Inauguracja roku akademickiego w PANS Chełm. Będą utrudnienia w ruchu

O godzinie 9.00 w Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny odprawiona zostanie msza święta inaugurująca rok akademicki. Między godz. 10.00 a 10.55 uczestnicy uroczystości przejdą ulicami Lubelską, Pocztową i Hrubieszowską, co spowoduje chwilowe wyłączenia z ruchu. Trasa zakończy się w Instytucie Języków Obcych i Stosunków Międzynarodowych PANS przy ul. Wojsławickiej 8B.

Od godziny 11.00 rozpocznie się oficjalna część inauguracji. W jej ramach przewidziano przemówienie JM Rektor prof. ucz. dr Beaty Fałdy, immatrykulację studentów I roku, ślubowanie studentów pilotażu, a także wykład inauguracyjny. Nie zabraknie też akademickich hymnów – „Gaude Mater Polonia” i „Gaudeamus Igitur”.

Uroczystość zgromadzi nie tylko społeczność akademicką, ale także mieszkańców Chełma, którzy co roku towarzyszą studentom w ich wejściu w nowy etap życia.