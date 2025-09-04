Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

300 tys na 30 lat – jaka rata? Sprawdź!

(fot. freepik.com)

Kredyt hipoteczny najczęściej zaciąga się na okres 20-30 lat. Z perspektywy wielu przyszłych kredytobiorców najistotniejsze jest to, ile wyniesie rata takiego zobowiązania – i czy faktycznie ich domowy budżet będzie w stanie ją udźwignąć. Jak jednak sprawdzić wysokość raty kredytu jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania?

Kredyt hipoteczny a rata kredytu – o czym warto pamiętać?

Zazwyczaj kredyt hipoteczny jest największym zobowiązaniem finansowym zaciąganym w ciągu życia; kredytobiorcy najczęściej pożyczają kilkaset tysięcy złotych, aby móc kupić własną nieruchomość. Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego warto mieć zatem na uwadze kilka kwestii.

Potencjalny kredytobiorca musi przede wszystkim zdecydować, czy chce zaciągnąć kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, czy kredyt z okresowo stałą stopą procentową. Ta decyzja ma ogromne znaczenie nie tylko ze względu na początkową wysokość raty kredytu, ale też to, ile może wynieść w przyszłości. W przypadku kredytu o stałym oprocentowaniu kredytobiorca nie musi zastanawiać się, czy w najbliższym czasie wzrosną stopy procentowe (a wraz z nimi wskaźnik referencyjny, jakim jest WIBOR), co z kolei przełoży się na wzrost raty kredytowej, czy też nie. Należy wprawdzie pamiętać, że w Polsce udzielane są co do zasady kredyty z okresowo stałym oprocentowaniem (co oznacza, że stała wysokość raty będzie obowiązywać tylko przez okres wskazany w umowie), jednak kredytobiorca może spłacać kredyt według stałego oprocentowania również później – choć już na nowych warunkach zaproponowanych przez bank.

Z kolei osoby, które zdecydowały się na zaciągnięcie zobowiązania ze zmienną stopą procentową muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że każda zmiana wskaźnika WIBOR pociągnie za sobą również zmianę wysokości raty – choć trzeba przy okazji pamiętać, że rata może nie tylko wzrosnąć, ale też spaść. Decyzja o wyborze formy oprocentowania jest zatem bardzo ważna i powinna być podejmowana m.in. przy uwzględnieniu kondycji finansowej gospodarstwa domowego.

Kredyt 300 tys na 30 lat - wylicz ratę kredytu samodzielnie

Osoby, które planują wziąć kredyt hipoteczny, wiedzą zazwyczaj znacznie wcześniej, jaka kwota będzie im potrzebna. Z tego względu mogą już wcześniej sprawdzić, jak wysoka może być rata ich zobowiązania. Co więcej, aby to zrobić, wcale nie muszą udawać się do placówki bankowej. Wystarczy sięgnąć po kalkulator raty kredytowej – na przykład ten od mFinanse: https://mfinanse.pl/kredyt-hipoteczny-kalkulator-zdolnosci-kredytowej-podwojne-kalkulatory/.

Aby sprawdzić, ile (w przybliżeniu) wyniesie rata kredytu, wystarczy podać wartość nieruchomości, kwotę kredytu (jest to istotne w kontekście tego, ile wkładu własnego posiada potencjalny kredytobiorca), a także preferowany okres kredytu. Po uzupełnieniu tych informacji, wystarczy kliknąć przycisk „Oblicz ratę”, by poznać wyniki symulacji. Potencjalny kredytobiorca zyskuje może dzięki temu zapoznać się z najlepszymi ofertami bankowymi (biorąc pod uwagę najniższą miesięczną ratę). Co więcej, przy każdej ofercie podane są takie parametry jak oprocentowanie, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), stawka prowizji za udzielenie zobowiązania oraz koszt całkowity zaciągnięcia kredytu. Dzięki temu potencjalny kredytobiorca może łatwo porównać oferty.

Warto dodać, że kalkulator raty kredytowej od mFinanse pozwala też wstępnie sprawdzić zdolność kredytową, dzięki czemu osoby planujące wziąć kredyt hipoteczny mogą zweryfikować, czy zaciągnięcie zobowiązania będzie w ogóle możliwe.

Rada powiatu łęczyńskiego zagłosowała za odwołaniem zarządu powiatu łęczyńskiego na czele ze starostą z PSL, Danielem Słowikiem (na zdj.)

Tarcia w łęczyńskiej koalicji. Radni za odwołaniem zarządu

To będzie jedna z najkrótszych kadencji zarządu powiatu łęczyńskiego w historii. Wybrany wiosną zeszłego roku starosta Daniel Słowik z Trzeciej Drogi w ciągu trzech miesięcy straci stanowisko. Za odwołaniem zarządu opowiedzieli się nawet radni rządzącej koalicji.
Kredyt hipoteczny najczęściej zaciąga się na okres 20-30 lat. Z perspektywy wielu przyszłych kredytobiorców najistotniejsze jest to, ile wyniesie rata takiego zobowiązania – i czy faktycznie ich domowy budżet będzie w stanie ją udźwignąć. Jak jednak sprawdzić wysokość raty kredytu jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania?

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

