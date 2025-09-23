Po 300 tysięcy dla dwóch drużyn. Mają za to promować miasto

O pomyśle na to, by seniorskie drużyny piłki ręcznej i nożnej promowały miasto i brały za to pieniędze, pisaliśmy już w zeszłym tygodniu, gdy ogłoszenie pojawiło się w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie wskazano w nim oczywiście, które kluby miałyby promocji się podjąć, ani ile miasto gotowe jest za to każdemu z nch zapłacić, ale z opisu zamówienia dojść jasno wynikało, że w grze może być jedynie Padwa i Hetman.

Nie ukrywał tego zresztą rzecznik prezydenta. – Pomysł wziął się stąd, by jeszcze bardziej rozbudować już istniejącą współpracę między nimi a miastem, a jednocześnie, aby oba kluby były jeszcze bardziej rozpoznawalne i kojarzone z Zamościem i się z nim identyfikowały – powiedział nam Jacek Bełz.

Dzisiaj był termin otwarcia ofert. Tuż przed wyznaczoną godziną w BIP została zamieszczona informacja, że zarówno szczypiornistom grającym w lidze centralnej, jak i czwartoligowej drużynie piłki nożnej samorząd chce za promocję dać po 300 tys. zł. I dokładnie na tyle, jak okazało się po otwarciu ofert, swoje promocyjne działania wyceniły Stowarzyszenie Klub Sportowy Hetman Zamość oraz Klub Piłki Ręcznej Padwa Zamość Spółka z o. o.

Formalnie wyniki postępowania nie są jeszcze znane, ale wygląda na to, że miasto zasili konta zarówno Padwy, jak i Hetmana.

Na czym ta promocja w rozgrywkach ligowych 2025/2026 miałaby polegać? Przypomnijmy, że w ogłoszeniu o przetargu zapisano, iż wykonawcy zadania mają przede wszystkim przy każdej możliwej okazji promować miasto i jego oficjalny logotyp, zarówno podczas meczów na własnym podwórku, jak i wyjazdowych.

Logo Zamościa powinno być umieszczane np. na stronach internetowych i banerach, w internetowych relacjach na żywo, także na koszulkach, spodenkach, bluzach, ale również podczas skrótów czy wywiadów pomeczowych, na klubowych autokarach i ściankach wykorzystywanych podczas konferencji prasowych. Ma się ono znaleźć też na wszelkich materiałach drużyny, np. biletach, karnetach, kalendarzach i afiszach.

Ponadto zespoły sportowe mają za zadanie przygotować krótkie, 30-sekundowe filmy prezentujące zawodników „z pokazaniem kluczowych dla promocji Miasta Zamość miejsc”, a na dodatek tworzyć cykliczne materiały filmowe zapowiadające mecze i w nich również, po uzgodnieniu z miastem prezentować miejsca najważniejsze „ze względów promocyjnych oraz inwestycyjnych”.

Poza tym wykonawcy będzie musieli nieodpłatnie użyczać zamawiającemu wizerunku zawodników i całej drużyny w celach promocyjnych.

Dodajmy, że zamojska Padwa miała przyznaną na ten rok od miasta dotację w wysokości 400 tys. zł. Z kolei Stowarzyszenie KS Hetman Zamość otrzymało na swoją działalność, również w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, 575 tys. zł. Oba kluby „zgarnęły” więc tylko trochę mniej niż połowę z prawie 2,2 mln zł. Taką kwotę zamojski magistrat rozdzielił na ten rok między 28 działających w mieście klubów i stowarzyszeń sportowych.