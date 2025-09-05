Prezydent w roli architekta. Spektakl "Czy tak było" na Rynku Wielkim

Rafał Zwolak w roli Bernardo Morando, także zamojscy radni i mieszkańcy Zamościa wystąpią w sobotę na Rynku Wielkim w spektaklu "Czy tak było" według scenariusza Marii Duławskiej, w reżyserii Wojciecha Wojciechowskiego.
To przedstawienie przeniesie widzów do czasów Jana Zamoyskiego, założyciela miasta. Opowie zaś o historii Zamościa. Szczególny nacisk położony zaś zostanie na moment, w którym powstawała Akademia Zamojska.
"Spektakl łączy w sobie pasję, teatr i historyczną opowieść o Zamościu – mieście nieoczywistym, pełnym tajemnic i fascynujących historii. To wydarzenie, które pozwala lepiej poznać przeszłość miasta, a jednocześnie podziwiać talent lokalnych aktorów-amatorów. Nie przegap okazji, by stać się częścią tej magicznej podróży w czasie" - zachęcają organizatorzy.
Początek o godz. 20. Wstęp jest wolny. Przedstawienie ma zostać pokazane w Zamościu tylko ten jeden raz.