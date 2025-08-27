Zamość: 10-latek na hulajnodze zderzył się z busem

Według wstępnych ustaleń policji, chłopiec jechał ulicą Klonowicza – drogą podporządkowaną – i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu mercedesowi typu bus, który przejeżdżał przez skrzyżowanie na wprost.
Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości uczestników – zarówno kierowca busa, jak i 10-latek byli trzeźwi. Chłopiec doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala. Na szczęście miał na głowie kask, co mogło uchronić go przed poważniejszymi obrażeniami.
Policjanci ustalili, że 10-latek nie posiadał karty rowerowej, a jego manewr skrętu w lewo spowodował kolizję z pojazdem. O konsekwencjach prawnych dla nastolatka zadecyduje sąd rodzinny.
Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna to pojazd, który wymaga ostrożności, przestrzegania przepisów ruchu drogowego i świadomości zagrożeń. Nawet najmłodsi uczestnicy ruchu powinni pamiętać, że bezpieczeństwo zaczyna się od rozwagi i znajomości zasad.