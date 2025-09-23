Rozmowy o dramatycznych czasach. Poznaj historie Dzieci Zamojszczyzny

Małgorzata Karolina Piekarska – pisarka, dziennikarka, blogerka, a także Beata Kozaczyńska – doktor nauk humanistycznych odwiedzą w najbliższym czasie Zamość. Na zaproszenie Książnicy Zamojskiej spotkają się z czytelnikami, by rozmawiać o Dzieciach Zamojszczyzny.
Spotkania zaplanowano na dwa dni w ramach cyklu „Świadkowie historii”. Jego głównym celem jest stworzenie cyfrowego archiwum – kolekcji „Dziedziczenie Pamięci”, obejmującego ponad 6 600 skanów dokumentów, zdjęć i ankiet osób ze statusem Dziecka Zamojszczyzny.
Materiały te zostały zgromadzone przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Archiwum Państwowe w Zamościu. Cały projekt realizuje zaś Książnica Zamojska.
Zaplanowane na ten miesiąc spotkania będą okazją, by poznać historię Dzieci Zamojszczyzny. Opowiadać o niej będą dwie ekspertki.
Małgorzata Karolina Piekarska to pisarka, dziennikarka, blogerka i varsavianistka, autorka licznych powieści młodzieżowych oraz książki „Syn dwóch matek” o dramatycznych losach Dzieci Zamojszczyzny.
Z kolei Beata Kozaczyńska jest badaczką dziejów wysiedleń na Zamojszczyźnie. To autorka licznych publikacji i wystaw, m.in. „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny” oraz „Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny”.
W piątek (26 września) Piekarska spotka się z czytelnikami dwukrotnie: o godz. 10 w Mediatece w Akademii, filii nr 7 biblioteki (ul. Akademicka 8), a w samo południe w głównej siedzibie książnicy na ul. kamiennej 20.
Spotkania z Kozaczyńską zaplanowano na poniedziałek, 29 września o tych samych porach i w tych samych miejscach.
Wstęp na nie jest wolny. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego.
Pamięć o nich musi trwać. Historie Dzieci Zamojszczyzny trafią do sieci
Z przepastnych archiwów, do których dostęp mają nieliczni, dokumenty zaświadczające o tragicznej historii dziesiątek tysięcy dzieci wysiedlonych w czasie II wojny światowej z Zamojszczyzny zostaną zdigitalizowane i udostępnione online.