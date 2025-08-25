Ostatni tydzień wakacji. Dwa kąpieliska w Lubelskiem już zamknęły sezon

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu zamknięte były dwa kąpieliska w regionie. Wtedy sytuacja wiązała się z decyzjami sanepidów, które pobierały i badały próbki wody z akwenów.

W Kulikowie (gm. Sułów, pow. zamojski) zakwitły sinice. Natomiast z powodu obecności bakterii E.coli zamknięto kąpielisko nad jeziorem Sumin w powiecie włodawskim.

W obu tych miejscach sytuacja już wróciła do normy i nie ma przeciwwskazań do pływania, o ile oczywiście pogoda się poprawi.

Natomiast, jak wynika z danych opublikowanych w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szans na kąpiele pod okiem ratowników nie będzie już w te wakacje na kąpielisku Moczydło w Nieliszu, a także w Natalinie niedaleko Chełma. W obu tych przypadkach ma to związek z zakończeniem oficjalnego sezonu kąpielowego określanego przez samorząd. W Nieliszu sezon trwał do soboty 23 sierpnia, a w Natalinie o dzień dłużej.

We wszystkich pozostałych lokalizacjach sezon trwać ma do niedzieli 31 sierpnia. Najbliższe dni nie będą na pewno upalne, ale od środy pogoda ma się poprawić, a na nadchodzący weekend synoptycy prognozują nawet upały.