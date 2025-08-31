Pierwsze takie miejsce w gminie. Jest klub dla najmłodszych dzieci

Uroczystość z udziałem wielu zaproszonych gości odbyła się w piątek (29 sierpnia). Wszyscy mieli okazję podziwiać nowy, pierwszy w gminie Szczebrzeszyn klub dziecięcy. To coś na kształt żłobka, bo mają do tej placówki uczęszczać dzieci od 1 do 3 roku życia.

Przygotowano dla nich sale przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza na ul. Ogrodowej 16. Pomieszczenia przeszły gruntowny remont. Zostały przebudowane, odświeżone i wyposażone w sprzęty oraz zabawki odpowiednie dla maluszków.

Cała inwestycja kosztowała ponad 1,9 mln zł. Gmina wydała tylko część, bo przeszło 1,7 mln pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

"Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę, serce i czas do powstania tego wyjątkowego miejsca dla najmłodszych mieszkańców Szczebrzeszyna. Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu Klub Malucha stał się pięknym symbolem troski o dzieci i wsparcia dla rodzin" - stwierdził już po uroczystym otwarciu Rafał Kowalik, burmistrz Szczebrzeszyna.