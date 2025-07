Pierwszy taki sprzęt po naszej stronie Wisły. Trafił do szpitala przy Kraśnickiej

Nowy sprzęt pozwala lekarzom w bezpieczny i mniej inwazyjny sposób usuwać nieprawidłowości z jamy macicy, takie jak mięśniaki, polipy czy pozostałości po poronieniu. Zabieg wykonywany jest przy pełnej kontroli wzrokowej, a dzięki precyzyjnemu narzędziu wystarczy jedno wejście do macicy, co oznacza mniejsze ryzyko powikłań i szybszy powrót pacjentki do zdrowia.

– Ten nowoczesny histeroskop wprowadza w naszym szpitalu nowy standard w zakresie wysokiej jakości usuwania tkanek. Umożliwia on leczenie szerokiego spektrum nieprawidłowości za pomocą jednego, wysoce wydajnego rozwiązania. Jego użytkowanie służy przede wszystkim zdrowiu i zwiększeniu komfortu naszych pacjentek. W krótszym czasie wracają one do normalnego funkcjonowania. Podczas zabiegu sprzęt nie narusza struktur macicy. Dodatkowo, dzięki określonej konstrukcji mechanicznej, eliminuje on ryzyko powstawania blizn. Narzędzie jest wprowadzane jednorazowo, tym samym ograniczona zostaje liczba etapów zabiegu – mówi prof. dr hab. n. med. Konrad Futyma, kierownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny system zarządzania płynami, co zapewnia lekarzowi dobrą widoczność w trakcie zabiegu. Dzięki specjalnej konstrukcji zmniejsza się też ryzyko utraty płynów, co wpływa na bezpieczeństwo pacjentki. Co więcej, wszystkie usunięte tkanki mogą zostać przekazane do badań, co daje lekarzom dodatkową wiedzę na temat stanu zdrowia pacjentki.

Jak podkreśla dyrektor szpitala Piotr Matej, zakup nowego sprzętu to część większego planu modernizacji i rozwoju placówki.