Technologia wspierająca rozwój biznesu – jak działa publiczny adres IP?

Bezpieczna praca zdalna wymaga więcej niż tylko dobrego łącza internetowego. Organizacje, które chcą chronić swoje zasoby IT i zapewnić ciągłość działania, muszą sięgać po sprawdzone rozwiązania technologiczne. Jednym z nich jest publiczny adres IP, który umożliwia bezpieczny dostęp do firmowych systemów niezależnie od lokalizacji pracownika. Co to jest publiczny adres IP? Jak wspiera nowoczesne firmy? Wyjaśniamy.

Czym jest publiczny adres IP?

Publiczny adres IP to identyfikator, który jednoznacznie wskazuje sprzęt w sieci internetowej. Dzięki niemu każde konkretne urządzenie, np. firmowy router lub serwer, może być dostępne z dowolnego miejsca na świecie. W przeciwieństwie do adresów prywatnych, które działają tylko wewnątrz sieci lokalnej, publiczny adres IP umożliwia bezpośrednie, stałe połączenie z wybranym punktem. W praktyce oznacza to, że możliwy staje się zdalny dostęp do zasobów organizacji.

Rozwiązanie zapewnia większą kontrolę nad infrastrukturą IT. Pozwala na połączenie się ze służbowym komputerem z dowolnego miejsca na świecie, a możliwość skorzystania ze zdalnego pulpitu ułatwia udzielenie pomocy technicznej. Daje też możliwość lepszego zarządzania urządzeniami IoT i systemami monitoringu.

Publiczny adres IP w praktyce – jak wspiera nowoczesne firmy?

Wykorzystując publiczny adres IP, firmy mogą zarządzać rozproszoną infrastrukturą bez konieczności tworzenia dodatkowych warstw komunikacji. Pozwala to centralizować dostęp do wybranych systemów – przydaje się zwłaszcza w organizacjach korzystających z własnych serwerów, urządzeń brzegowych lub aplikacji wymagających wysokiej dostępności.

Nowoczesne organizacje coraz częściej korzystają z hybrydowego modelu pracy, w którym pracownicy część swoich obowiązków wykonują zdalnie. Z tego powodu znaczenie szybkiego i przewidywalnego dostępu do zasobów IT również się zwiększa. Publiczny adres IP umożliwia tworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników łączących się z różnych lokalizacji. Upraszcza też integrację z usługami zewnętrznymi, które wymagają jednoznacznej identyfikacji sieci firmowej.

Publiczny adres IP a ochrona danych w firmie

W firmach wykorzystujących model pracy zdalnej i rozproszone systemy IT kontrola nad dostępem staje się trudniejsza. Publiczny adres IP daje możliwość lepszego zabezpieczenia tych połączeń na poziomie sieci, bez angażowania dodatkowych narzędzi czy oprogramowania.

Publiczny adres IP:

  • umożliwia filtrowanie połączeń tylko z zaufanych adresów,
  • pozwala precyzyjnie monitorować i rejestrować ruch sieciowy,
  • wspiera konfigurację zaawansowanych reguł zapory sieciowej,
  • ułatwia audytowanie i analizę incydentów bezpieczeństwa,
  • zwiększa kontrolę nad zdalnym dostępem do firmowych systemów.

Publiczny adres IP wzmacnia też bezpieczeństwo zasobów IT organizacji bez konieczności rozbudowy infrastruktury.

Jak wdrożyć publiczny adres IP w swojej firmie?

Wdrożenie publicznego adresu IP nie wymaga przebudowy całej infrastruktury ani zaawansowanej wiedzy technicznej. Wystarczy aktywna karta SIM, np. w sieci Plus, oraz zamówienie usługi przez platformę biznesową operatora. Po przypisaniu stałego adresu IP można rozpocząć konfigurację urządzeń końcowych, takich jak routery, serwery czy systemy monitoringu. Adres jest stały i przypisany tylko do jednej karty.

Wybierając publiczny adres IP od Plusa dla Biznesu, można szybko udostępniać zasoby IT organizacji pracownikom zdalnym, bez angażowania dodatkowych zasobów. Usługa pozwala zaoszczędzić na budowie infrastruktury, bez jednoczesnego rezygnowania z wygody, wydajności i bezpieczeństwa.

TRADYCJA Pomysłodawca edycji staropolskich książek kucharskich w ramach projektu Monumenta Poloniae Culinaria, pionier polskiej gastronomii historycznej. Prof. Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako visiting professor pracował na Uniwersytecie Bordeaux, w Centrum Norberta Eliasa w L’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales oraz w katedrze UNESCO Europejskiego Instytutu Historii i Kultur Wyżywienia.
