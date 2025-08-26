Nowe pasy na jezdni i więcej miejsc parkingowych. Zmiany na ul. Kamiennej

Pracownicy Zarządu Dróg Grodzkich ze swoimi maszynami na Kamiennej pojawili się pod koniec zeszłego tygodnia. Zaczęli przemalowywać pasy na obu jezdniach odcinka od ul. Piłsudskiego do zakrętu przy Młodzieżowym Domu Kultury i Książnicy Zamojskiej.

– Coś kombinują. Będzie jakaś poważna zmiana organizacji ruchu? – taki telefon odebraliśmy od naszej Czytelniczki.

W poniedziałek postanowiliśmy sprawę wyjaśnić. Prace jeszcze trwały. Drogowcy nadal malowali. O co chodzi? – Wyłączamy z ruchu jeden pas na każdej z dwóch jezdni – mówi nam Paweł Łagowiec, dyrektor ZDG Zamość.

Dodaje, że dzięki temu rozwiązaniu uporządkowana zostanie sytuacja z parkowaniem wzdłuż tego fragmentu ulicy Kamiennej. Bo dotąd pasy były niby dwa w obu kierunkach, ale ludzie i tak często na jednym z nich zostawiali swoje samochody. Po prostu miejsc parkingowych w rejonie brakuje i zmotoryzowani radzili sobie jak mogli.

Teraz ma być porządek. Dzięki całkowitemu wyłączeniu jednego pasa, wolnych miejsc do zaparkowania będzie po prostu więcej. Od kiedy to zacznie już na dobre obowiązywać?

– Jeżeli pogoda pozwoli, to prace powinny zakończyć się w tym tygodniu – zapowiada Łagowiec.