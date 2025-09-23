Rozmowy o dramatycznych czasach. Poznaj historie Dzieci Zamojszczyzny

Spotkania zaplanowano na dwa dni w ramach cyklu „Świadkowie historii”. Jego głównym celem jest stworzenie cyfrowego archiwum – kolekcji „Dziedziczenie Pamięci”, obejmującego ponad 6 600 skanów dokumentów, zdjęć i ankiet osób ze statusem Dziecka Zamojszczyzny.

Materiały te zostały zgromadzone przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Archiwum Państwowe w Zamościu. Cały projekt realizuje zaś Książnica Zamojska.

Zaplanowane na ten miesiąc spotkania będą okazją, by poznać historię Dzieci Zamojszczyzny. Opowiadać o niej będą dwie ekspertki.

Małgorzata Karolina Piekarska to pisarka, dziennikarka, blogerka i varsavianistka, autorka licznych powieści młodzieżowych oraz książki „Syn dwóch matek” o dramatycznych losach Dzieci Zamojszczyzny.

Z kolei Beata Kozaczyńska jest badaczką dziejów wysiedleń na Zamojszczyźnie. To autorka licznych publikacji i wystaw, m.in. „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny” oraz „Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny”.

W piątek (26 września) Piekarska spotka się z czytelnikami dwukrotnie: o godz. 10 w Mediatece w Akademii, filii nr 7 biblioteki (ul. Akademicka 8), a w samo południe w głównej siedzibie książnicy na ul. kamiennej 20.

Spotkania z Kozaczyńską zaplanowano na poniedziałek, 29 września o tych samych porach i w tych samych miejscach.

Wstęp na nie jest wolny. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego.