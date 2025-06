Nowy klub Endorfina Platinium w Lublinie – przy ul. Zana 37

W nowym obiekcie sportowym dostępna jest m.in. przestronna strefa cardio, wyposażona w bieżnie elektryczne, rowerki, schody treningowe oraz orbitreki. Z myślą o kobietach przygotowano dedykowaną strefę treningową wyłącznie dla pań.

Na pierwszym piętrze znajduje się sala do spinningu, gdzie pod okiem wykwalifikowanego trenera będą odbywać się zajęcia na rowerach stacjonarnych. Miłośnicy sportów walki również znajdą tu coś dla siebie – do dyspozycji oddano specjalistyczną salę ze sprzętem do różnych dyscyplin oraz profesjonalny oktagon.

Nowością jest strefa dedykowana osobom trenującym trójbój siłowy i dwubój olimpijski. Wyposażona w odpowiedni sprzęt, podesty i klatki treningowe, umożliwia realizację zaawansowanych planów treningowych zarówno amatorom, jak i profesjonalistom.

Dla osób szukających aktywnego sposobu na rozgrzewkę lub chwilę relaksu przygotowano również strefę z tenisem stołowym – można tu rozegrać mecz z kolegą przed lub po treningu.