypiornistom grającym w lidze centralnej, jak i czwartoligowej drużynie piłki nożnej samorząd chce za promocję dać po 300 tys. zł. I dokładnie na tyle, jak okazało się po otwarciu ofert, swoje promocyjne działania wyceniły Stowarzyszenie Klub Sportowy Hetman Zamość oraz Klub Piłki Ręcznej Padwa Zamość Spółka z o. o.

Formalnie wyniki postępowania nie są jeszcze znane, ale wygląda na to, że miasto zasili konta zarówno Padwy, jak i Hetmana.

Na czym ta promocja w rozgrywkach ligowych 2025/2026 miałaby polegać? Przypomnijmy, że w ogłoszeniu o przetargu zapisano, iż wykonawcy zadania mają przede wszystkim przy każdej możliwej okazji promować miasto i jego oficjalny logotyp, zarówno podczas meczów na własnym podwórku, jak i wyjazdowych.

Logo Zamościa powinno być umieszczane np. na stronach internetowych i banerach, w internetowych relacjach na żywo, także na koszulkach, spodenkach, bluzach, ale również podczas skrótów czy wywiadów pomeczowych, na klubowych autokarach i ściankach wykorzystywanych podczas konferencji prasowych. Ma się ono znaleźć też na wszelkich materiałach drużyny, np. biletach, karnetach, kalendarzach i afiszach.

Ponadto zespoły sportowe mają za zadanie przygotować krótkie, 30-sekundowe filmy prezentujące zawodników „z pokazaniem kluczowych dla promocji Miasta Zamość miejsc”, a na dodatek tworzyć cykliczne materiały filmowe zapowiadające mecze i w nich również, po uzgodnieniu z miastem prezentować miejsca najważniejsze „ze względów promocyjnych oraz inwestycyjnych”.

Poza tym wykonawcy będzie musieli nieodpłatnie użyczać zamawiającemu wizerunku zawodników i całej drużyny w celach promocyjnych.

Dodajmy, że zamojska Padwa miała przyznaną na ten rok od miasta dotację w wysokości 400 tys. zł. Z kolei Stowarzyszenie KS Hetman Zamość otrzymało na swoją działalność, również w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, 575 tys. zł. Oba kluby „zgarnęły” więc tylko trochę mniej niż połowę z prawie 2,2 mln zł. Taką kwotę zamojski magistrat rozdzielił na ten rok między 28 działających w mieście klubów i stowarzyszeń sportowych.

KPR Padwa Zamość zajęła drugie miejsce w międzynarodowym turnieju w Warszawie

Dobry występ KPR Padwy Zamość w Warszawie

W sezonie 2025/2026 AZS AWF Biała Podlaska prowadził będzie Łukasz Kandora

AZS AWF Biała Podlaska zaczyna sezon, Padwa Zamość kontra Nielba

Łukasz Gieresz ma zostać nowym trenerem Hetmana Zamość

Hetman Zamość ma nowego zawodnika i trenera?

Hetman po czterech kolejkach ma na koncie 10 punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli

Hetman Zamość wreszcie wraca do domu. Dzisiaj mecz z Lublinianką

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Zamość piłka ręczna promocja sport piłka nożna ks hetman zamość Padwa Zamość budżet miasta

Pozostałe informacje

Tusk: O północy otwieramy przejścia graniczne z Białorusią
NA GRANICY

Tusk: O północy otwieramy przejścia graniczne z Białorusią

Ze środy na czwartek o północy przejścia graniczne z Białorusią zostaną otwarte – przekazał we wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk.

SAAB JAS 39 Gripen, szwedzki lekki myśliwiec wielozadaniowy
NATO REAGUJE

Szwecja: W razie potrzeby użyjemy siły, by bronić swojej przestrzeni powietrznej

Szwecja ma prawo bronić swojej przestrzeni powietrznej, w razie potrzeby – także siłą – oświadczył szwedzki minister obrony Pal Jonson, odnosząc się do wcześniejszych naruszeń przez Rosję przestrzeni powietrznej m.in. Polski i Estonii.
Drugie podejście do ustanowienia hejnału. Konkursu nie było

Drugie podejście do ustanowienia hejnału. Konkursu nie było

Będzie drugie podejście do ustanowienia hejnału Białej Podlaskiej. Konkursu, jak sugerował jeden z radnych nie było. Urzędnicy proponują ten sam utwór, co w czerwcu.

Zawodnicy Hetmana już teraz występują w koszulkach z logo miasta

Po 300 tysięcy dla dwóch drużyn. Mają za to promować miasto

Dokładnie na tyle, ile miasto chciało zapłacić, wyceniły swoje działania promocyjne dla Zamościa dwa miejscowe kluby. Zarówno Padwa, jak i Hetman mają za to dostać po 300 tys. zł z miejskiego budżetu.
Klaudia Lefeld i jej koleżanki z Górnika Łęczna przewodzą tabeli Orlen Ekstraligi

Klaudia Lefeld autorką złotego gola dla Górnika Łęczna w meczu z UJ Kraków

Chociaż drużyna ze stolicy Małopolski to beniaminek Orlen Ekstraligi, to jednak po raz kolejny w tym sezonie pokazała, że nie wolno jej lekceważyć.

Kolejne pieniądze z KPO dla zamojskiego szpitala. Teraz na cyfryzację

Kolejne pieniądze z KPO dla zamojskiego szpitala. Teraz na cyfryzację

Poza 42 wcześniej przyznanymi milionami złotych zamojski szpital "papieski" otrzyma jeszcze kilkanaście z Krajowego Planu Odbudowy. Ta dotacja zostanie wykorzystana na cyfryzację placówki.
Bartosz Zmarzlik i Orlen wsparli rozwój młodego sportowca wręczając mu nowy motocykl

Bartosz Zmarzlik i Orlen wsparli rozwój młodego sportowca wręczając mu nowy motocykl

Takie historie zdecydowanie lubimy. W poniedziałek wieczorem w siedzibie firmy Orlen Bartosz Zmarzlik podsumował sezon pod kątem swoich indywidualnych występów. Była to też okazja do przekazania nowego motocyklu i sprzętu 11-letniemu Jakubowi Godzinie
Jedno ze spotkań w UM z mieszkańcami ws. przejazdu

Likwidacja przejazdu i budowa tunelu. Miasto wprowadza ogromną inwestycję do budżetu

Miasto wprowadza dużą kolejową inwestycję do budżetu. Wiadomo, że zadanie za ponad 150 mln zł, które zakłada m.in. budowę nowego tunelu pod torami ma być realizowane do 2030 roku.
Odkryj luksus w harmonii z naturą- ekologiczne świece i dyfuzory Jakulo dla wyjątkowych wnętrz

Odkryj luksus w harmonii z naturą- ekologiczne świece i dyfuzory Jakulo dla wyjątkowych wnętrz

Tempo życia narzuca nam ciągły pośpiech, dom staje się azylem – miejscem, w którym odnajdujemy równowagę i relaks. Jako eksperci w dziedzinie designu wnętrz, wiemy, że klucz do stworzenia luksusowej przestrzeni leży nie tylko w meblach czy oświetleniu, ale także w subtelnych detalach, które angażują zmysły. Naturalne świece sojowe i dyfuzory zapachowe Jakulo to kwintesencja tego podejścia: ekologiczne, ręcznie wytwarzane dodatki, które łączą troskę o planetę z wyrafinowanym stylem. Inspirując się naturą, te produkty nie tylko ozdabiają wnętrza, ale także budują atmosferę, która sprzyja odprężeniu i kreatywności. W tym artykule zanurzymy się w świat luksusowych dodatków do wnętrz, eksplorując, jak ekologiczna świeca sojowa może stać się sercem Twojego domu lub firmy.
Znaczenie detekcji wodoru w przemyśle

Znaczenie detekcji wodoru w przemyśle

Wodór coraz częściej nazywa się paliwem przyszłości. Jest lekki, czysty i może odegrać ogromną rolę w transformacji energetycznej. Ale ma też swoje ciemne strony. Jest bezwonny, bezbarwny i wyjątkowo łatwopalny, co sprawia, że wyciek wodoru bywa praktycznie niewidoczny gołym okiem. Właśnie dlatego w przemyśle tak dużą wagę przykłada się do jego szybkiej i skutecznej detekcji. Co jeszcze musisz o nim wiedzieć?
CoverTech – innowacyjne rozwiązania dla nowoczesnych ogrodów

CoverTech – innowacyjne rozwiązania dla nowoczesnych ogrodów

Czy ogród może być jednocześnie piękny, praktyczny i funkcjonalny przez cały rok? Coraz więcej właścicieli działek i przydomowych terenów przekonuje się, że tak, pod warunkiem, że korzystają z odpowiednich rozwiązań. CoverTech specjalizuje się w tworzeniu produktów, które chronią, porządkują i wzbogacają ogrody. W ofercie znajdziemy m.in. szklarnie ogrodowe, zadaszenia ochronne, schowki i wiaty wszystkie zaprojektowane tak, aby łączyć solidność, funkcjonalność i elegancki design. To właśnie te rozwiązania sprawiają, że przestrzeń wokół domu staje się bardziej komfortowa i przyjazna.
Część zdjęć do drugiego sezonu serialu "1670" kręcono w Lublinie.

„1670” – hit Netflixa. Lublin wystąpił jako… Kraków

W piątek premierę miał drugi sezon netflixowego hitu – serialu „1670”. Część scen kręcono w Lublinie.

Roman Szymański

Roman Szymański (PGE Start Lublin): Murcia wykorzystywała praktycznie każde nasze zagapienie

PGE Start Lublin przegrał z UCAM Murcia 84:100 i odpadł z kwalifikacji Koszykarskie Ligi Mistrzów. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji
Największe środki, bo aż 9,3 mln zł, zostaną przeznaczone na rewitalizację chełmskich Glinianek

Plaże, promenady i amfiteatr. Glinianki, Żółtańce i Natalin do rewitalizacji

Po latach oczekiwań Chełm i okoliczne gminy otrzymały łącznie ponad 12 mln zł na rewitalizację zbiorników wodnych. Największym beneficjentem jest miasto, które na modernizację Glinianek pozyskało aż 9,3 mln zł. To szansa, by miejsce zaniedbane przez dekady stało się jednym z turystycznych symboli regionu.

Dlaczego ważne jest zdrowe odżywianie na co dzień?

Dlaczego ważne jest zdrowe odżywianie na co dzień?

Zdrowe odżywianie to nie modny trend, ale fundament codziennego funkcjonowania organizmu w zdrowiu. To, co jesz, wpływa na Twój poziom energii, odporność, pracę serca, a nawet nastrój. Świadome wybory żywieniowe mogą uchronić Cię przed wieloma chorobami i poprawić jakość życia. Sprawdź, jak bardzo mają wpływ na Twoją codzienność i przyszłość.

Najnowsze
Tusk: O północy otwieramy przejścia graniczne z Białorusią

15:05 Tusk: O północy otwieramy przejścia graniczne z Białorusią

14:37

Szwecja: W razie potrzeby użyjemy siły, by bronić swojej przestrzeni powietrznej

14:09

Drugie podejście do ustanowienia hejnału. Konkursu nie było

13:31

Po 300 tysięcy dla dwóch drużyn. Mają za to promować miasto

13:29

Klaudia Lefeld autorką złotego gola dla Górnika Łęczna w meczu z UJ Kraków

13:13

Kolejne pieniądze z KPO dla zamojskiego szpitala. Teraz na cyfryzację

12:59

Bartosz Zmarzlik i Orlen wsparli rozwój młodego sportowca wręczając mu nowy motocykl

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Tusk: O północy otwieramy przejścia graniczne z Białorusią

Tusk: O północy otwieramy przejścia graniczne z Białorusią

SAAB JAS 39 Gripen, szwedzki lekki myśliwiec wielozadaniowy

Szwecja: W razie potrzeby użyjemy siły, by bronić swojej przestrzeni powietrznej

Drugie podejście do ustanowienia hejnału. Konkursu nie było

Drugie podejście do ustanowienia hejnału. Konkursu nie było

Zawodnicy Hetmana już teraz występują w koszulkach z logo miasta

Po 300 tysięcy dla dwóch drużyn. Mają za to promować miasto

Klaudia Lefeld i jej koleżanki z Górnika Łęczna przewodzą tabeli Orlen Ekstraligi

Klaudia Lefeld autorką złotego gola dla Górnika Łęczna w meczu z UJ Kraków

Kolejne pieniądze z KPO dla zamojskiego szpitala. Teraz na cyfryzację

Kolejne pieniądze z KPO dla zamojskiego szpitala. Teraz na cyfryzację

Tusk: O północy otwieramy przejścia graniczne z Białorusią

Tusk: O północy otwieramy przejścia graniczne z Białorusią

SAAB JAS 39 Gripen, szwedzki lekki myśliwiec wielozadaniowy

Szwecja: W razie potrzeby użyjemy siły, by bronić swojej przestrzeni powietrznej

Drugie podejście do ustanowienia hejnału. Konkursu nie było

Drugie podejście do ustanowienia hejnału. Konkursu nie było

Zawodnicy Hetmana już teraz występują w koszulkach z logo miasta

Po 300 tysięcy dla dwóch drużyn. Mają za to promować miasto

Klaudia Lefeld i jej koleżanki z Górnika Łęczna przewodzą tabeli Orlen Ekstraligi

Klaudia Lefeld autorką złotego gola dla Górnika Łęczna w meczu z UJ Kraków

Kolejne pieniądze z KPO dla zamojskiego szpitala. Teraz na cyfryzację

Kolejne pieniądze z KPO dla zamojskiego szpitala. Teraz na cyfryzację

Do zatrzymań doszło w drugiej połowie września
film

Luksusowe auta wysyłali wbrew sankcjom do Rosji i na Białoruś. Wyłudzili 40 mln VAT-u

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Foto
Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

galeria
Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
galeria
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających