Wykonawca wybrany. Wiadomo kto zbuduje pingwinarium w ZOO

O planach na tę inwestycję pisaliśmy w Dzienniku Wschodnim kilkukrotnie. Przypomnijmy, że przetarg miał być rozstrzygnięty wiosną, ale terminy się przesunęły i ostatecznie dopiero 27 czerwca ogłoszono wyniki. Wygrał zamojski BUDMAT, którego oferta, choć nie była najtańsza, zmieściła się w założonym przez miasto budżecie. Od momentu podpisania umowy firma będzie miała trochę ponad rok na wykonanie wszystkich prac.

Przypomnijmy, że w zamojskim ZOO mają zamieszkać pingwiny przylądkowe, które w naturze zamieszkują na południu Afryki w pobliżu Przylądka Dobrej Nadziei. Według planu będzie to stado liczące ok. 20 osobników. Dostaną dla siebie specjalnie przygotowany obiekt ze sporym wybiegiem. W ramach zadania przewidziano stworzenie pomieszczenia zimowiska z basenem wewnętrznym. Drugi basen ma być zlokalizowany na zewnątrz i przykryty stalową wolierą. Na terenie przy pingwinarium powstaną również alejki spacerowe. A zwiedzający dostaną szansę obserwowania tych zwierzaków nie tylko na lądzie, ale również przez szyby pod wodą.

Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu, jedyny w województwie lubelskim, zajmuje powierzchnię blisko 14 ha. Mieszka tutaj ponad 3,5 tys. zwierząt około 300 różnych gatunków. Do końca marca ZOO jest czynne w godz. 9-16. Od kwietnia do września o dwie godziny dłużej. Bilet normalny kosztuje 45, a ulgowy 35 zł. Przy zakupie można korzystać z upustów na podstawie Karty Dużej Rodziny czy Karty Zamościanina. Są też bilety specjalne za 1 zł przysługujące dzieciom do 3 roku życia, a także np. opiekunom grup i osób niepełnosprawnych.

BUDMAT, który zbuduje pingwinarium to firma doświadczona w realizacji inwestycji w mieście. To przedsiębiorstwo w konsorcjum ze spółką Interhall z Katowic realizowało np. wartą blisko 60 mln złotych przebudowę stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Przeprowadziło też np. modernizację kompleksu budynków Akademii Zamojskiej na ul. Sienkiewicza. BUDMAT zajmuje się również powiększeniem zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym.