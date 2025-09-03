Zielona transformacja w Twojej firmie? Zobacz, jak mLeasing.pl pomaga finansować zrównoważony rozwój

Chcesz przeprowadzić pełną transformację energetyczną swojego przedsiębiorstwa, ale obawiasz się, że firmowy budżet tego nie udźwignie? Możesz skorzystać z pomocy profesjonalistów, aby pozyskać środki niezbędne do zrealizowania inwestycji w rozwiązania OZE, elektromobilność oraz termomodernizację budynków firmowych. Zobacz, jak pokryć koszty zielonej transformacji przedsiębiorstwa!
Poszukiwanie finansowania dla transformacji energetycznej w firmie – na początek ustal cel!
Podstawą w działaniach związanych z przeprowadzeniem kompletnej transformacji energetycznej przedsiębiorstwa jest ustalenie celów do zrealizowania. Na początku określ, co chcesz osiągnąć w ramach takich działań, a wtedy pozyskanie finansowania, np. z pomocą mLeasing będzie o wiele łatwiejsze.
Możesz wybrać dwa kierunki modernizacji działalności. Twoim celem biznesowym może się stać:
- Redukcja kosztów operacyjnych – w tym przypadku możesz inwestować w rozwiązania niskoenergetyczne oraz przyjazne dla środowiska systemy zarządzania energią. Poprawisz w ten sposób rentowność przedsiębiorstwa i wdrożysz rozwiązania, które pomogą zmniejszyć koszty zużycia energii do minimum.
- Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery – tutaj celem jest pełna dekarbonizacja przedsiębiorstwa. Po wdrożeniu odpowiednich działań możesz realnie zredukować poziom emisji gazów cieplarnianych i przekształcić przedsiębiorstwo w organizację postrzeganą jako zrównoważoną i odpowiedzialną środowiskowo.
Osiągnięcie powyższych celów jest możliwe przede wszystkim wtedy, gdy masz dobry plan działania i wiesz, skąd pozyskać pieniądze na zrealizowanie inwestycji w firmie. To niezbędne, gdyż początkowe koszty transformacji energetycznej przedsiębiorstwa mogą sięgnąć kwot kilkudziesięciu tysięcy złotych lub jeszcze więcej.
Jakie działania możesz podjąć w ramach transformacji energetycznej firmy?
Zacznij od audytu energetycznego przedsiębiorstwa. W ten sposób dowiesz się, jakie najważniejsze inwestycje trzeba podjąć, żeby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju organizacji. Po przeprowadzeniu audytu ustalisz też orientacyjne koszty działań, które należy przeprowadzić w ramach transformacji energetycznej.
Po audycie zaplanujesz, np. plan dekarbonizacji albo rozpoczniesz drogę do uzyskania białego certyfikatu dla przedsiębiorstwa. W ramach strategii transformacji energetycznej możesz przeprowadzić następujące działania:
- Inwestycje w rozwiązania OZE dla firm, czyli instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, ekonomiczne pompy ciepła czy nawet rozbudowane farmy fotowoltaiczne.
- Modernizacja systemów ogrzewania, np. wymiana starych pieców na pompy ciepła.
- Modyfikacja systemów chłodniczych na takie, które są niskoenergetyczne i nie generują wysokich kosztów eksploatacji.
- Wdrożenie instalacji zarządzania energią w firmie. To szczególnie ważne w firmach przemysłowo-produkcyjnych, gdzie redukcja kosztów operacyjnych jest podstawą dla utrzymania rentowności biznesu.
Wszystkie powyższe czynności mają prowadzić do uzyskania efektywności energetycznej przedsiębiorstwa w zgodzie z restrykcjami środowiskowymi obowiązującymi w UE.
Wsparcie finansowe z pomocą mLeasing – dlaczego warto skorzystać z finansowania zielonej transformacji?
Finansowanie zielonej transformacji z mLeasing to szybki sposób na inwestycję w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. Dzięki temu możesz zrealizować cele środowiskowe bez obciążania firmowego budżetu.
Zyskujesz łatwy dostęp do środków na fotowoltaikę, samochody elektryczne i energooszczędne maszyny. Nie tracisz płynności finansowej, bo raty są dopasowane do Twoich możliwości. Co więcej, czerpiesz także korzyści wizerunkowe, bo Twoja firma zaczyna być postrzegana jako nowoczesna i środowiskowo odpowiedzialna.
Dotacje UE z pomocą leasingodawcy – jak to możliwe?
Unijne dotacje pozyskiwane z pomocą partnera leasingowego to realna szansa na redukcję kosztów inwestycji w transformację energetyczną. Gdy uda Ci się pozyskać pieniądze z UE, masz szansę na szybsze przeprowadzenie zaplanowanych działań, a także na większe oszczędności – programy unijne często umożliwiają skorzystanie z bezzwrotnych dotacji, które realnie obniżają koszt, np. inwestycji w systemy fotowoltaiczne.
Sprawdź, jakie możliwości są w zasięgu Twojej firmy i zaplanuj kolejny krok w kierunku tańszej, zielonej energii!