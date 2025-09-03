Zielona transformacja w Twojej firmie? Zobacz, jak mLeasing.pl pomaga finansować zrównoważony rozwój

Poszukiwanie finansowania dla transformacji energetycznej w firmie – na początek ustal cel!

Podstawą w działaniach związanych z przeprowadzeniem kompletnej transformacji energetycznej przedsiębiorstwa jest ustalenie celów do zrealizowania. Na początku określ, co chcesz osiągnąć w ramach takich działań, a wtedy pozyskanie finansowania, np. z pomocą mLeasing będzie o wiele łatwiejsze.

Możesz wybrać dwa kierunki modernizacji działalności. Twoim celem biznesowym może się stać:

Redukcja kosztów operacyjnych – w tym przypadku możesz inwestować w rozwiązania niskoenergetyczne oraz przyjazne dla środowiska systemy zarządzania energią. Poprawisz w ten sposób rentowność przedsiębiorstwa i wdrożysz rozwiązania, które pomogą zmniejszyć koszty zużycia energii do minimum. Zmniejszenie emisji CO 2 do atmosfery – tutaj celem jest pełna dekarbonizacja przedsiębiorstwa. Po wdrożeniu odpowiednich działań możesz realnie zredukować poziom emisji gazów cieplarnianych i przekształcić przedsiębiorstwo w organizację postrzeganą jako zrównoważoną i odpowiedzialną środowiskowo.

Osiągnięcie powyższych celów jest możliwe przede wszystkim wtedy, gdy masz dobry plan działania i wiesz, skąd pozyskać pieniądze na zrealizowanie inwestycji w firmie. To niezbędne, gdyż początkowe koszty transformacji energetycznej przedsiębiorstwa mogą sięgnąć kwot kilkudziesięciu tysięcy złotych lub jeszcze więcej.

Jakie działania możesz podjąć w ramach transformacji energetycznej firmy?

Zacznij od audytu energetycznego przedsiębiorstwa. W ten sposób dowiesz się, jakie najważniejsze inwestycje trzeba podjąć, żeby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju organizacji. Po przeprowadzeniu audytu ustalisz też orientacyjne koszty działań, które należy przeprowadzić w ramach transformacji energetycznej.

Po audycie zaplanujesz, np. plan dekarbonizacji albo rozpoczniesz drogę do uzyskania białego certyfikatu dla przedsiębiorstwa. W ramach strategii transformacji energetycznej możesz przeprowadzić następujące działania:

Inwestycje w rozwiązania OZE dla firm, czyli instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, ekonomiczne pompy ciepła czy nawet rozbudowane farmy fotowoltaiczne. Modernizacja systemów ogrzewania, np. wymiana starych pieców na pompy ciepła. Modyfikacja systemów chłodniczych na takie, które są niskoenergetyczne i nie generują wysokich kosztów eksploatacji. Wdrożenie instalacji zarządzania energią w firmie. To szczególnie ważne w firmach przemysłowo-produkcyjnych, gdzie redukcja kosztów operacyjnych jest podstawą dla utrzymania rentowności biznesu.

Wszystkie powyższe czynności mają prowadzić do uzyskania efektywności energetycznej przedsiębiorstwa w zgodzie z restrykcjami środowiskowymi obowiązującymi w UE.

Wsparcie finansowe z pomocą mLeasing – dlaczego warto skorzystać z finansowania zielonej transformacji?

Finansowanie zielonej transformacji z mLeasing to szybki sposób na inwestycję w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. Dzięki temu możesz zrealizować cele środowiskowe bez obciążania firmowego budżetu.

Zyskujesz łatwy dostęp do środków na fotowoltaikę, samochody elektryczne i energooszczędne maszyny. Nie tracisz płynności finansowej, bo raty są dopasowane do Twoich możliwości. Co więcej, czerpiesz także korzyści wizerunkowe, bo Twoja firma zaczyna być postrzegana jako nowoczesna i środowiskowo odpowiedzialna.

Dotacje UE z pomocą leasingodawcy – jak to możliwe?

Unijne dotacje pozyskiwane z pomocą partnera leasingowego to realna szansa na redukcję kosztów inwestycji w transformację energetyczną. Gdy uda Ci się pozyskać pieniądze z UE, masz szansę na szybsze przeprowadzenie zaplanowanych działań, a także na większe oszczędności – programy unijne często umożliwiają skorzystanie z bezzwrotnych dotacji, które realnie obniżają koszt, np. inwestycji w systemy fotowoltaiczne.

Sprawdź, jakie możliwości są w zasięgu Twojej firmy i zaplanuj kolejny krok w kierunku tańszej, zielonej energii!