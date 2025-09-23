Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rozmowy o dramatycznych czasach. Poznaj historie Dzieci Zamojszczyzny

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
26 września 2025 10:00
(fot. zdjęcie ilustracyjne/Wikimedia Commons)

Małgorzata Karolina Piekarska – pisarka, dziennikarka, blogerka, a także Beata Kozaczyńska – doktor nauk humanistycznych odwiedzą w najbliższym czasie Zamość. Na zaproszenie Książnicy Zamojskiej spotkają się z czytelnikami, by rozmawiać o Dzieciach Zamojszczyzny.

Spotkania zaplanowano na dwa dni w ramach cyklu „Świadkowie historii”. Jego głównym celem jest stworzenie cyfrowego archiwum – kolekcji „Dziedziczenie Pamięci”, obejmującego ponad 6 600 skanów dokumentów, zdjęć i ankiet osób ze statusem Dziecka Zamojszczyzny.

Materiały te zostały zgromadzone przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Archiwum Państwowe w Zamościu. Cały projekt realizuje zaś Książnica Zamojska.

Zaplanowane na ten miesiąc spotkania będą okazją, by poznać historię Dzieci Zamojszczyzny. Opowiadać o niej będą dwie ekspertki.

Małgorzata Karolina Piekarska to pisarka, dziennikarka, blogerka i varsavianistka, autorka licznych powieści młodzieżowych oraz książki „Syn dwóch matek” o dramatycznych losach Dzieci Zamojszczyzny.

Z kolei Beata Kozaczyńska jest badaczką dziejów wysiedleń na Zamojszczyźnie. To autorka licznych publikacji i wystaw, m.in. „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny” oraz „Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny”.

W piątek (26 września) Piekarska spotka się z czytelnikami dwukrotnie: o godz. 10 w Mediatece w Akademii, filii nr 7 biblioteki (ul. Akademicka 8), a w samo południe w głównej siedzibie książnicy na ul. kamiennej 20.

Spotkania z Kozaczyńską zaplanowano na poniedziałek, 29 września o tych samych porach i w tych samych miejscach.

Wstęp na nie jest wolny. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego.

W czwartkowym podpisaniu umowy o współpracy w Książnicy Zamojskiej wzięli udział jej dyrektor Piotr Bartnik, a także Jakub Żygawski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu oraz Tadeusz Pszenniak i jego zastępca w zamojskim okręgu ZKRPiBWP – Bogusław Dąbrowski

Pamięć o nich musi trwać. Historie Dzieci Zamojszczyzny trafią do sieci

Z przepastnych archiwów, do których dostęp mają nieliczni, dokumenty zaświadczające o tragicznej historii dziesiątek tysięcy dzieci wysiedlonych w czasie II wojny światowej z Zamojszczyzny zostaną zdigitalizowane i udostępnione online.
Prezydent Andrzej Duda był głównym gościem uroczystości w Skierbieszowie

Przyjechał prezydent Polski i były prezydent Niemiec. Dla świadków historii miejsc nie starczyło

Kiedy już przychodzę do biblioteki, wypożyczam kilka książek, najczęściej takich grubych, żebym miała co czytać przez miesiąc – mówi Krystyna Siemko

Książnica Zamojska podsumowała rok. „Budzimy się po pandemii”

Jak co roku osoby zasłużone dla zamojskiej kultury zostały docenione. Stanisław Orłowski odebrał tytuł Honorowego Obywatela Zamościa
galeria

Zamość podsumował rok w kulturze (pełna lista nagrodzonych)

historia Książnica Zamojska spotkanie II wojna światowa Dzieci Zamojszczyzny biblioteka w Zamościu wysiedlenia wysiedlenia Zamojszczyzny

