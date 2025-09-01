Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 1 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Artykuły zewnętrzne

Dzisiaj
9:58
Strona główna » Artykuły zewnętrzne

Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Udostępnij 0 A A

Kalkulator ciąży pozwala szybko określić termin porodu i wiek płodu. Odpowiedzi na kluczowe pytania znajdziesz w kilka sekund. Odkryj, jak prawidłowo wykorzystać to narzędzie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Kalkulator ciąży: najprostszy sposób obliczenia terminu porodu

Zastanawiasz się, jak wyliczyć datę narodzin dziecka? Ginekologiczny kalkulator ciąży to najszybszy sposób otrzymania orientacyjnych informacji. Wystarczy wpisać pierwszy dzień ostatniej miesiączki, aby poznać przewidywany moment pojawienia się malucha na świecie. Narzędzie wykorzystuje sprawdzoną metodę Naegelego, która przyjmuje, że ciąża trwa 40 tygodni od rozpoczęcia ostatniego krwawienia.

Przykładowo, jeśli ostatnia miesiączka rozpoczęła się 2 czerwca 2025 roku, a obecnie mamy 6 sierpnia 2025 roku, oznacza to 65 dni od tamtej daty. Znajdujesz się w 10 tygodniu ciąży, czyli w pierwszym trymestrze. Do narodzin pozostało około 214 dni, a przewidywany termin porodu przypada na 9 marca 2026 roku. Pamiętaj, że są to jedynie orientacyjne wyliczenia.

Jak precyzyjnie określić wiek ciąży?

Wiek płodu oblicza się w ukończonych tygodniach i dniach:

  • Przykład: zapis 25+3 oznacza 25 pełnych tygodni plus 3 dni z następnego tygodnia. Takie oznaczenie ułatwia lekarzom monitorowanie rozwoju dziecka i planowanie badań diagnostycznych w odpowiednich momentach.

Podstawowym punktem odniesienia pozostaje data rozpoczęcia ostatniej miesiączki (trzeba ją znać, aby użyć wspomnianego wyżej kalkulatora ciąży). To dlatego bezpośrednio po zapłodnieniu kobieta znajduje się już w 3 tygodniu ciąży według klasyfikacji medycznej. Metoda może wydawać się myląca, ale jest powszechnie stosowana ze względu na trudność precyzyjnego ustalenia momentu zapłodnienia.

Reguła Naegelego – sprawdzona metoda obliczeń

Niemiecki ginekolog Franz Naegele opracował wzór wykorzystywany do dziś. Algorytm zakłada, że do zapłodnienia dochodzi w 14 dniu 28-dniowego cyklu, a całkowity czas trwania ciąży wynosi 280 dni. Wzór przedstawia się następująco: pierwszy dzień ostatniej miesiączki + 7 dni - 3 miesiące + 1 rok = termin porodu. Metoda sprawdza się u kobiet z regularnymi cyklami miesiączkowymi. W przypadku cykli nieregularnych wyniki mogą być mniej precyzyjne.

Kiedy USG podaje dokładniejszy termin

Badanie ultrasonograficzne w pierwszym trymestrze umożliwia pomiar długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu (CRL). Na tej podstawie lekarz określa rzeczywisty wiek ciąży z dokładnością do 3 dni. Jest to najdokładniejszy sposób wyznaczenia terminu porodu, szczególnie gdy różnica między obliczeniami a pomiarem USG przekracza 7 dni.

Raz ustalony termin w pierwszym trymestrze pozostaje niezmieniony. W późniejszych etapach ciąży służy on do monitorowania prawidłowego wzrostu dziecka. Pomiar CRL najlepiej wykonać przed końcem 10. tygodnia – później parametr ten jest trudniejszy do interpretacji.

Obliczanie ciąży od daty poczęcia

Znając dokładny moment zapłodnienia, można samodzielnie wyliczyć termin porodu. Ciąża biologiczna trwa 266 dni od zapłodnienia. Do tej daty należy dodać wspomniany okres, otrzymując przewidywaną datę narodzin. Metoda ta bywa przydatna w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego, gdy moment przeniesienia zarodka jest dokładnie znany.

Pamiętaj jednak, że plemniki mogą przeżyć w organizmie kobiety nawet 5 dni. Jeśli w danym okresie doszło do wielokrotnych stosunków, precyzyjne określenie dnia zapłodnienia staje się niemożliwe. Dlatego większość specjalistów preferuje metodę opartą na dacie ostatniej miesiączki.

Trymestry ciąży – podział na etapy rozwoju

Ciąża dzieli się na trzy trymestry, z których każdy trwa około 13 tygodni. 

  • Pierwszy trymestr obejmuje okres od 1 do 13 tygodnia.
  • Drugi – od 14 do 26 tygodnia.
  • Trzeci – od 27 do 40 tygodnia. 

Podział ten ułatwia planowanie badań prenatalnych i monitorowanie zmian zachodzących w organizmie matki:

  • pierwszy trymestr charakteryzuje się intensywnym rozwojem wszystkich głównych narządów płodu. W tym czasie mogą wystąpić nudności, zmęczenie i inne typowe dolegliwości ciążowe. To także okres wykonywania pierwszych ważnych badań diagnostycznych, takich jak USG między 11 a 14 tygodniem;
  • w drugim trymestrze brzuch staje się widoczny dla otoczenia, a dolegliwości ciążowe zwykle mijają, co często wiąże się z lepszym samopoczuciem i większą energią do codziennych aktywności. Często zauważalne bywa też zwiększone libido. Pod koniec trymestru pojawiają się pierwsze odczuwalne ruchy dziecka;
  • w trzecim trymestrze dziecko szybko przybiera na sile i masie, a ograniczona przestrzeń w macicy sprawia, że ruchy stają się wyraźne. To czas nauki liczenia ruchów płodu, przygotowania planu porodu, skompletowania wyprawki do szpitala.

Kiedy ciąża staje się donoszona

Za ciążę donoszoną uznaje się tę, która trwa co najmniej 37 pełnych tygodni. Od tego momentu dziecko ma wszystkie narządy na tyle rozwinięte, że może bezpiecznie funkcjonować poza organizmem matki. Nie określa się go już mianem wcześniaka, choć optymalnym czasem narodzin pozostaje okres między 39 a 41 tygodniem. Jedynie około 4-5% dzieci przychodzi na świat dokładnie w wyznaczonym terminie. Pozostałe rodzą się w przedziale czasowym od 2 tygodni przed terminem do 2 tygodni po nim. To zupełnie naturalne zjawisko – każde dziecko dojrzewa w swoim tempie.

Cykl nieregularny a obliczanie terminu

Kobiety z nieregularnymi cyklami mogą mieć trudności z precyzyjnym wyznaczeniem terminu porodu metodą Naegelego. W takich przypadkach wzór wymaga modyfikacji – należy uwzględnić rzeczywistą długość cyklu i przesunięcie owulacji. Jeśli cykl trwa na przykład 35 dni, owulacja prawdopodobnie występuje około 21 dnia. W takich przypadkach obliczenia matematyczne mogą okazać się niewiarygodne. Należy jednak pamiętać, że najtrafniejszych informacji zawsze dostarcza USG pierwszego trymestru. Pomiar wielkości płodu pozwala określić jego rzeczywisty wiek, niezależnie od nieprawidłowości cyklu miesiączkowego matki.

Ograniczenia kalkulatorów ciąży

Nawet najdokładniejsze kalkulatory ciąży podają jedynie orientacyjne terminy. Nie uwzględniają indywidualnych różnic między kobietami ani specyficznych czynników wpływających na długość ciąży. Mogą nie sprawdzić się u kobiet z zespołem policystycznych jajników, zaburzeniami hormonalnymi czy po zastosowaniu metod wspomaganego rozrodu.

Dlatego zawsze warto skonsultować wyniki z lekarzem ginekologiem. Specjalista skoryguje obliczenia na podstawie badania USG i wywiadu medycznego, zapewniając najbardziej precyzyjne określenie wieku ciąży i terminu porodu.

Znaczenie dokładnego wyznaczenia terminu

Prawidłowe określenie wieku ciąży ma kluczowe znaczenie dla monitorowania rozwoju płodu. Pozwala zaplanować właściwe badania prenatalne, ocenić, czy dziecko rozwija się zgodnie z normą, oraz przygotować się do porodu. Błędne wyliczenia mogą prowadzić do niepotrzebnej ingerencji medycznej lub przeoczenia ważnych problemów.

Termin porodu służy także do określenia, kiedy ciąża staje się przenoszona. Po przekroczeniu 42 tygodni wzrasta ryzyko powikłań, dlatego często rozważa się wywołanie porodu. Dokładna znajomość wieku ciąży pozwala podjąć właściwe decyzje medyczne w odpowiednim czasie.

Artykuł powstał we współpracy z programem edukacyjnym dla rodziców Nestlé FamilyNes.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21
zdjęcia
galeria

Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21

Dzisiaj w szkołach całego kraju trwają uroczyste inauguracje roku szkolnego 2025/2026. My odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 21 w Lublinie, gdzie spotkanie połączono z akcjami promującymi bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne uczniów.
Red Sielczyk pokonał Orła Czemierniki

Pierwsza wygrana Unii Krzywda, szybkie gole w Milanowie i cenne punkty Red Sielczyk

W meczu drużyn z górnych rejonów tabeli LKS AGROTEX Milanów pokonał Az-Bud Komarówka Podlaska. KS Drelów wywiózł komplet punktów z terenu Sokoła Adamów. Wysokie zwycięstwa Absolwenta Domaszewnica i rezerw Podlasia Biała Podlaska
Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

W niedzielny wieczór 60-latek z powiatu biłgorajskiego był daleki od trzeźwości, a mimo to postanowił wziąść do swojego opla i wrócić do domu. Nieodpowiedzialny kierowca jechał całą szerokością jazdni.
Stanisław Gołębiowski przypomniał o sobie mieszkańcom swojej gminy

Były wójt o mieszkańcach swojej gminy: ciemnogród. Poszło o wiatraki

Czy w gminie Końskowola stanie farma wiatrowa? Część mieszkańców takiej inwestycji nie chce. O sprawie rozmawiano w sobotę podczas zebrania z udziałem polityków PiS. Jego uczestników były wójt gminy, Stanisław Gołębiowski, nazwał ciemnogrodem.
Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Kalkulator ciąży pozwala szybko określić termin porodu i wiek płodu. Odpowiedzi na kluczowe pytania znajdziesz w kilka sekund. Odkryj, jak prawidłowo wykorzystać to narzędzie.
Czy wynajem auta na dłużej się opłaca? 5 powodów, dla których warto rozważyć wynajem długoterminowy

Czy wynajem auta na dłużej się opłaca? 5 powodów, dla których warto rozważyć wynajem długoterminowy

Rosnące ceny nowych samochodów, wyższe koszty ich utrzymania oraz szybka utrata wartości sprawiają, że coraz więcej osób i firm zaczyna szukać alternatywy dla zakupu auta na własność. Jednym z rozwiązań, które zyskuje na popularności, jest wynajem długoterminowy samochodów. To model użytkowania pojazdu, który pozwala cieszyć się nowoczesnym autem bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów początkowych i martwienia się o późniejszą sprzedaż. Poniżej znajdziesz pięć powodów, dla których wynajem na dłuższy czas może być bardziej opłacalny niż zakup.
Młodzież Górnika II Łęczna już rozpoczęła naukę, trzy gole Cisowianki w Piaskach

Młodzież Górnika II Łęczna już rozpoczęła naukę, trzy gole Cisowianki w Piaskach

Rezerwy Górnika Łęczna wyszarpały zwycięstwo w Nałęczowie. Bohaterem zielono-czarnych na początku drugiej połowy okazał się Błażej Eminowicz.
Zobacz, jak wiele możesz zaoszczędzić dzięki gazetkom promocyjnym

Zobacz, jak wiele możesz zaoszczędzić dzięki gazetkom promocyjnym

Świadome zarządzanie domowym budżetem nie musi oznaczać wielkich wyrzeczeń, a raczej umiejętne korzystanie z dostępnych narzędzi. Jednym z najprostszych, a jednocześnie najbardziej efektywnych sposobów na kontrolowanie wydatków są gazetki promocyjne, które zyskują nową formę w cyfrowym świecie. Przestały być one jedynie zbiorem reklam, a stały się praktycznym przewodnikiem po świecie okazji, który pomaga planować zakupy i realnie oszczędzać każdego tygodnia.
Tatrzańska panorama i góralska kuchnia – spędź wyjątkowy weekend w Zakopanem!

Tatrzańska panorama i góralska kuchnia – spędź wyjątkowy weekend w Zakopanem!

Weekend lub dłuższy pobyt w górach to ciekawa opcja dla osób, które uwielbiają aktywnie spędzać wolny czas, zwiedzać piękne miejsca i podziwiać niesamowite widoki na górskich panoramach. Jeśli lubisz taką formę relaksu, możesz zarezerwować hotel w Zakopanem i cieszyć się nie tylko bliskością natury, ale też licznymi udogodnieniami na terenie wybranego obiektu. Zobacz, jak aktywnie spędzać czas w tej górskiej miejscowości!
Oczyszczalnia ścieków w Chełmie
Chełm

Śmierdzący problem Chełma. Hermetyzacja oczyszczalni ostatnią nadzieją mieszkańców

Mieszkańcy Chełma od lat walczą z uciążliwym fetorem unoszącym się nad miastem. Choć modernizacja oczyszczalni ścieków była już przeprowadzona, problem wciąż nie został rozwiązany. Teraz ratunkiem ma być pełna hermetyzacja, której koszt sięgnie 6 mln zł.
14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
DZIEŃ WSCHODZI
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę 14. emerytury. W województwie lubelskim pierwsze świadczenia trafiły już do ponad 26 tysięcy osób. Do końca września pieniądze otrzymają wszyscy uprawnieni seniorzy. ZUS przypomina, że nie trzeba składać żadnych wniosków i ostrzega przed próbami wyłudzeń. O tym świadczeniu dziś w naszym programie „Dzień Wschodzi”.
Ruch Izbica pokonał Kłosa Chełm 1:0

Astra przywiozła siódemkę, Ruch wygrał z Kłosem i reszta wyników chełmskiej okręgówki

Ruch Izbica lepszy od Kłosa Chełm. Eko Różanka pokonała Spartę Rejowiec Fabryczny. Unia Rejowiec ograła GKS Łopiennik, a Vitrum Wola Uhruska zremisowała z Bratem Siennica Nadolna. Astra Leśniowice rozgromiła Hetmana Żółkiewka
Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli
zdjęcia, wideo
galeria
film

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli

W niedzielę na boisku przy ul. Pożowskiej w Końskowoli odbyły się powiatowe dożynki. Na scenie wystąpiły lokalne zespoły wokalne i taneczne. Wieczorem zagrali Poparzeni Kawą Trzy.
Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Zabrakło skuteczności i przyśpieszenia gry

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Zabrakło skuteczności i przyśpieszenia gry

Niespodziewany wynik w Łęcznej. Tamtejszy Górnik przegrał ze Stalą Rzeszów aż 0:4. Jak spotkanie oceniają trenerzy obu ekip?
Zdrowie i obywatelskość, mniej religii. Czym jeszcze (nie)zaskoczy szkoła?
MAGAZYN

Zdrowie i obywatelskość, mniej religii. Czym jeszcze (nie)zaskoczy szkoła?

Pierwszy dzwonek w tym roku przynosi sporo zmian w programie nauczania. Uczniowie poznają dwa nowe przedmioty – edukację zdrowotną i obywatelską. To jednak dopiero przedsmak tego, co przyniosą następne lata.

Najnowsze
Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21
galeria

12:07 Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21

11:19

Pierwsza wygrana Unii Krzywda, szybkie gole w Milanowie i cenne punkty Red Sielczyk

11:08

Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

10:48

Były wójt o mieszkańcach swojej gminy: ciemnogród. Poszło o wiatraki

09:53

Młodzież Górnika II Łęczna już rozpoczęła naukę, trzy gole Cisowianki w Piaskach

09:13

Śmierdzący problem Chełma. Hermetyzacja oczyszczalni ostatnią nadzieją mieszkańców

08:45

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21
galeria

Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21

Red Sielczyk pokonał Orła Czemierniki

Pierwsza wygrana Unii Krzywda, szybkie gole w Milanowie i cenne punkty Red Sielczyk

Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

Stanisław Gołębiowski przypomniał o sobie mieszkańcom swojej gminy

Były wójt o mieszkańcach swojej gminy: ciemnogród. Poszło o wiatraki

Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Czy wynajem auta na dłużej się opłaca? 5 powodów, dla których warto rozważyć wynajem długoterminowy

Czy wynajem auta na dłużej się opłaca? 5 powodów, dla których warto rozważyć wynajem długoterminowy

Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21
galeria

Koniec laby, uczniowie wrócili do szkół. Tak było w SP 21

Red Sielczyk pokonał Orła Czemierniki

Pierwsza wygrana Unii Krzywda, szybkie gole w Milanowie i cenne punkty Red Sielczyk

Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

Wypił i pojechał. Obywatelskie zatrzymanie w Goraju

Stanisław Gołębiowski przypomniał o sobie mieszkańcom swojej gminy

Były wójt o mieszkańcach swojej gminy: ciemnogród. Poszło o wiatraki

Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Kalkulator ciąży – jak obliczyć datę porodu i tydzień ciąży?

Czy wynajem auta na dłużej się opłaca? 5 powodów, dla których warto rozważyć wynajem długoterminowy

Czy wynajem auta na dłużej się opłaca? 5 powodów, dla których warto rozważyć wynajem długoterminowy

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli
galeria
film

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Jacques Ndiaye znowu był bohaterem Motoru
film

Wejście smoka Jacquesa Ndiaye, Motor Lublin zdobył trzy punkty w Zabrzu

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach
film

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

film
W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Foto
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

galeria
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025