300 tys na 30 lat – jaka rata? Sprawdź!

Kredyt hipoteczny a rata kredytu – o czym warto pamiętać?

Zazwyczaj kredyt hipoteczny jest największym zobowiązaniem finansowym zaciąganym w ciągu życia; kredytobiorcy najczęściej pożyczają kilkaset tysięcy złotych, aby móc kupić własną nieruchomość. Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego warto mieć zatem na uwadze kilka kwestii.

Potencjalny kredytobiorca musi przede wszystkim zdecydować, czy chce zaciągnąć kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, czy kredyt z okresowo stałą stopą procentową. Ta decyzja ma ogromne znaczenie nie tylko ze względu na początkową wysokość raty kredytu, ale też to, ile może wynieść w przyszłości. W przypadku kredytu o stałym oprocentowaniu kredytobiorca nie musi zastanawiać się, czy w najbliższym czasie wzrosną stopy procentowe (a wraz z nimi wskaźnik referencyjny, jakim jest WIBOR), co z kolei przełoży się na wzrost raty kredytowej, czy też nie. Należy wprawdzie pamiętać, że w Polsce udzielane są co do zasady kredyty z okresowo stałym oprocentowaniem (co oznacza, że stała wysokość raty będzie obowiązywać tylko przez okres wskazany w umowie), jednak kredytobiorca może spłacać kredyt według stałego oprocentowania również później – choć już na nowych warunkach zaproponowanych przez bank.

Z kolei osoby, które zdecydowały się na zaciągnięcie zobowiązania ze zmienną stopą procentową muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że każda zmiana wskaźnika WIBOR pociągnie za sobą również zmianę wysokości raty – choć trzeba przy okazji pamiętać, że rata może nie tylko wzrosnąć, ale też spaść. Decyzja o wyborze formy oprocentowania jest zatem bardzo ważna i powinna być podejmowana m.in. przy uwzględnieniu kondycji finansowej gospodarstwa domowego.

Kredyt 300 tys na 30 lat - wylicz ratę kredytu samodzielnie

Osoby, które planują wziąć kredyt hipoteczny, wiedzą zazwyczaj znacznie wcześniej, jaka kwota będzie im potrzebna. Z tego względu mogą już wcześniej sprawdzić, jak wysoka może być rata ich zobowiązania. Co więcej, aby to zrobić, wcale nie muszą udawać się do placówki bankowej. Wystarczy sięgnąć po kalkulator raty kredytowej – na przykład ten od mFinanse: https://mfinanse.pl/kredyt-hipoteczny-kalkulator-zdolnosci-kredytowej-podwojne-kalkulatory/.

Aby sprawdzić, ile (w przybliżeniu) wyniesie rata kredytu, wystarczy podać wartość nieruchomości, kwotę kredytu (jest to istotne w kontekście tego, ile wkładu własnego posiada potencjalny kredytobiorca), a także preferowany okres kredytu. Po uzupełnieniu tych informacji, wystarczy kliknąć przycisk „Oblicz ratę”, by poznać wyniki symulacji. Potencjalny kredytobiorca zyskuje może dzięki temu zapoznać się z najlepszymi ofertami bankowymi (biorąc pod uwagę najniższą miesięczną ratę). Co więcej, przy każdej ofercie podane są takie parametry jak oprocentowanie, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), stawka prowizji za udzielenie zobowiązania oraz koszt całkowity zaciągnięcia kredytu. Dzięki temu potencjalny kredytobiorca może łatwo porównać oferty.

Warto dodać, że kalkulator raty kredytowej od mFinanse pozwala też wstępnie sprawdzić zdolność kredytową, dzięki czemu osoby planujące wziąć kredyt hipoteczny mogą zweryfikować, czy zaciągnięcie zobowiązania będzie w ogóle możliwe.