Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu

Doroczne obchody organizują wspólnie Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem oraz zamojski oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystości potrwają dwa dni najbliższego weekendu (30-31 sierpnia).

Wszystko zacznie się w sobotnie popołudnie (godz. 16.15) na cmentarzu parafialnym w Komarowie od złożenia wieńców i wiązanek kwiatów na mogile poległych kawalerzystów.

O godz. 17 w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy odprawiona zostanie msza, a po nabożeństwie (godz. 18.45) pod Pomnikiem Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej zaplanowano Koncert Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20. PU. Na zakończenie przewidzianonatomiast pokaz świetlny.

Nazajutrz o godz. 10, również przy pomniku w Wolicy odprawiona zostanie polowa msza święta, a po niej uroczysty apel z ceremoniałem wojskowym.

Jak co roku, w rocznicę Bitwy pod Komarowem przygotowano widowiskowe pokazy kawaleryjskie, a także rekonstrukcje historyczne epizodów w bitwy, jaka stoczona została na polach gminy Komarów w sierpniu 1920 roku.

Niezależnie od tych uroczystości własne organizuje gmina Komarów we współpracy z 19. Batalionem Zmechanizowanym w Chełmie oraz 2 Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym. Zaplanowano je na sobotę (30 sierpnia). O godz. 16 obok Miejsca Pamięci w Wolicy Śniatyckiej zaplanowano np. koncert pieśni patriotycznych, ceremoniał wojskowy, wręczenie odznaczeń oraz „rozpalenie ognisk ku czci Bohaterów”. W programie również konne pokazy kaskaderskie, wystawa sprzętu wojskowego oraz kolekcji broni i militariów.

Te doroczne uroczystości upamiętniające rocznicę są ważne dla mieszkańców całej Zamojszczyzny. Przypominają historię zwycięstwa, jakie 31 sierpnia 1920 roku 1. Dywizja Jazdy dowodzona przez pułkownika Juliusza Rómmla odniosła nad sowiecką Armią Konną Siemiona Budionnego.

Polacy triumfowali, mimo że było ich zdecydowanie mniej – tylko 1,5 tysiąca żołnierzy. Z kolei po przeciwnej stronie do boju stanęło ponad 6 tysięcy wojskowych. To zwycięstwo zaważyło na całych losach polsko-bolszewickiej wojny.