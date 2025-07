Kryteria oceny

Najlepsze CRM dla Małych i Średnich Firm oceniamy na podstawie następujących kryteriów:

Funkcjonalność : zakres narzędzi i integracji z innymi systemami.

: zakres narzędzi i integracji z innymi systemami. Cena : koszty subskrypcji, wdrożenia oraz utrzymania.

: koszty subskrypcji, wdrożenia oraz utrzymania. Łatwość obsługi : intuicyjność interfejsu i dostępność materiałów szkoleniowych.

: intuicyjność interfejsu i dostępność materiałów szkoleniowych. Wsparcie techniczne : dostępność pomocy, dokumentacja, obsługa w języku polskim.

: dostępność pomocy, dokumentacja, obsługa w języku polskim. Opinie użytkowników: doświadczenia z systemem i jego niezawodność.

Ranking najlepszych CRM dla Małych i Średnich Firm w 2025 roku:

Miejsce CRM Ocena Najlepszy dla 1 Livespace 4.9 Polskie MŚP, integracja ERP 2 HubSpot CRM 4.8 Firmy szukające darmowego rozwiązania 3 Pipedrive 4.7 Zespoły sprzedażowe B2B 4 Zoho CRM 4.5 Firmy potrzebujące zaawansowanej automatyzacji 5 Monday CRM 4.4 Firmy potrzebujące elastycznego zarządzania projektami

Livespace to polski produkt, który jest aktualnie najpopularniejszą opcją CRM wśród małych i średnich firm działających w modelu B2B. System pozwala na łatwe dostosowanie procesów sprzedaży do specyfiki firmy, oferując personalizowane lejki, automatyzację zadań i scoring leadów. Livespace integruje się z ponad 200 narzędziami, co znacząco ułatwia zarządzanie danymi i współpracę zespołową. Ich platforma cechuje się intuicyjnym interfejsem oraz dostępnością na urządzenia mobilne. Polski support i przejrzysta dokumentacja wspierają użytkowników na każdym etapie wdrożenia. Dzięki elastyczności i automatyzacji Livespace poprawia efektywność zespołów sprzedażowych, co potwierdzają pozytywne opinie klientów na platformach branżowych. Ceny zaczynają się od około 70 zł za użytkownika miesięcznie, co czyni go naprawdę atrakcyjnym wyborem dla firm poszukujących solidnego, skalowalnego CRM.

2. Hubspot CRM

HubSpot CRM to popularne, narzędzie, które sprawdza się zwłaszcza w małych i średnich firmach rozpoczynających pracę z takowymi systemami. Oferuje on szeroki zakres funkcji, takich jak zarządzanie kontaktami, automatyzacja marketingu, śledzenie sprzedaży i integracje z innymi narzędziami. Intuicyjny interfejs i rozbudowana baza wiedzy ułatwiają szybkie wdrożenie i codzienną obsługę. HubSpot wyróżnia się rozbudowanym ekosystemem, co pozwala na elastyczne dopasowanie do potrzeb firm z różnych branż. Mimo że podstawowa wersja jest darmowa, dostępne są też płatne pakiety rozszerzające funkcjonalności, co czyni HubSpot dobrym rozwiązaniem dla firm nastawionych na szybki rozwój. Platforma jest dostępna w wersji mobilnej i posiada szerokie wsparcie techniczne. HubSpot cieszy się wysokimi ocenami użytkowników za prostotę i skuteczność.

3. Pipedrive

Pipedrive został stworzony z myślą o zespołach sprzedażowych, które potrzebują prostego i efektywnego narzędzia do zarządzania lejkiem sprzedaży. System wyróżnia się przejrzystym interfejsem, który ułatwia śledzenie etapów sprzedaży i priorytetyzację zadań. Pipedrive oferuje automatyzację powtarzalnych czynności, integracje z popularnymi aplikacjami oraz raportowanie w czasie rzeczywistym. Platforma dostępna jest na urządzenia mobilne, co pozwala na pracę zdalną i szybkie reagowanie na zmiany. Dzięki elastyczności i skalowalności Pipedrive sprawdza się zarówno w małych, jak i rozwijających się firmach B2B. Użytkownicy chwalą go za intuicyjność, efektywność i wsparcie techniczne, co przekłada się na wzrost wyników sprzedaży.

4. Zoho CRM

Zoho CRM to narzędzie, które łączy automatyzację z szerokimi możliwościami integracji. System sprawdza się dobrze w firmach, które potrzebują elastycznego rozwiązania do zarządzania sprzedażą i marketingiem. Zoho oferuje funkcje takie jak scoring leadów, analitykę sprzedaży, zarządzanie kontaktami oraz automatyczne przypomnienia. Pozwala również na łatwe dostosowanie procesów do specyfiki firmy oraz integrację z innymi aplikacjami Zoho i zewnętrznymi narzędziami. Zoho CRM dostępny jest na urządzenia mobilne i zapewnia wsparcie w wielu językach. Użytkownicy cenią go za rozbudowane funkcje, skalowalność oraz konkurencyjne ceny.

5. Monday CRM

Monday CRM to narzędzie łączące klasyczne funkcje CRM z zarządzaniem projektami, oferując elastyczną i wizualną platformę dla małych i średnich firm. System pozwala na personalizację procesów sprzedażowych oraz śledzenie zadań w jednym miejscu. Monday CRM wyróżnia się intuicyjnym interfejsem, szerokimi możliwościami integracji oraz automatyzacją powtarzalnych czynności. Dostępny na urządzenia mobilne, ułatwia współpracę zespołową i koordynację działań. Platforma sprawdza się w firmach, które potrzebują połączenia zarządzania sprzedażą i projektami, a użytkownicy doceniają jej elastyczność oraz łatwość adaptacji do różnych branż.

Podsumowując

W rankingu najlepszych CRM dla małych i średnich firm w 2025 roku króluje Livespace, który wyróżnia się jako najbardziej elastyczne i dopasowane do polskiego rynku rozwiązanie, oferujące silną automatyzację i polskie wsparcie. HubSpot przyciąga raczkujące firmy dzięki darmowej podstawowej wersji i rozbudowanemu ekosystemowi. Pipedrive z kolei sprawdza się doskonale w zespołach sprzedażowych ceniących prostotę i skuteczne zarządzanie lejkiem sprzedaży. Zoho CRM to wybór dla firm potrzebujących rozbudowanych funkcji automatyzacji i szerokich integracji, które rosną wraz z biznesem. Zamykający listę Monday CRM łączy zarządzanie sprzedażą z projektami, oferując elastyczną platformę dla firm ceniących wszechstronność i współpracę zespołową.

FAQ

Jaki system CRM jest najlepszy dla małej firmy?

Livespace to doskonały CRM dla małych firm, zwłaszcza działających w modelu B2B. Oferuje intuicyjny interfejs, elastyczne dostosowanie procesów sprzedaży oraz automatyzację zadań, co ułatwia zarządzanie relacjami z klientami i zwiększa efektywność zespołu.

Jaki jest najlepszy system CRM?

Wiele zależy od specyfiki firmy, ale Livespace wyróżnia się jako kompleksowe i skalowalne rozwiązanie z polskim wsparciem. Łączy personalizację, automatyzację i integrację, co sprawia, że sprawdza się w różnorodnych branżach i etapach rozwoju biznesu.

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie?

Kluczowe jest określenie celów biznesowych i procesów sprzedaży. Następnie wybiera się system, np. Livespace, konfiguruje go zgodnie z potrzebami firmy oraz szkoli zespół. Ważne jest monitorowanie użytkowania i sukcesywne dostosowywanie CRM do realiów działalności.

Czy mała firma powinna korzystać z CRM?

Tak. CRMy takie jak Livespace pomagają uporządkować kontakty, zautomatyzować powtarzalne zadania i poprawić komunikację w zespole. Nawet niewielkie firmy zyskują na przejrzystości procesów i lepszym zarządzaniu relacjami z klientami, co przekłada się na wzrost sprzedaży.